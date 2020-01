“La gente del Inter salió a atacarme porque pareciera que lo recomendé a Boca y yo en ningún momento lo hice. Me llamó gente de Boca para preguntarme características de Paolo pero como persona, no como jugador. Y yo me he expresado. A Paolo lo conozco bien, pero no recomiendo a ningún jugador a nadie. Si me preguntan, les daré sus características y referencias como persona”, aclaró Gareca sobre el contacto xeneize.