Gonzalo Lazarte, el futuro del tenis adaptado: “Descubrí que mi condición no me impedía cumplir mi sueño”

A los 20 años, el tucumano es 7° del mundo en la categoría Quad

Hay historias que trascienden los resultados. No siempre ocupan las portadas ni se imponen en la agenda diaria, pero dejan una marca profunda. El tenis argentino, cuna de relatos memorables, vuelve a poner en primer plano algo más que el juego: una historia de vida.

Gonzalo Lazarte nació el 24 de junio de 2005 en Yerba Buena, Tucumán. Su historia comenzó a escribirse con un desafío inesperado: a los 18 meses fue diagnosticado con parálisis cerebral, una condición que -según le explicaron a su familia- estuvo vinculada a una fisura en la bolsa durante el embarazo de su madre, lo que derivó en una falta de oxigenación.

“Mis padres recorrieron varios consultorios en busca de respuestas. Había señales que no encajaban con el desarrollo esperado para mi edad: intentaba sentarme y me caía hacia atrás. En el baño, mi cuerpo se volvía rígido y no lograba abrir las piernas”, detalla en diálogo con Infobae en el Centro Asturiano de Vicente López, su lugar de entrenamiento.

En su caso, la parálisis cerebral afectó la coordinación y distintas funciones como la marcha y el habla. Desde muy chico inició un largo proceso de rehabilitación con kinesiología y fonoaudiología, un acompañamiento constante que, con el paso del tiempo, se transformó en una herramienta clave para su desarrollo.

Gonzalo Lazarte, el futuro del tenis en silla de ruedas (Prensa AAT)

Su infancia, sin embargo, no estuvo definida por las limitaciones. “Mi familia y mis amigos siempre me hicieron sentir uno más. Nunca me señalaron como alguien distinto; al contrario, me convencieron de que era capaz”, contó. Ese entorno fue determinante para que creciera con naturalidad, sin percibir su condición como una barrera.

Había, claro, diferencias. Algunas actividades, como el fútbol -es hincha de Atlético Tucumán-, le demandaban un esfuerzo mayor, pero nunca lo alejaron del intento. Durante años, e incluso en su etapa Lazarte vivió su realidad como parte de su identidad, hasta que una experiencia marcó un punto de inflexión.

“Fue en el Mundial Junior de 2022, en Portugal. Me tocó entrar con la bandera y después, al ver la transmisión, me sorprendió mi forma de caminar. La imagen que tenía de mí no coincidía con la realidad”, evoca.

Gonchi ya jugaba al tenis adaptado, aunque podía caminar, a diferencia de otros compañeros. Sin embargo, aquel momento le permitió tomar una dimensión distinta de su propio cuerpo y de los desafíos que enfrentaba.

Gonzalo Lazarte sueña con ganar un Grand Slam (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El tenis había aparecido temprano en su vida. Durante mucho tiempo jugó de pie, convencido de que podía competir en igualdad de condiciones. El giro llegó gracias a un compañero de la secundaria, Benjamín Viaña, quien lo acercó al tenis en silla de ruedas.

“Al principio creí que no pertenecía a ese lugar. Hasta que probé un par de meses, fui a un torneo junior y me di cuenta que la mayoría de los jugadores, al igual que yo, podía caminar. Ahí me enganché a full. Vi la oportunidad de tener una carrera si me dedicaba”, sitúa.

Hoy, esa decisión marca su presente: Lazarte ocupa el séptimo puesto del ranking mundial en la categoría Quad y se convirtió en el primer argentino en alcanzar el Top 10 en esa división del tenis adaptado, regulada por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y destinada a jugadores con afectaciones en extremidades superiores e inferiores.

Antes había competido en la modalidad Open, donde brilló Gustavo Fernández, ex número uno del mundo y múltiple campeón de Grand Slam. Sin embargo, las contracciones involuntarias en los brazos le generaban una desventaja competitiva.

En la actualidad, Gonzalo Lazarte es el 7° del mundo en la categoría Quad (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

“Gusti fue una motivación enorme. Lo veía jugar finales de Grand Slam y me mostró que ese camino era posible. Con el tiempo construimos una relación cercana: es un referente al que puedo recurrir”, menciona.

En 2024, junto a su equipo, Lazarte presentó un informe médico que permitió su reubicación en la categoría Quad. El cambio resultó determinante.

“Había movimientos que marcaban diferencias reales en mi juego. Al dar ese paso encontré un nivel más acorde y competitivo. Hoy estoy consolidado entre los mejores, con la ambición de pelear cosas importantes”, señala.

El camino no fue sencillo. Durante su formación comprendió que aquello que para otros implicaba una rutina de entrenamiento, para él demandaba un esfuerzo mayor. “No era una cuestión de talento, sino de mi condición”, resume.

Gonzalo Lazarte con la vista fija en la pelota (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Las contracciones siguen siendo parte de su realidad, pero el trabajo diario apunta a gestionarlas y a retrasar la fatiga, uno de los principales factores que inciden en su rendimiento. Su equipo interdisciplinario -integrado por especialistas en distintas áreas y liderado por el entrenador Javier Zubiri- cumple un rol central en ese proceso.

En paralelo, el tenis adaptado continúa ganando visibilidad a nivel global, con exhibiciones y competencias que comienzan a integrarse en torneos del circuito profesional. En la Argentina, sin embargo, aún no existe una fecha oficial, un objetivo que tanto Lazarte como Fernández buscan impulsar.

De cara a la temporada 2026, el tucumano ya tiene metas claras: competir en los cuatro torneos de Grand Slam -ya participó en dos-, sostener su crecimiento y consolidarse entre los mejores del mundo. En ese recorrido, incluso vivió experiencias únicas, como coincidir con Novak Djokovic en uno de sus viajes.

Pero hay una ilusión que sobresale y guía cada paso. “Mi sueño es ganar Roland Garros”, sostiene.

Carismático dentro y fuera de la cancha, Gonzalo Lazarte encarna algo más que resultados: su recorrido, tejido entre esfuerzo, convicción y acompañamiento, compone una historia de superación en pleno desarrollo.

"Vi la oportunidad de tener una carrera", dice Gonzalo Lazarte (Fuente: Omar Rasjido / Prensa AAT)