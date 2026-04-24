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Solana Sierra brilló en el Madrid Open y avanzó a la tercera ronda con un gran triunfo

La marplatense arrolló a la polaca Magdalena Frech, número 38 del mundo, por 6-2 y 6-4

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(REUTERS/Toby Melville)
(REUTERS/Toby Melville)

El tenis argentino sigue sumando buenas noticias en la gira europea sobre polvo de ladrillo y, nuevamente, la protagonista fue Solana Sierra, quien protagonizó uno de los mejores triunfos de su carrera al derrotar a la polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-4 por la segunda ronda del Madrid Open.

Su próxima rival saldrá del cruce entre la española Cristina Bucsa y la turca Zeynep Sonmez. Ante esta última tiene un antecedente positivo: la derrotó el año pasado en la tercera ronda de Wimbledon.

Sierra que arrancó el certamen en el puesto 88° del ranking WTA, volvió a dar un golpe de autoridad frente a una Top 50. Con un rendimiento sólido, agresivo y sin fisuras durante gran parte del encuentro, Sierra dominó las acciones desde el inicio y manejó los tiempos del partido con madurez.

Una de las mejores actuaciones de su carrera

Con determinación desde la línea de base, profundidad en sus tiros y una notable eficacia en los puntos clave, Sol se llevó el primer parcial en apenas 33 minutos. Frech, número 38 del mundo y quien llegaba como favorita en la previa, nunca logró incomodar a una Sierra que se mostró firme tanto con su servicio como en la devolución.

Lejos de conformarse, la argentina de 21 años mantuvo la intensidad en el segundo parcial. Rápidamente tomó ventaja y llegó a colocarse 5-1, en lo que parecía un cierre sin sobresaltos. Sin embargo, la polaca reaccionó: elevó su nivel, comenzó a tomar más riesgos y aprovechó algunos errores de Sierra para recuperar terreno.

El marcador se ajustó y Sierra soportó momentos de tensión, pero tuvo carácter para definir el partido en 1 hora y 16 minutos de juego, y firmar una de las mejores victorias de su carrera. Ahora, Sierra ya piensa en la siguiente instancia, donde aguardará por Bucsa (30°) o Sonmez (67°), dos jugadoras que -a priori- le demandarán una alta exigencia.

Fue el undécimo enfrentamiento de Sierra ante jugadoras del Top 50, frente a las cuales acumula un historial favorable: la española Jessica Bouzas Maneiro; la británica Katie Boulter; las estadounidenses Emma Navarro y Peyton Stearns; y la ucraniana Dayana Yastremska, a quien superó en Madrid, son algunas de las rivales que sufrieron a la número 1 del tenis nacional.

solana sierra
Solana Sierra brilló en el Madrid Open (Fuente: AP)

La victoria le sirve a Sierra no solo para avanza de ronda en uno de los torneos más importantes del calendario WTA, sino que también la ayuda a recuperar confianza en una etapa clave de la gira europea sobre polvo de ladrillo. Madrid, por sus condiciones particulares -altura, velocidad de la pelota y exigencia física-, suele ser un termómetro para medir el nivel competitivo de las jugadoras de cara a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Hasta el triunfo frente a Yastremska la ronda anterior, Sierra llevaba cuatro derrotas consecutivas en primera fase, lo que hacía de este debut un desafío tanto deportivo como anímico. En Madrid, Sol pudo reencontrarse con su mejor nivel y, ya acostumbrada a los grandes golpes, se permite soñar con llegar más lejos.

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