Por eso con la nueva realidad en curso y sabiendo que la facción disidente de La Doce había jugado para Ameal en la interna (entre ellos los ex jefes Christian De Vaux y Maximiliano Mazzaro, quienes integraban la cúpula durante la anterior presidencia de Ameal de 2008 a 2011) y ante el temor a que ese apoyo se pagara con un regreso a la tribuna, el sector oficial decidió actuar y ahora el tándem invirtió los roles: Di Zeo primero, Martín después. En ese negocio comenzaron a mandarle mensajes indirectos al nuevo presidente sobre la conveniencia de no cambiar de jefes de la popular. Y como la respuesta no llegó nunca en forma afirmativa, decidieron mostrar su poder de fuego: ir a hacer la cena de fin de año al club, algo que Angelici les tenía vedada desde que estalló la causa por asociación ilícita que llegó hasta las orillas del ex presidente. Desde aquel 2013 el acuerdo era seguir manteniendo los beneficios a cambio de que no pisaran la institución. Veremos qué ocurre ahora.