Política

Mauricio Macri dijo que Patricia Bullrich “está lanzada” y la senadora respondió: nuevo cruce de una larga historia de idas y vueltas

El expresidente afirmó que la senadora tiene planes de cara a las elecciones de 2027. La réplica de la exministra de Seguridad. Racconto de encuentros y desencuentros

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Ilustración en acuarela de Mauricio Macri sonriendo en traje azul y corbata, y Patricia Bullrich sonriendo a su lado, con fondo abstracto de colores.
Mauricio Macri y Patricia Bullrich - VisualesIA ScribNews

En la noche del martes, cuando dejaba el predio ferial de La Rural después de compartir una charla junto al expresidente de Colombia Iván Duque ante numerosos empresarios, en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Mauricio Macri aseguró que Patricia Bullrich “está lanzada” como candidata para las elecciones del año que viene. La senadora le respondió de inmediato: “No estoy lanzada, estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final, porque este proyecto va a cambiar la Argentina”.

El contrapunto entre ambos no es nuevo. Pero aportó en las últimas horas un poco más de ruido en la interna libertaria en torno a la figura de Bullrich, que un día refuerza su figura de dirigente independiente con una sugerente pieza audiovisual en redes y, al otro, reafirma su pertenencia al proyecto de LLA y la conducción de Javier y Karina Milei. Señales confusas de la política actual.

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Durante su participación en Camarco, Macri reconoció el logro del saneamiento fiscal del gobierno libertario pero lo calificó de insuficiente y de “mala calidad: “Un país que no puede ni siquiera reinvertir para cuidar la infraestructura que tiene se está descapitalizando”, afirmó. Para el líder del PRO, el paso siguiente debe ser una “reforma de segundo orden”.

Patricia Bullrich le responde a Macri

Abordado por un grupo de periodistas, el expresidente dijo que no habló con Bullrich en el último tiempo, más allá de una foto de rigor durante la cena de la Fundación Libertad, en abril de este año. “Está lanzada”, soltó antes de retirarse. La declaración no fue inocente: el líder del PRO viene de semanas de gira política por el país bajo la consigna “Próximo Paso”, en un movimiento que sus propios dirigentes interpretan como un reposicionamiento de cara a 2027 y que alimenta versiones sobre una nueva candidatura presidencial propia.

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Al instalar a Bullrich como candidata, Macri empujó a la senadora a definirse de manera clara. En la misma noche del martes, y ante TN, Bullrich respaldó su pertenencia al proyecto Milei. “No estoy lanzada, estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final, porque va a cambiar a la Argentina”, sostuvo.

Es más, consultada en el programa Desayuno Americano, de América, Bullrich respondió con evasivas y recurrió a una metáfora deportiva: “Si vos sos un jugador de la Selección, ¿estás pensando en el mundial de 2031, o estás pensando en el mundial de 2027?”. Luego se corrigió: “2030 o 2026. Pensás en el de 2026, y punto. Si no, te desconcentrás y jugás mal”. Ante la pregunta directa sobre una eventual candidatura presidencial o a la vicepresidencia para 2027, respondió: “Estoy ahora en el Senado. Me gusta porque trabajo por leyes importantes”.

Créditos: Clarín

La réplica de Bullrich tiene su propia lógica. La senadora atraviesa un momento de tensión con Karina Milei tras haber desafiado al Ejecutivo al negarse a acompañar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Esa movida le valió acusaciones internas de “actitudes personalistas” y la llevó a poner a disposición su renuncia como presidenta del bloque.

La senadora también buscó desdramatizar las diferencias internas expuestas por el episodio Michelli. Como jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, rechazó que exista una crisis: “Votamos 74 jueces, está todo bien. Vamos a votar leyes importantes, tenemos que conseguir acuerdos, eso lleva un tiempo de maduración”, afirmó.

Ante las preguntas sobre su futuro político, Bullrich ironizó sobre el video que se viralizó en las últimas horas: “Vamos a dejar una nebulosa sobre qué se dice de mi”, sostuvo, y apeló a la misma lógica de concentrarse en el presente: “Yo siempre tuve mi personalidad, fui yo y sigo siendo yo. En la Argentina los partidos políticos hace mucho tiempo que son débiles. Hay que crear mucha gente que tenga ideales, que tenga ideas fuerza, pero los nombres pasan y las ideas quedan".

Javier Milei Mauricio Macri Patricia Bullrich
Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

El largo ida y vuelta entre Macri y Bullrich

El cruce del martes tiene historia. Macri y Bullrich fueron aliados naturales durante años: compartieron el ala dura del PRO —los llamados “halcones”— y ella fue su ministra de Seguridad entre 2015 y 2019, período en el que construyeron una agenda común sobre orden público. La ruptura llegó cuando Bullrich decidió acercarse a La Libertad Avanza y respaldar la candidatura de Milei en el balotaje de 2023, en el marco del pacto de Acasusso. Cerca de Macri la acusan de negociar un cargo, e incluso afiliarse a LLA, siendo presidenta del PRO.

En 2024, ya como ministra de Seguridad de Milei, Bullrich cruzó públicamente a Macri por no haber aprobado la ley de Ficha Limpia durante su propio gobierno. En 2025, con la campaña legislativa en marcha, los dos espacios compitieron por separado en la Ciudad de Buenos Aires —donde LLA venció al PRO— y luego sellaron una alianza para los comicios nacionales de octubre, en los que Bullrich encabezó la lista conjunta. En ese período se recrudeció el enfrentamiento, cuando la entonces ministra cuestionó a Macri por “no involucrarse” en la campaña.

“Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO. No tenemos relación con ella, no hay diálogo“, afirmaron a Infobae desde el entorno de Macri.

No es una posición unánime, sobre todo en un escenario donde Bullrich mide mejor que cualquier otro dirigente del país —las encuestadoras la ubican con hasta un 38,8% de imagen positiva, por encima del propio Milei y de toda la oposición—.

Hay, paradójicamente, un sector del PRO que ve en Bullrich una potencial candidata propia. El jefe del bloque de senadores amarillo, Martín Goerling Lara, fue explícito días atrás: “No descarto que Bullrich pueda volver al PRO y ser candidata”, afirmó en declaraciones a El Destape Radio. El legislador reconoció que la política argentina “es muy dinámica” y que en el partido buscan reorganizar el espacio antes de 2027.

Sobre la candidatura presidencial, fue cuidadoso: “A mí me gustaría que el PRO encabece y que sea Mauricio Macri el candidato a Presidente, pero algo que decimos en el partido es que este no es momento de capricho ni de egos, sino del que esté mejor y pueda armar un gran frente”.

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