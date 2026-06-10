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La FIFA obligó a modificar la camiseta de una de las selecciones que participarán del Mundial 2026: los motivos

La empresa que diseñó la casaca de Haití confirmó el cambio. El detalle objetado era el más celebrado por los fanáticos

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La selección de Haití, una de las sorpresas del Mundial 2026 (Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images/File Photo)
La selección de Haití, una de las sorpresas del Mundial 2026 (Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images/File Photo)

La FIFA le ordenó a Haití modificar su camiseta oficial para el Mundial 2026 días antes del inicio del torneo, al determinar que el diseño contenía elementos visuales que podían interpretarse como un mensaje político bajo sus reglamentos de equipamiento.

El uniforme, fabricado por la empresa Saeta, llevaba en la parte inferior una ilustración de la Batalla de Vértières, combate librado el 18 de noviembre de 1803 que selló la derrota de las tropas napoleónicas frente a los revolucionarios haitianos y allanó el camino hacia la independencia del país caribeño. La FIFA no precisó públicamente qué elemento específico del diseño motivó la orden de cambio, pero la referencia a ese episodio histórico fue el elemento más visible señalado por medios y analistas.

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En un comunicado difundido este martes, Saeta explicó que el diseño fue concebido como un homenaje al pueblo haitiano y negó cualquier intención política. “Fue un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen todos los días al futuro de Haití y no fue pensado como un mensaje político”, señaló la empresa. El fabricante agregó que, durante el proceso de revisión, la FIFA determinó que “ciertos elementos visuales podrían ser interpretados de forma diferente” a la luz de sus normas, por lo que solicitó modificaciones. Saeta acató la decisión.

El regreso de Haití a una Copa del Mundo tiene una dimensión histórica propia: la selección caribeña no disputaba el torneo desde hace 52 años. Para el Mundial 2026, que se celebra entre Estados Unidos, Canadá y México, los haitianos quedaron encuadrados en el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Marruecos.

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La polémica sobre la camiseta no opacó el trabajo estético desplegado alrededor del equipo. El uniforme oficial de Saeta también incorporaba en la espalda la silueta estilizada de una palmera caribeña y un conjunto de prendas de entrenamiento con una paleta de colores inspirada en las aguas del Mar Caribe. La imagen de la Batalla de Vértières —el elemento que la FIFA ordenó retirar— era precisamente el detalle más celebrado por aficionados y diseñadores en redes sociales.

Amistoso entre Haití y Túnez, disputado en marzo (REUTERS/Cole Burston)
Amistoso entre Haití y Túnez, disputado en marzo (REUTERS/Cole Burston)

En paralelo, la diseñadora ítalo-haitiana Stella Jean lanzó en junio de 2026 la colección L’Haitiana, una línea de prendas de alta sastrería inspiradas en la estética del fútbol haitiano. Aunque no son las camisetas oficiales de juego, las piezas —entre ellas un vestido-polo en rojo con apliques blancos y celestes y la inscripción en criollo haitiano Lavi a bèl (“la vida es bella”) en la espalda— se convirtieron en uno de los objetos de moda más comentados del torneo. Jean ya había diseñado los looks de la delegación haitiana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

La FIFA no emitió una declaración pública detallada sobre los motivos exactos de su decisión. Saeta, por su parte, confirmó que implementó los cambios requeridos y reiteró su orgullo por haber participado en “este momento histórico del fútbol haitiano”.

Hace unas horas, el sitio The Athletic elaboró un ranking con las camisetas “más lindas” del Mundial, según el concepto del periodista Nick Miller. La casaca de Haití había surgido en el escalón 43 entre las 48 selecciones participantes. La de Croacia fue elegida como la memnos agradable y el primer puesto quedó para Ghana.

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