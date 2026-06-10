San Salvador ya tiene fecha para la Marcha del Orgullo LGBTI y este será su recorrido

La movilización arrancará en el Redondel Masferrer, cruzará por la Plaza Salvador del Mundo y terminará en la 25 Avenida Sur, con un llamado a asistir con banderas y carteles (Foto archivo, cortesía Federación Salvadoreña LGTB)

La ciudad de San Salvador será escenario de la próxima edición de la Marcha del Orgullo LGBTI, programada para el 27 de junio, según informó la Federación Salvadoreña LGBTI. El evento contempla un recorrido que partirá desde el Redondel Masferrer, atravesará la Plaza Salvador del Mundo y concluirá en la 25 Avenida Sur, con la expectativa de convocar a miles de personas bajo el lema “No paremos la marcha”.

De acuerdo con la publicación oficial de la Federación Salvadoreña LGBTI, la marcha de este año busca no solo celebrar la diversidad sexual y de género, sino también visibilizar la historia de resistencia de la comunidad. “El orgullo no se guarda en el clóset después de junio”, enfatizó la organización, que remarcó la importancia de la protesta y la celebración como actos inseparables para las personas LGBTI en El Salvador.

PUBLICIDAD

El Salvador vivirá una jornada donde se combinarán elementos festivos, como los tradicionales outfits coloridos y carteles, con la reivindicación de derechos pendientes. La convocatoria hizo especial hincapié en el carácter histórico de la movilización, recordando a quienes abrieron camino en la lucha por la igualdad y subrayando que “existir nunca debería ser motivo de debate”.

Según detalló la Federación Salvadoreña LGBTI, la marcha tendrá como punto de partida el Redondel Masferrer, avanzará hacia la Plaza Salvador del Mundo y llegará hasta la 25 Avenida Sur. La invitación se extendió a toda la población, con un llamado a preparar banderas, carteles y energía para una jornada que se anticipa como “icónica, histórica e inolvidable”. La convocatoria abierta está para las 13:00 (o 1:00 de la tarde, como se acostumbra a decir en el territorio salvadoreño).

PUBLICIDAD

La actividad, anunciada por la Federación Salvadoreña LGBTI, se realizará el 27 de junio y buscará combinar expresiones festivas con la exigencia de igualdad, además de recordar la resistencia de la comunidad (Foto archivo, cortesía Federación Salvadoreña LGTB)

“El orgullo no se limita a un mes, ni a una fecha. Seguimos marchando porque nuestros derechos no están sujetos a debate. Period”, resaltó la organización a través de sus redes sociales, en un mensaje dirigido tanto a quienes integran la comunidad como a quienes aún se preguntan por la vigencia de estas manifestaciones.

En la publicación, la Federación Salvadoreña LGBTI subrayó la dimensión política de la marcha al afirmar: “Vamos a caminar, vamos a celebrar, vamos a protestar, vamos a hacer historia otra vez”. Este enfoque busca mantener presente el trasfondo de lucha y resistencia, más allá de los aspectos festivos que caracterizan a los eventos del orgullo en distintos países.

PUBLICIDAD

La convocatoria, difundida bajo etiquetas como #NoParemosLaMarcha y #OrgulloTodoElAño, invita a la ciudadanía a sumarse al recorrido y a la exigencia de igualdad de derechos y respeto. El evento se da en un contexto regional donde la visibilidad y los reclamos de la población LGBTI mantienen vigencia, según destacan medios internacionales y organizaciones de derechos humanos.

El cierre del recorrido en la 25 Avenida Sur prevé la participación de colectivos, activistas y aliados que año tras año se suman a la Marcha del Orgullo LGBTI en San Salvador. La organización enfatizó que “rendirnos no es una opción”, y anticipó una jornada de alta concurrencia y visibilidad social.

PUBLICIDAD

La movilización saldrá del redondel masferrer, cruzará la plaza salvador del mundo y terminará en la 25 avenida sur, entre celebración, reclamo pendiente y una consigna que marca el tono del día (Foto archivo, cortesía Federación Salvadoreña LGTB)

A los asistentes los invitaron a lucirse con sus trajes y a llevar sus banderas alusivas al orgullo LGTB.