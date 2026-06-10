El gesto de Leo Messi con un periodista tras el triunfo contra Islandia: “No sé cómo, pero logró verme”

Un periodista le agradeció a Lionel Messi tras la entrevista que le brindó

El amistoso entre Argentina e Islandia, disputado en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, dejó una imagen que rápidamente circuló en todo el mundo: Lionel Messi detuvo su marcha para conceder una entrevista exclusiva a Manu Gutiérrez, periodista de Venezuela con parálisis cerebral. El episodio, recogido y viralizado por el propio comunicador a través de sus redes sociales, exhibió un gesto de sensibilidad y atención del capitán argentino hacia la labor periodística del joven.

El encuentro se produjo en el contexto del último partido preparatorio de la selección argentina antes de la cita mundialista en Norteamérica. La multitud y el ambiente propio de la zona en la que se encontraban complicaban el acceso a los protagonistas. A pesar de ello, Messi reparó en la presencia de Manu Gutiérrez, quien logró acercarse y presentarse como periodista con una petición directa: “Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor…”. Según relató el propio Gutiérrez en sus redes, el astro argentino no solo aceptó la entrevista, sino que pidió a los presentes que evitaran empujones y respetaran el espacio para poder contestar.

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Durante el intercambio, Gutiérrez consultó a Messi sobre su relación con los récords individuales en el fútbol. El capitán argentino respondió: “Nunca me fijé en los récords individuales. Simplemente intento conseguir los objetivos a nivel grupal. Vamos a pensar en ir partido a partido y hacer lo mejor posible como venimos haciendo”.

Posteriormente, el periodista venezolano indagó sobre el proceso personal que llevó a Messi a sentirse listo para disputar un nuevo Mundial. El jugador del Inter Miami explicó: “Se fue dando natural, la última vez que lo dije fue en el Mundial pasado y sentía que había que esperar, pero nunca dejé de competir, más allá de que fui al Inter Miami, siempre intenté de dar el máximo, de competir, de sentirme bien y se fue dando natural, fui sintiéndome bien y ahora puedo estar acá”.

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El mensaje de Gutierrez en sus redes sociales

El propio Messi insistió en que se mantuviera el orden y la calma durante el breve diálogo, actitud que fue destacada por el periodista venezolano en el mensaje que publicó en sus redes sociales poco después del encuentro.

Gutiérrez reflexionó sobre la experiencia y escribió: “Hay un dicho muy popular que dice: ‘Nunca conozcas a tus héroes’. Una frase que alerta sobre una posible decepción. Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo y él, como en la cancha, entendió toda la jugada, inclusive dio más de lo que le pedía el contexto… Me vio entre un tumulto de gente, a pesar de estar en una silla, y escuchó cuando le dije: ‘Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor…’”.

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En la publicación, Gutiérrez detalló la dificultad de acceder a la zona mixta y cómo la decisión de moverse entre los fanáticos terminó facilitando el encuentro con el futbolista. “Aclaré mi profesión porque no me vio en la zona mixta, en la cual habló largo y tendido, pero por la altura en la que estoy no me había visto, así que me moví hacia donde estaban los fans, y no me importó ser empujado ni golpeado, por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió… como cuando veía a Jordi Alba galopar por la izquierda o como vio ese pase imposible a Molina en Qatar, no sé cómo, pero logró verme y apartó a todos y no me asistió solamente para un gol, sino para dos”.

Messi convirtió un tanto en el último partido preparatorio previo al Mundial (Reuters)

El mensaje de agradecimiento concluyó dirigido al propio Messi: “Leo, si lees esto… que ya sería demasiado, solo quiero darte las gracias porque no solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad y ver la cara de mis amigos y familia después de esto no tiene precio”.

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La entrevista y el mensaje de Gutiérrez se convirtieron en tendencia en redes sociales, con manifestaciones de apoyo y reconocimiento tanto para el periodista como para el capitán de la selección argentina, que con su gol en la victoria por 3-0, se convirtió en el goleador más longevo en la historia del equipo nacional.

EL MENSAJE COMPLETO DE GUTIERREZ EN SUS REDES

Hay un dicho muy popular que dice: “Nunca conozcas a tus héroes”. Una frase que alerta sobre una posible decepción.

Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo y él, como en la cancha, entendió toda la jugada, inclusive dio más de lo que le pedía el contexto… Me vio entre un tumulto de gente, a pesar de estar en una silla, y escuchó cuando le dije: “Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor…”. Aclaré mi profesión porque no me vio en la zona mixta, en la cual habló largo y tendido, pero por la altura en la que estoy no me había visto, así que me moví hacia donde estaban los fans, y no me importó ser empujado ni golpeado, por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió… como cuando veía a Jordi Alba galopar por la izquierda o como vio ese pase imposible a Molina en Catar, no sé cómo pero logró verme y apartó a todos y no me asistió solamente para un gol, sino para dos.

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Leo, si lees esto… que ya sería demasiado, solo quiero darte las gracias porque no solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad y ver la cara de mis amigos y familia después de esto no tiene precio.