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Mirtha Legrand eligió su mejor recuerdo de la historia de los mundiales: “Yo los vi todos”

Un día antes del comienzo de la gran cita futbolera, La Chiqui le mandó sus mejores augurios a la Scaloneta e hizo un repaso por sus 99 años

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La conductora, quien estuvo viva para todas las Copas del Mundo, compartió un mensaje a horas del arranque (Video: Instagram)

Mirtha Legrand se sumó a la previa del Mundial 2026 con un mensaje en sus redes sociales dirigido a la Selección Argentina de Lionel Scaloni. La diva, que 3 años y medio cuando se disputó la primera Copa del Mundo de la historia, no quiso dejar pasar el arranque del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá sin decir algunas palabras.

El mensaje arrancó con una afirmación que pocos pueden hacer: “Esta semana comienza el mundial. ¿Usted sabe que yo vi todos los mundiales?”, dijo, con la naturalidad de quien repasa un dato que ya forma parte de su propia biografía. Y agregó, con el mismo tono: “Vi a Argentina campeona tres veces.” Tres estrellas, tres celebraciones, décadas de historia mundialista acumulada. Pocos referentes de la cultura popular argentina pueden decir lo mismo, y Mirtha lo mencionó sin énfasis, como quien constata un hecho.

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Infografía de Mirtha Legrand, mostrando su evolución a través de épocas y su conexión con 23 Mundiales, incluyendo los títulos de Argentina en 1978, 1986 y 2022.
Mirtha Legrand, ícono argentino, fue testigo de todas las Copas del Mundo y tuvo la oportunidad de ver a Argentina campeona 3 veces

Entre todos esos recuerdos, la conductora eligió uno por encima del resto. “Mi mejor recuerdo mundialista es... ay, que fui con Daniel al mundial de aquí de Argentina”, contó, refiriéndose al torneo que se disputó en el país en 1978. La anécdota que siguió pintó una escena de festejo espontáneo y colectivo. Según relató, la gente la vio celebrando con elementos de percusión en la calle y la escena se fue multiplicando sola. “Fuimos recorriendo toda la ciudad y todo el mundo estaba golpeando con algo por felices que estábamos todos”, describió, con una sonrisa que se coló en cada palabra.

Ese Mundial, el único que Argentina organizó en su territorio, terminó con la primera estrella para la Selección. Para Mirtha, fue algo más que un título: fue una noche de euforia compartida con desconocidos en las calles del país.

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Con ese recuerdo todavía presente, la conductora cerró el video con un deseo y una arenga. “Ojalá se vuelve a repetir”, dijo, antes de lanzar el aliento final con toda la convicción: “¡Arriba Argentina, que va a ser campeón! Sí señor, sí señor.”

Lo que parece un simple mensaje de aliento esconde un dato que pocos advierten a primera vista. Mirtha nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, Santa Fe, lo que significa que si llega al Mundial 2026 habrá sido testigo de 23 Copas del Mundo. Una marca que ningún otro referente de la cultura popular argentina puede igualar.

Su vida entera transcurrió en paralelo a la historia del fútbol mundial, desde Uruguay 1930, el primer torneo organizado por la FIFA, y llegó hasta Qatar 2022, donde Lionel Messi le dio a la Argentina su tercera estrella. En el medio, vio el fútbol de Pelé con Brasil y la epopeya de Diego Maradona en México 1986. Los tres títulos de la Selección —1978, 1986 y 2022— los vivió uno por uno, en distintas etapas de su vida.

La bandera argentina en homenaje a Mirtha Legrand en Qatar

Tal es la importancia de la icónica conductora en la historia del Mundial que en Qatar 2022, donde la Scaloneta se consagró ganadora por tercera vez, La Chiqui estuvo presente en la memoria de los millones de fans que asistieron al encuentro mundialista.

Se trató de un video que mostró a un fanático con una bandera que llevaba la cara de Mirtha en el centro, flanqueada por las de Messi y Maradona. El cartel sorprendió a todos los transeúntes argentinos que pasaban por allí, que se detuvieron a sacar fotos del original homenaje.

Entre los presentes estaba, por obra del destino, un productor de la conductora. El hombre se mostró fascinado con la escena, la filmó con su celular y le envió el material a la presentadora. Luego le pidió al dueño de la bandera que contara el motivo del reconocimiento a la anfitriona de La noche de Mirtha. La respuesta del fanático lo dijo todo: “Mi abuela me hacía ver todos los almuerzos, y bueno, es un homenaje a ella, que en paz descanse, y para Mirtha, que espero estar comiendo algún día con ella.”

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Mirtha LegrandMundial 2026Lionel ScaloniLionel MessiSelección argentina

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