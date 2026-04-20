Deportes

Quién es Héctor Paletta, el polémico árbitro del VAR en el Superclásico que vinculan a Tapia y Toviggino

El referí quedó bajo la lupa por no haber llamado a Darío Herrera sobre el final del partido para revisar una jugada polémica en la que todo River exigió penal

Guardar

Video: la jugada de la polémica sobre el final del clásico

El principal apuntado en el superclásico de ayer fue Héctor Paletta. Desde la cabina del VAR, quedó en el centro de la polémica por no convocar al árbitro principal del partido, Darío Herrera, para revisar una de las últimas jugadas del partido: un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área que para expertos como Javier Castrilli fue penal.

La decisión generó mucho enojo en el mundo River. El propio DT millonario, Eduardo Coudet, recordó en conferencia de prensa que minutos antes de la jugada de la polémica Herrera había cobrado una falta similar a favor de Boca Juniors, tras un empujón de Maximiliano Salas.

Anoche, los pasillos del Monumental destilaban bronca. “Paletta es de los que están en la joda”, repetían quienes conocen bien los secretos de la AFA. En ese mismo ámbito lo señalan como alguien que respondería en tiempo real a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino.

Las sospechas no son nuevas: antes del partido había sido el principal apuntado por los hinchas de River Plate cuando se confirmó que estaría a cargo del VAR.

A ese contexto se suma un antecedente que en Núñez no pasa desapercibido: Paletta tiene un vínculo directo con el mundo Boca. Su hermano, Gabriel Paletta, jugó en el club entre 2007 y 2010 y supo declarar: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”.

Un año antes, en el superclásico de 2024 en la Bombonera, tampoco intervino en tres jugadas que podían haber terminado en expulsiones para Boca: un escupitajo de Marcos Rojo a Colidio, una agresión del propio Rojo y un pisotón de Miguel Merentiel a Bareiro.

Video: el gol de Zeballos en el clásico anterior. Todo River reclamó una infracción previa de Giménez

Hace menos de tres meses, en la primera fecha del Apertura, volvió a quedar bajo la lupa en Barracas Central–River, disputado en el estadio Claudio Tapia. En esa ocasión no llamó a revisar una clara mano del defensor Gastón Campi tras un remate de Fausto Vera que iba al arco: era penal para River, pero no fue sancionado.

En este contexto, Paletta aparece como una de las figuras más representativas de un sistema que, según distintas voces del ambiente, expone la lógica con la que se mueve la AFA: decisiones que muchas veces parecen alinearse con afinidades y tensiones, donde el trato hacia los clubes no siempre resulta uniforme, sino condicionado por su cercanía o distancia con la conducción.

Temas Relacionados

Héctor PalettaÚltimas NoticiasBoca-RiverRiver-BocaBocaRiver

Últimas Noticias

Gonzalo Lazarte, el futuro del tenis adaptado: “Descubrí que mi condición no me impedía cumplir mi sueño”

Cuando tenía un año y medio, fue diagnosticado con parálisis cerebral. A los 20, el tucumano es el 7° del mundo en la categoría Quad. La decisión que cambió su vida y el sueño de ganar un Grand Slam

Gonzalo Lazarte, el futuro del tenis adaptado: “Descubrí que mi condición no me impedía cumplir mi sueño”

Francisco Cerúndolo volvió a caer ante Alexander Zverev y se quedó sin semifinal en Múnich

El argentino ganó el primer set, pero no pudo sostener el ritmo y el número 3 del mundo se impuso por 5-7, 6-0 y 6-2

Francisco Cerúndolo volvió a caer ante Alexander Zverev y se quedó sin semifinal en Múnich

Un tenista argentino fue suspendido dos meses por apuestas y no denunciar un intento de soborno

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó a Hernán Casanova por incumplir el Programa Anticorrupción. No podrá competir ni asistir a eventos oficiales hasta abril y deberá pagar una multa económica

Un tenista argentino fue suspendido dos meses por apuestas y no denunciar un intento de soborno

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Fran arrolló al bosnio Damir Dzumhur y en la siguiente instancia enfrentará al ruso Andrey Rublev. Retu venció al británico Arthur Fery y su próximo rival saldrá del cruce entre el kazajo Aleksandr Bublik y el húngaro Marton Fucsovics. Tirante cayó ante el estadounidense Tommy Paul

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Hannah Schmitz, de pasante a jefa: el cerebro de Red Bull para que Max Verstappen luche por su quinto título de Fórmula 1

Está a cargo de las estrategias. Sus decisiones fueron clave para que el neerlandés pueda seguir peleando

Hannah Schmitz, de pasante a jefa: el cerebro de Red Bull para que Max Verstappen luche por su quinto título de Fórmula 1
DEPORTES
El recorrido de Leandro Paredes: inicios, Europa y regreso al club de sus amores

El recorrido de Leandro Paredes: inicios, Europa y regreso al club de sus amores

Los detalles del trágico accidente en el rally de Córdoba: quién era el espectador que murió y las causas del despiste del auto

El gesto de Neymar contra los hinchas tras una nueva derrota del Santos que encendió el debate en Brasil: “No hay ser humano que aguante”

El termómetro del Monumental: del recibimiento histórico a los silbidos y el enojo con el árbitro tras la caída de River contra Boca

El gol de Paredes desde la tribuna, el intruso en el campo y la intimidad de los festejos: lo que no se vio del triunfo de Boca ante River

TELESHOW
El sentido mensaje de Soledad Silveyra a Luis Brandoni luego de su muerte: “Sos el último de los grandes en irse”

El sentido mensaje de Soledad Silveyra a Luis Brandoni luego de su muerte: “Sos el último de los grandes en irse”

El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Laura Ubfal en la gala de Gran Hermano: “Sos re amarga”

El emotivo adiós de Eduardo Blanco a Luis Brandoni: “Habitaba el escenario con una impunidad maravillosa”

La noche en que Luis Brandoni volvió para decir gracias: su última aparición en los Premios Estrella de Mar

De qué murió Luis Brandoni luego de permanecer internado casi 10 días

INFOBAE AMÉRICA

Mo Yan, escritor chino: “Quienes son ajenos al alcohol son incapaces de hablar de literatura”

Mo Yan, escritor chino: “Quienes son ajenos al alcohol son incapaces de hablar de literatura”

Xi Jinping dialogó con Bin Salman, exigió mantener abierto el estrecho de Ormuz y pidió un alto el fuego inmediato y total

Terremoto y tsunami en Japón: reportan una suba del mar de 80 centímetros en el puerto de Kuji

La nueva Gran América del Norte

EN VIVO: Israel atacó un lanzador de misiles de Hezbollah que estaba cargado y listo para disparar en el sur de Líbano