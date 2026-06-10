El árbitro somalí Omar Artan fue recibido por una multitud luego de no poder ingresar a Estados Unidos para dirigir en el Mundial

Una multitud llenó el estadio en Mogadiscio para apoyar al referí somalí que regresó de Estados Unidos luego de que el país norteamericano le denegara el ingreso

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue recibido por una multitud de personas este miércoles en el estadio de la capital Mogadiscio después de que Estados Unidos le negara la entrada al país, donde debía dirigir partidos del Mundial de fútbol que comenzará mañana. Su regreso al país africano frustró la posibilidad de que se convirtiera en el primer referí de Somalia en impartir justicia en una Copa del Mundo de la FIFA.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede observar a Artan llevado en andas con una bandera de Somalia mientras cientos de personas lo ovacionaban desde las tribunas del estadio, que tiene una capacidad para albergar a 65.000 espectadores. Artan saludó al público, dio un discurso y luego se retiró, llevándose el cariño de sus compatriotas.

PUBLICIDAD

Artan contó que, tras llegar a Miami, fue interrogado durante 11 horas antes de que las autoridades estadounidenses decidieran impedirle el ingreso. El árbitro ya había relatado ese episodio desde el aeropuerto de Estambul, adonde fue enviado después de que fracasaran las gestiones diplomáticas impulsadas por Somalia para lograr su autorización en la visa.

“Lo que pasó, pasó, y es el destino”, dijo Artan desde el aeropuerto de Mogadiscio, donde lo recibieron cientos de personas con banderas somalíes. Entre quienes acudieron estuvieron el ministro de Defensa de Somalia, Ahmed Moalim Fiqi, y otros funcionarios del país. Según el portal somalí Goobjoog News, el árbitro de 34 años también dejó un mensaje dirigido a los jóvenes de su país: “Somalia pertenece a todos nosotros. Vayan bien o mal las cosas, quiero pedir a los jóvenes que no pierdan la esperanza en nuestro país. Esa bandera es nuestra”.

PUBLICIDAD

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan saluda al público que lo recibió en el estadio de Mogadiscio tras ser denegado su ingreso a los Estados Unidos para arbitrar en la Copa del Mundo (REUTERS/Feisal Omar)

Por su parte, la Federación de Fútbol de Somalia (SFF) expresó su “profunda decepción” por lo ocurrido y recordó que la designación de Artan para el Mundial había sido “un hito histórico para Somalia”. En su comunicado, la SFF sostuvo que la elección del referí fue resultado de años de “dedicación, profesionalismo, integridad y actuaciones sobresalientes al más alto nivel del fútbol internacional”.

La federación agregó que “hasta ahora no ha recibido información oficial alguna detallando los motivos exactos que llevaron a esta situación”. Por eso, señaló que “considera inapropiado especular o sacar conclusiones hasta que todos los hechos relevantes hayan sido claramente determinados”.

PUBLICIDAD

La SFF manifestó además su “apoyo total” a Artan y agradeció a la FIFA por las gestiones realizadas. El organismo somalí afirmó que la entidad rectora del fútbol mundial trabajó “incansablemente” para facilitar los preparativos del viaje y para que el árbitro tuviera todas las oportunidades posibles de ingresar a Estados Unidos y cumplir sus funciones internacionales.

Artan también destacó ese respaldo y prometió trabajar más para “dejar una marca positiva”. El referí internacional había sido distinguido en 2025 como árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol.

PUBLICIDAD

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, de quien se esperaba que oficiara en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pero a quien se le denegó la entrada en Estados Unidos, es recibido a su llegada al aeropuerto internacional Aden Abdulle Osman de Mogadiscio, Somalia (REUTERS/Feisal Omar)

La FIFA confirmó finalmente que Artan fue apartado y subrayó que el organismo “no está implicado en los progresos de inmigración de los países organizadores, incluidas las adjudicaciones de visado”. Esa precisión dejó la decisión en manos de las autoridades estadounidenses.

La situación tiene antecedentes normativos. Desde junio de 2025, Somalia integra el grupo de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición total de viajar a Estados Unidos, una medida que afecta también a Afganistán, Libia, Irán y Yemen. La restricción forma parte de una política migratoria impulsada por el gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

La exclusión de Artan ocurre en la antesala de la Copa del Mundo, cuya inauguración será en el Estadio Aztecade Ciudad de México, con el partido entre México y Sudáfrica. El certamen se desplegará en múltiples ciudades de Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio, fecha prevista para la final.

En este contexto, FIFA confirmó que el brasileño Wilton Sampaio, con el colombiano Nicolás Gallo en el VAR, serán las caras principales del grupo arbitral que impartirá justicia en el duelo inaugural del jueves. El egipcio Amin Mohamed será el juez principal de República Checa-Corea del Sur y el argentino Facundo Tello (con los líneas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade) estará al mando de Canadá-Bosnia y Herzegovina con su compatriota Hernán Mastrángelo en el VAR.

PUBLICIDAD

El árbitro somalí Omar Artan, en el centro, habla con jugadores tras pitar un penal en el partido de la Liga de Campeones CAF entre el AS FAR Rabat y Mamelodi Sundowns, en Rabat, Marruecos, el domingo 24 de mayo de 2026 (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)