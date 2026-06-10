Estos estados de EEUU ampliarán los horarios de venta de alcohol por el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 impulsó la extensión temporal de los horarios de venta de alcohol en bares y restaurantes de varios estados de Estados Unidos entre el 11 de junio y el 20 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de Fútbol 2026 ha motivado la extensión temporal de los horarios de venta de alcohol en bares y restaurantes de varios estados de Estados Unidos, una medida que busca responder al aumento de visitantes y al impacto económico del torneo, según autoridades estatales y documentos legislativos. La decisión afecta a millones de personas y estará vigente desde el 11 de junio hasta el 20 de julio, período en el que se disputarán más de 100 partidos en ciudades estadounidenses, mexicanas y canadienses.

De acuerdo con fuentes oficiales, estados como Nueva York, Massachusetts, Kansas, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Georgia y Nueva Jersey han modificado sus normativas para permitir ventas hasta altas horas de la madrugada, habilitar zonas de consumo público y facilitar permisos especiales en el marco de las celebraciones futbolísticas. Las medidas, publicadas en boletines de los gobernadores y agencias de control de bebidas alcohólicas, buscan dotar a los comercios de mayor flexibilidad y canalizar el flujo de turistas hacia la economía formal.

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El contexto de esta decisión se sitúa en el marco del primer Mundial con 48 selecciones y un calendario sin precedentes, lo que ha llevado a los estados anfitriones a revisar sus leyes de alcohol. Según Reuters, la experiencia de Qatar 2022, donde se habilitaron zonas de consumo restringidas, sirvió como referencia para la adaptación de la normativa estadounidense. Las autoridades esperan que la ampliación de horarios contribuya a la seguridad y a la organización de eventos masivos bajo regulación.

¿Qué medidas adoptó Nueva York para la venta de alcohol durante el Mundial 2026?

La gobernadora Kathy Hochul promulgó la ley A.11564/S.9990A, que autoriza a bares y restaurantes en todo el estado a servir alcohol hasta las 4 a.m. durante el torneo. De acuerdo con el comunicado oficial de la Oficina del Gobernador, la nueva normativa rige entre el 11 de junio y el 20 de julio de 2026 y busca unificar los horarios de cierre en todo el territorio. “Desde el primer partido hasta el último silbatazo, bares y restaurantes podrán operar durante el torneo, apoyando a los negocios y facilitando el encuentro de los neoyorquinos”, declaró Hochul. La medida también habilita permisos especiales para eventos y activaciones en espacios abiertos.

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La ley establece que la extensión horaria aplica a todas las licencias de consumo en el lugar, salvo aquellas con restricciones específicas impuestas por la Autoridad Estatal de Licores. Las regulaciones locales más restrictivas quedan temporalmente suspendidas durante el periodo del Mundial.

Estados como Nueva York, Massachusetts, Kansas, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Georgia y Nueva Jersey modificaron sus normas de alcohol para atender el aumento de visitantes y el impacto económico del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo cambian los horarios de bares en Massachusetts por el torneo?

En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey firmó la ley H.5478, que permite a los municipios extender la venta de alcohol hasta las 3 a.m., además de autorizar la creación de distritos públicos de consumo durante las celebraciones mundialistas. El texto legal, citado por The Boston Globe, estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y otorga a los gobiernos locales la potestad de decidir su implementación. “Esta ley amplía las oportunidades para que las comunidades celebren y apoya a los negocios locales ante la llegada de visitantes”, indicó Healey en el anuncio oficial.

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La medida prevé que los municipios puedan definir zonas de consumo público, donde se permitirá la venta de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos habituales. Los organismos estatales deberán reportar los resultados de la experiencia al finalizar el periodo de excepción.

¿Qué disposiciones especiales rigen en Kansas y Missouri para la Copa del Mundo?

En Kansas y Missouri, los gobiernos estatales aprobaron la extensión del horario de servicio de alcohol desde las 6 a.m. hasta las 5 a.m. durante todo el torneo. La oficina del gobernador Mike Kehoe de Missouri confirmó que la exención será válida a nivel estatal, con el propósito de aprovechar el flujo turístico y la actividad económica en torno a los estadios.

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Esta ampliación coloca a ambos estados entre los que ofrecen los horarios más extensos del país para la venta de alcohol durante el evento. El objetivo es atender la demanda prevista y evitar la concentración de personas en espacios no regulados.

Nueva York autorizó por ley que bares y restaurantes sirvan alcohol hasta las 4 a.m. durante el Mundial 2026 y habilitó permisos especiales para eventos en espacios abiertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede en Pennsylvania y Rhode Island con la venta de alcohol por el Mundial?

En Filadelfia, estado de Pennsylvania, bares y restaurantes podrán permanecer abiertos dos horas adicionales y servir alcohol hasta las 4 a.m. durante el Mundial y las celebraciones de America250, según la legislación firmada por el gobernador Josh Shapiro. El ajuste estará vigente entre el 11 de junio y el 20 de julio. Decenas de establecimientos ya solicitaron permisos especiales bajo este nuevo régimen, de acuerdo con registros municipales.

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En Rhode Island, la gobernación habilitó a cinco municipios a otorgar licencias temporales para operar bares hasta las 4 a.m., permitiendo la venta de alcohol hasta las 3 a.m. entre el 11 de junio y el 3 de julio. Esta medida responde a la cercanía de algunas localidades con las sedes de partidos en Massachusetts, según información publicada por The Boston Globe.

¿Qué otras flexibilizaciones se implementan en Washington, Georgia y Nueva Jersey?

El estado de Washington autorizó permisos especiales para establecer zonas de consumo de alcohol en espacios públicos y fan-zones en ciudades como Seattle, Tacoma y Spokane. Estos espacios podrán operar durante junio y julio, facilitando el desarrollo de eventos oficiales asociados al Mundial.

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Georgia relajó las restricciones de open-container para permitir la organización de reuniones y festivales en torno al torneo. En Nueva Jersey, se otorgó a los municipios flexibilidad para definir la extensión de los horarios y permisos de venta y consumo de alcohol, ajustándose a la demanda local y a la dinámica de las sedes deportivas.

Washington habilitó zonas de consumo de alcohol en espacios públicos y fan-zones, mientras Georgia relajó las restricciones de open-container y Nueva Jersey dio flexibilidad a los municipios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes impactan estas medidas y cuáles son los límites?

Las modificaciones buscan beneficiar a bares, restaurantes, organizadores de eventos, sectores turísticos y hoteleros, quienes proyectan un aumento en el flujo de visitantes y en el consumo en zonas aledañas a los estadios y fan zones. Las autoridades aclararon que los permisos especiales se aplican únicamente a establecimientos con licencia vigente y que las regulaciones estatales o locales más estrictas continúan en vigor si así lo dispone la autoridad de control, como precisa la legislación de Nueva York y Massachusetts.

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Se mantienen las restricciones generales, como la prohibición de venta a menores de 21 años y la obligación de cumplir con los controles de licencias. Los permisos son de carácter temporal y sólo tendrán vigencia durante el periodo estipulado por cada jurisdicción.

¿Por qué se adoptaron estos cambios en las leyes de alcohol para el Mundial 2026?

El Mundial de Fútbol 2026 representa el mayor evento deportivo global del año, con 48 selecciones y más de 100 encuentros en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Las proyecciones de asistencia y el impacto económico llevaron a los estados anfitriones a revisar sus normativas para dotar de mayor flexibilidad a los comercios y canalizar la demanda hacia espacios regulados.

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La gobernadora Hochul manifestó que la extensión de horarios “permitirá a más neoyorquinos y visitantes disfrutar del torneo y a los negocios aprovechar el movimiento económico generado por la competencia”, según figura en el comunicado de su oficina. Los gobiernos estatales esperan que la medida favorezca la formalidad y la seguridad en la organización de fiestas y actividades masivas.

Las leyes de alcohol para el Mundial 2026 mantienen la prohibición de venta a menores de 21 años, exigen licencias vigentes y prevén controles e informes al cierre del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué controles y reportes se prevén tras la flexibilización de normas?

Las nuevas leyes incluyen mecanismos de control y reporte. En Massachusetts, la ley obliga a agencias estatales como la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas y la Secretaría de Seguridad Pública a informar sobre el impacto de la medida, incluyendo la cantidad de municipios que adhieran, la ubicación de los distritos de consumo y la incidencia de incidentes de seguridad pública. Nueva York prevé la reversión automática de la medida una vez finalizado el Mundial, y permite a los condados mantener restricciones propias si así lo deciden.

¿Qué se mantiene sin cambios en la venta de alcohol durante el torneo?

Las restricciones habituales en la venta de alcohol, como la prohibición para menores de 21 años, el control de licencias y la potestad de los municipios para definir horarios más acotados, siguen vigentes. Las excepciones son temporales y están limitadas al periodo del Mundial en cada estado.

¿Qué impacto se espera y cuáles podrían ser los próximos pasos?

Las autoridades prevén que la flexibilización contribuirá a canalizar a los visitantes hacia comercios formales, a reducir la informalidad y a facilitar la organización de eventos masivos bajo regulación. Al cierre del torneo, los organismos de control deberán presentar informes sobre los resultados, lo que podría influir en futuras revisiones legislativas sobre la materia.