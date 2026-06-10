Estados Unidos

No es Miami ni Nueva York: estas son las ciudades con los boletos más baratos del Mundial 2026

Mientras algunas superan los mil dólares por entrada, ciertos partidos de la fase de grupos aún ofrecen opciones considerablemente más accesibles para los aficionados

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Primer plano de una mano sosteniendo una entrada, con la Copa del Mundo dorada en un pedestal y un estadio de fútbol lleno de gente e iluminado detrás.
El precio de las entradas para el Mundial 2026 genera controversia por el sistema de venta y reventa de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de las entradas para el Mundial 2026 genera controversia entre aficionados, autoridades y plataformas especializadas, a pocos días del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. El sistema de venta y reventa de la FIFA, junto con la fuerte variabilidad de precios entre ciudades sede, ha provocado inquietud y reclamos por parte de quienes buscan asistir a los partidos. El acceso a los boletos se ha transformado en uno de los temas centrales de la previa, con impacto directo para seguidores y organismos reguladores.

Según datos recabados por Newsweek, las diferencias de precios y el modo en que se distribuyen las entradas han generado un debate intenso. Plataformas informaron que los valores para la fase de grupos presentan amplias oscilaciones en función de la ciudad y el partido, mientras la FIFA confirmó que el sistema de precios dinámicos y la reventa oficial han transformado el escenario habitual de compra. Organismos y legisladores estadounidenses han puesto bajo escrutinio el proceso completo, solicitando medidas para garantizar transparencia y acceso.

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El contexto es inédito en la historia del torneo: la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera con 48 selecciones y partidos en tres países. La organización implementó un modelo de precios flexibles, con boletos que superan los USD 2,000 dólares para partidos de alta demanda y alternativas por debajo de USD 400 dólares en encuentros de menor interés, según la disponibilidad. La proliferación de boletos en plataformas de reventa autorizadas y la intervención de autoridades han marcado la actualidad de la venta de entradas, de acuerdo con ESPN.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026?

El rango oficial de precios anunciado por la FIFA para la fase de grupos inicia en USD 60 dólares en categoría 4, aunque esa opción es muy limitada y generalmente se distribuye a través de sorteos o federaciones nacionales. Para partidos donde participan los anfitriones—Estados Unidos, México o Canadá—el precio base sube a USD 355 dólares, con boletos de categoría superior por encima de los USD 2,700 dólares.

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La fase de eliminación directa incrementa considerablemente los precios: octavos de final entre USD 170 y USD 980 dólares, cuartos de final desde USD 275 hasta USD 1,775, semifinales a partir de USD 420 y la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey desde USD 2,030 hasta USD 6,730 dólares. Los precios máximos pueden incluso superar los USD 10,000 dólares en reventa para ubicaciones preferenciales, como ha señalado la propia FIFA.

El sistema de venta de la FIFA asigna parte de las entradas más asequibles a través de federaciones y sorteos, lo que limita el acceso por compra directa en el portal oficial. El resto de los boletos se comercializa en el sitio de la FIFA y en la plataforma de reventa autorizada, donde los valores fluctúan según la demanda, la ciudad y el momento de la compra. Newsweek reportó que “los precios para algunos partidos de grupos en sedes específicas han descendido hasta un 37% respecto al promedio inicial”.

La FIFA aplica precios dinámicos en el Mundial 2026 y ofrece boletos desde USD 60 en fase de grupos, con entradas que superan los USD 2,000 en partidos de alta demanda. (Matthew Emmons-USA TODAY Sports/File Photo)
La FIFA aplica precios dinámicos en el Mundial 2026 y ofrece boletos desde USD 60 en fase de grupos, con entradas que superan los USD 2,000 en partidos de alta demanda. (Matthew Emmons-USA TODAY Sports/File Photo)

¿Qué ciudades tienen los boletos más baratos para el Mundial 2026?

Los datos de Newsweek indican que Santa Clara, Seattle, Houston, Kansas City y Atlanta son las ciudades con boletos de fase de grupos más accesibles. Por ejemplo:

  • En Santa Clara (Levi’s Stadium), las entradas para Qatar vs. Suiza parten desde USD 338 dólares y Austria vs. Jordania desde USD 228 dólares.
  • En Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), el partido España vs. Cabo Verde tiene precios iniciales de USD 583 dólares, y encuentros menos demandados pueden encontrarse desde USD 192 dólares.
  • En Kansas City (Arrowhead Stadium), Argentina vs. Argelia presenta un valor base de USD 774 dólares.
  • En Houston (NRG Stadium), Alemania vs. Curazao parte de los USD 525 dólares.
  • En Seattle (Lumen Field), Bélgica vs. Egipto inicia en $425 dólares.

Las diferencias responden a la capacidad del estadio, el interés local y la demanda para cada selección. En sedes como Miami o Nueva York, los precios promedio superan los USD 1,000 dólares para partidos de alta demanda.

¿Cómo funciona la reventa y por qué genera polémica?

El sistema de reventa autorizado por la FIFA permite que boletos comprados sean revendidos en una plataforma oficial, con comisiones tanto para compradores como para vendedores. Según ESPN, miles de entradas fueron retiradas del portal oficial y reaparecieron en la reventa, lo que generó cuestionamientos sobre transparencia y acceso. La variabilidad de precios es resultado directo de la política de precios dinámicos implementada por la FIFA, que ajusta los valores según oferta y demanda.

Newsweek detalla que “la diferencia de precios entre partidos y sedes se ha acentuado en la reventa, con algunos encuentros por debajo de los USD 200 dólares en ciudades como Houston, Seattle, Santa Clara y Atlanta”. En contraste, partidos de alta demanda en ciudades grandes pueden superar los USD 1,500 dólares en la plataforma oficial de reventa.

Legisladores estadounidenses y autoridades de protección al consumidor han solicitado a la FIFA y a los organizadores del torneo mayor claridad en la asignación y distribución de boletos. Según declaraciones recogidas por ESPN, la FIFA aseguró que “el 50% de las entradas asignadas a cada federación se reserva para el rango de precio más bajo”, aunque la cantidad disponible para venta directa es limitada.

Un boleto de fútbol en primer plano, con la Copa del Mundo de color dorado brillante detrás y un estadio moderno iluminado bajo un cielo nublado.
Los partidos de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá elevan el precio base de las entradas del Mundial 2026 a USD 355 y las ubicaciones superiores superan los USD 2,700. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las sedes y estadios del Mundial 2026?

La Copa Mundial FIFA 2026 se disputará en 16 estadios distribuidos en tres países. En Estados Unidos: MetLife Stadium (Nueva Jersey), SoFi Stadium (Los Ángeles), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), NRG Stadium (Houston), Lumen Field (Seattle), Levi’s Stadium (Santa Clara), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Gillette Stadium (Boston), Arrowhead Stadium (Kansas City), Hard Rock Stadium (Miami) y AT&T Stadium (Dallas).

En México: Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio BBVA (Monterrey), Estadio Akron (Guadalajara). En Canadá: BMO Field (Toronto) y BC Place (Vancouver). Esta información fue confirmada por el portal oficial de la FIFA y el informe de Britannica.

¿Qué diferencias hay respecto a otros mundiales?

El Mundial 2026 introduce cambios sin precedentes: la expansión a 48 selecciones y la implementación de precios dinámicos y una plataforma de reventa oficial. El precio promedio de las entradas en su plataforma ronda los USD 1,500 dólares, lo que representa un incremento considerable respecto a ediciones anteriores.

La política de venta busca “garantizar la mayor participación posible de aficionados”, según la FIFA, aunque la disponibilidad real de boletos económicos es limitada y depende tanto del canal de venta como de la demanda local. La supervisión institucional sobre la transparencia y equidad del sistema de venta se mantiene en revisión constante.

Santa Clara, Seattle, Houston, Kansas City y Atlanta figuran entre las ciudades con boletos más baratos para la fase de grupos del Mundial 2026. (Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)
Santa Clara, Seattle, Houston, Kansas City y Atlanta figuran entre las ciudades con boletos más baratos para la fase de grupos del Mundial 2026. (Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

¿Qué pueden esperar los aficionados y cómo consultar la disponibilidad?

Quienes buscan asistir a partidos del Mundial 2026 deben consultar la disponibilidad y precios en el portal oficial de la FIFA y en comparadores autorizados. La oferta de boletos económicos existe, pero la demanda y el tipo de partido influyen directamente en la posibilidad de acceso.

La información sobre fechas, sedes y disponibilidad se actualiza en tiempo real en el sitio oficial de la FIFA. Los organismos de protección al consumidor y los propios organizadores mantienen abiertas las consultas y reclamos respecto a la accesibilidad y transparencia del sistema.

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