Héctor Paletta, el árbitro de la polémica en el clásico, rompió el silencio: “Es una jugada gris, para la mitad es penal y para la otra no”

El árbitro del VAR en el Superclásico analizó la acción y mantiene su poostura de que no fue penal de Blanco a Martínez Quarta

Héctor Paletta, el árbitro que estuvo a cargo del VAR el último fin de semana en el clásico entre River Plate y Boca Juniors, rompió el silencio y explicó por qué no llamó a Darío Herrera para que revisara la última jugada del partido en la que todo River reclamó penal.

“La filosofía mía es siempre tratar de respaldar la decisión de campo, de cancha, que son los que están transpirando la camiseta. Hubo un equipo arbitral en cancha que valoró que hubo un contacto y ese contacto no era suficiente, no tenía suficiente fuerza para derribar al defensor y yo con las imágenes coincidía; no tengo una evidencia de un error claro y obvio del árbitro, esa es la realidad”, dijo en declaraciones a C5N.

Al ser consultado por la polémica que se originó a partir de esa jugada, el referí insistió: “Sigo sosteniendo, hay una imagen que parece más, pero es muy poco eso para corregir una evidencia de campo en donde yo coincido en que el brazo de referencia que pone Blanco sobre la espalda de Martínez Quarta, que mide 1,80 y pesa 80 kilos y se está desplazando hacia atrás, no lo derriba de esa manera y apenas siente el contacto exagera la caída”.

*Así fue la jugada de la polémica en el Superclásico

“Yo evalúo todo, Martínez Quarta se tira en el piso como si le hubiesen pegado una piña en la espalda, y la verdad que era toda evidencia como para respaldar la decisión fuerte de campo. Es una decisión fuerte porque es una jugada gris: para la mitad de la biblioteca puede ser penal y para la otra mitad no”, continuó.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse al minuto 49 del segundo tiempo del partido que jugaron el domingo River y Boca en el Monumental, cuando el defensor local Martínez Quarta cae en el área del Xeneize, que en ese momento defendía la victoria parcial que luego terminó consumando. En las imágenes se ve un empujón del defensor de Boca Lautaro Blanco que para los hinchas millonarios no deja lugar a dudas: es un claro penal.

Sin embargo, hay analistas como Juan Pablo Varsky -comentarista de una de las transmisiones oficiales del partido- que consideran que el empujón no tiene la fuerza necesaria como para derribar al rival y por ese motivo la terna arbitral actuó correctamente al no sancionar la falta.

El encargado del VAR dijo que él y su familia sufrieron hostigamiento tras el River-Boca

Acto seguido, Paletta analizó toda la acción del final del partido en el Monumental: “Herrera ve el contacto cpn las manos en la espalda y ve la exageración de la caída de Martínez Quarta. Lo damos en cámara lenta, cuando empieza a caerse Martínez Quarta, hay un estiramiento del brazo de Blanco, pero vemos las imágenes de distintos ángulos y velocidades y estaban todas las condiciones para respaldar la decisión de campo. Al final del primer tiempo hubo una mano que no se vio (del penal de Rivero), fue un error y se llamó, para eso está la herramienta. Esa es la filosofía que yo tengo. No es el primer partido que tengo, gracias a Dios me fue bien, estoy bien considerado. Estuve en muchos partidos de importancia, incluidos del equipo River Plate. En todos hay fallos a favor y en contra, todos tienen algo por qué protestar y por qué no. Más allá de una decisión arbitral que para unos puede ser penal y para otros no, se creó algo mediático, un fusilamiento, que eso después genera algo y por eso salgo a hablar. Imagínense que los principales protagonistas son los jugadores, está el árbitro de campo y yo soy un asistente de ellos. Salgo a hablar por lo que se generó después", dijo.

Y agregó: “Somos un equipo en campo y en cabina VAR, no es que la decisión es mía sola tampoco. Soy responsable de la cabina VAR, el responsable máximo es el árbitro principal. Más allá de eso, que nos pasó un montón de veces de tener un error de valoración, que los vamos a seguir teniendo porque somos humanos, es lo que pasó después. Siempre tenemos buena fe”.

En un momento de la entrevista, Paletta denunció que recibió amenazas tras la secuencia que se dio en el final del partido. “No soy hincha de ningún club de fútbol, no sé si está la declaración de Gabriel (Paletta, su hermano ex futbolista de Boca) o no en su momento. Somos 4 varones: uno es de River, otro de Boca. Esa declaración de que toda mi familia es de Boca, se cae. Se toman de eso y se cargó la previa con eso. Yo era el VAR cuando se anuló el gol en el último minuto en cancha de Boca de (Milton) Giménez con la mano y ganó River en el último minuto el Superclásico. ¿Ahí no tenía nada que ver la declaración de mi hermano? Ahí no dijeron nada”, explicó. Y luego, confirmó lo que sufrió post Superclásico: “Filtraron mi teléfono y recibí amenazas, llamados, whatsapps, un montón de situaciones. Por suerte a mi familia no”.

Héctor Paletta

Por último, el encargado del VAR en el River-Boca explicó que su decisión fue acompañada por la dirección arbitral de la AFA. "¿Si lo hubiera llamado a Herrera si Salas hacía el gol de cabeza para convalidarlo? Lo hubiese invitado a que vea la jugada. Es distinto porque el contacto es aéreo, ya había saltado el defensor de Boca. Es mínimo el contacto de Salas en la espalda para que el defensor de Boca simule así. Como no termina en nada, bárbaro (NdeR: Herrera cobró falta de Salas, pero la pelota se fue al saque de arco). A ninguno de los dos contactos los considero infracción. En el Superclásico anterior tuve una situación de ataque así con (Milton) Giménez y Paulo Díaz (previo al 1-0 del Changuito Zeballos)“, dijo.

“Tuve una coherencia que para mí no son faltas sancionables en un deporte de contacto. Beligoy y Rapallini me dijeron que estaban de acuerdo con respaldar la decisión de campo. Hace poquito tuvimos una reunión de todos los árbitros y VAR porque se estaban buscando muchas ‘hormigas’. El VAR vino para cambiar el fútbol, si seguimos interviniendo con ‘hormigas’, no está bueno que dirija un árbitro desde la cabina. Volvamos a la fuente, la decisión es de los árbitros que están transpirando la camiseta y oliendo el pasto, que nosotros acompañemos y respaldemos en lo que podamos. Si hay algo evidente que no es, vení, convocalo, que tenga una segunda chance y que lo vea. Después será su decisión que mantenga lo que cobró o rectificará“, concluyó.