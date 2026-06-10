La indignación de Sol Abraham por la actitud de sus compañeros en Gran Hermano: “Se re pudrió”

En medio de una acalorada discusión en la casa, Sol Abraham enfrentó a sus compañeros luego de probar su cafe frente a las cámaras (X/@EspiandoOficial)

La tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no da tregua y, tras la salida de Brian Sarmiento, el ambiente se volvió aún más hostil para Sol Abraham, quien intentaba posicionarse como aliada del exfutbolista. La convivencia, ya marcada por alianzas cambiantes y estrategias silenciosas, tuvo un nuevo capítulo de conflicto cuando Sol vivió un episodio inesperado y preocupante: su café vespertino habría sido adulterado con un producto de limpieza, en una jugada que rápidamente encendió las alarmas dentro y fuera del reality.

Todo se desencadenó durante la típica actividad de la tarde en la casa, cuando Sol decidió tomarse un momento para disfrutar de una bebida caliente. Al primer sorbo, notó un sabor extraño y no dudó en compartir su inquietud con dos de sus compañeros, Manuel Ibero y Nigro, mostrando el contenido de su taza y buscando explicaciones. El audio, sin embargo, no quedó registrado con nitidez por los micrófonos del programa, lo que dificultó la identificación del responsable. La reacción de Sol fue inmediata, y su desconcierto se trasladó a sus compañeros, que no supieron cómo responder a la acusación.

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La producción del programa no tardó en intervenir. Gran Hermano convocó al confesionario a varios participantes cuyos nombres circulaban entre los fanáticos como posibles responsables. La sucesión de llamados, en especial la convocatoria a Cinzia Francischiello y luego a Franco Zunino, dos de los más señalados en redes, fue interpretada por muchos como parte de una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, la rutina de ensayo de la coreografía semanal se vio interrumpida cuando la voz de Gran Hermano pidió la presencia de los involucrados. “Se re pudrió, ¿quién fue el que le echó detergente?”, lanzó Manuel, reflejando el clima de sospecha y tensión que dominaba la casa.

Un episodio preocupante en Gran Hermano Generación Dorada: el café de Sol Abraham fue adulterado con un producto de limpieza, desatando una investigación interna y fuertes críticas en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación no tardó en explotar en las redes sociales, donde la reacción fue unánime: la actitud contra Sol fue duramente criticada, y los usuarios exigieron sanciones ejemplares. “Se creen graciosos y es grave lo que pasó”; “Es re peligroso que ingiera eso”; “Esto lo hicieron antes con los mates”; “No es gracioso. Maduren”; “Los tienen que expulsar”, fueron algunos de los comentarios más destacados en X y otras plataformas. El debate rápidamente trascendió la casa y se instaló entre los seguidores del ciclo, que reclamaron mayor control y límites claros ante situaciones que pueden afectar la salud de los participantes.

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Este tipo de episodios no son una novedad en la historia reciente del reality. En abril de 2025, cuando Cata Gorostidi ingresó brevemente a la casa, se vivió un hecho similar, aunque con diferentes protagonistas. En aquella oportunidad, la médica pediatra decidió manipular la comida de Santiago Algorta, quien padece intolerancia al gluten. Santiago había preparado brownies especiales para poder darse un gusto sin poner en riesgo su salud, pero Cata, aprovechando un descuido, subió la temperatura del horno y arruinó la cocción, dejando solo algunas porciones en condiciones de ser consumidas.

Mientras una de las jugadores era llamada al confesionario, el resto de sus compañeros se preguntó quién había tirado el producto químico en la bebida de Sol Abraham (X/@visionarg21)

“¿Esto no merece sanción? No es travesura”; “Jugar y arruinar comida cuando hay gente que pasa hambre real es asqueroso”; “Estas cosas no están buenas y deben ser advertidas. Hay que poner un límite”, fueron algunos de los mensajes que circularon en X, marcando un precedente sobre la sensibilidad del público ante este tipo de acciones. El reclamo de límites y sanciones fue creciendo, ante la percepción de que el juego no puede justificarlo todo.

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Un segundo video de aquel episodio también se viralizó. En él se vio a Cata parada frente al plato de Santiago, agregando condimentos para hacer imposible que el participante pudiera consumir las porciones que había logrado rescatar. Lourdes, otra de las participantes, actuaba como “campana”, vigilando la escena y avisando si alguien se acercaba. La secuencia, además de indignar a los seguidores, puso en foco la necesidad de cuidar la salud y el bienestar de quienes están dentro del reality, y de establecer reglas claras sobre los límites del juego.

En abril de 2025, Catalina Gorostidi fue duramente criticada por arruinar la comida de Santiago Algorta, quien era intolerante al gluten (Gran Hermano - Telefe)

El caso de Sol Abraham reavivó el debate sobre el respeto, el juego limpio y la responsabilidad en la casa de Gran Hermano. Aunque las bromas y estrategias son parte del formato, la línea entre la diversión y el riesgo real parece haberse cruzado. Ahora, con el tema instalado tanto en la casa como en las redes, la expectativa se centra en la decisión que tomará la producción y en cómo impactará este episodio en la dinámica de los próximos días. Mientras tanto, los fanáticos siguen atentos, exigiendo que el juego no se convierta en un terreno donde todo vale, y que la convivencia dentro de la casa no pierda de vista la salud y el respeto por el otro.

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