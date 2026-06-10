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El regreso de El Niño podría disparar los precios de la energía en Colombia

Expertos advierten sobre el impacto que tendría un nuevo fenómeno de El Niño en los precios de la energía. Así pueden prepararse las empresas ante un escenario de mayor volatilidad

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Colombia ha registrado máximas históricas de calor, con temperaturas superando los 37°C en Múltiples municipios - crédito Colprensa
La gestión estratégica de energía, apoyada en medición inteligente y tecnología, resulta clave para la competitividad y el control de costos empresariales en Colombia.- crédito Colprensa

Las alertas vuelven a encenderse en el mercado energético colombiano. Mientras modelos climáticos internacionales advierten sobre una alta probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, expertos del sector prevén que 2026, 2027 y 2028 podrían estar marcados por precios elevados de la energía.

La preocupación no es menor. En Colombia, cerca del 70% de la electricidad proviene de fuentes hídricas, por lo que una reducción en los niveles de los embalses obliga al sistema a depender más de generación térmica, una alternativa considerablemente más costosa que suele traducirse en aumentos en las tarifas.

Ante este panorama, compañías como enerBit advierten que las empresas todavía tienen margen para prepararse y reducir su exposición a la volatilidad del mercado, un escenario que ya se vivió durante la crisis energética de 2024.

Las tarifas energéticas podrían elevarse hasta 2028 debido a la mayor participación de la generación térmica durante emergencias por bajo nivel de embalses. - enerBit
Las tarifas energéticas podrían elevarse hasta 2028 debido a la mayor participación de la generación térmica durante emergencias por bajo nivel de embalses. - enerBit

El factor climático que vuelve a presionar los precios

Según el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide durante el próximo ciclo climático es elevada, lo que incrementaría el riesgo de sequías y una menor disponibilidad hídrica para la generación de energía.

Los antecedentes reflejaron el impacto de estos fenómenos sobre el mercado eléctrico. De acuerdo con datos de XM, el precio máximo de la energía en bolsa alcanzó los $2.822 por kWh en 2015, los $1.596 por kWh en 2023 y los $2.676 por kWh en 2024.

Para las empresas con altos consumos energéticos, estas fluctuaciones pueden traducirse en sobrecostos cuando quedan expuestas a las variaciones del mercado mayorista.

Gabriel Vizcaíno Sánchez, CEO y cofundador de enerBit. - enerBit
Gabriel Vizcaíno Sánchez, CEO y cofundador de enerBit. - enerBit

Anticipación y control para enfrentar la volatilidad

Para los expertos de enerBit, el principal error es asumir que el impacto llegará de forma repentina. Los ciclos de precios altos suelen construirse gradualmente a medida que disminuyen los niveles de los embalses y aumenta la participación de generación térmica en la matriz energética.

“Las empresas que tienen visibilidad sobre su consumo, toman mejores decisiones y pueden optimizar sus costos. Hoy volvemos a ver señales similares a las de 2024. La diferencia es que esta vez las organizaciones tienen la oportunidad de prepararse”, señaló Gabriel Vizcaíno Sánchez, CEO y cofundador de enerBit.

Tecnología y datos para reducir la exposición al riesgo

Frente a este panorama, enerBit incorpora estrategias para la gestión energética y financiera de sus clientes combinando mecanismos de cobertura y herramientas digitales para monitorear el consumo en tiempo real.

El programa ‘Ahorrar sí paga’ de enerBit permitió ahorrar más de 130 MWh de energía durante 2024, incentivando la reducción voluntaria del consumo eléctrico. - enerBit
El programa ‘Ahorrar sí paga’ de enerBit permitió ahorrar más de 130 MWh de energía durante 2024, incentivando la reducción voluntaria del consumo eléctrico. - enerBit

La compañía ofrece una plataforma digital que permite a responsables de operaciones y finanzas monitorear el consumo de todas sus sedes desde un único tablero, recibir alertas ante anomalías, identificar sobrecostos asociados a energía reactiva y gestionar procesos de facturación y pagos de forma digital.

“Ahorrar sí paga” y los incentivos por reducir consumo

Para las empresas que quieran ir un paso más allá, enerBit desarrolló “Ahorrar sí paga”, un programa voluntario de respuesta a la demanda que permite establecer metas de reducción de consumo y acceder a incentivos económicos por los ahorros obtenidos.

“Ahorrar sí paga es un programa que premia la gestión activa y funciona. Durante 2024 realizamos tres ediciones, logrando un ahorro superior a 130 MWh de energía, justo en momentos en que el país más lo necesitaba. Es una prueba de que la gestión activa de la demanda en Colombia sí es posible”, destacó Vizcaíno.

Varias regiones de Colombia enfrentan un aumento en incendios debido al calor extremo y la falta de lluvias, según informó el Ideam - crédito Colprensa
Desde la Ley 142 de 1994, cualquier empresa colombiana tiene derecho a elegir su comercializador de energía y cambiarlo sin interrupciones. - crédito Colprensa

Es importante destacar que desde la Ley 142 de 1994, cualquier empresa en Colombia tiene el derecho legal de elegir su comercializador de energía. enerBit ha diseñado un proceso de cambio digital que permite completar el cambio en pocos minutos y con acompañamiento en cada etapa.

De acuerdo con la compañía, el cambio es más fácil de lo que parece, y el riesgo de no tener medición inteligente es cada vez más concreto. Las empresas interesadas pueden iniciar el proceso en la página oficial de enerBit.

Con señales climáticas que apuntan a una mayor presión sobre el sistema eléctrico y proyecciones de precios elevados para los próximos años, la gestión energética deja de ser un tema operativo y pasa a ser una decisión estratégica de competitividad y control de costos.

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