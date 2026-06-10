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El Salvador impulsará energía limpia: aprueban financiamiento para planta solar fotovoltaica

Un acuerdo parlamentario autoriza al Gobierno a suscribir un préstamo con el Fondo de Kuwait, orientado a ampliar la generación de electricidad mediante tecnología solar en el municipio de La Libertad

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Planta solar en construcción en El Salvador con paneles azules, maquinaria, colinas verdes al fondo y cartel con el logo del Fondo de Kuwait en la valla perimetral.
Fotografía documental de la construcción de una planta solar fotovoltaica en El Salvador, mostrando paneles solares parcialmente instalados, maquinaria de obra y el logo del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de El Salvador obtuvo este 10 de junio la aprobación legislativa para suscribir un préstamo de hasta 3 millones de dinares kuwaitíes, equivalentes a 9,689.609,51 dólares, con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe.

Estos recursos financiarán la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías, ubicada en el municipio de La Libertad, con el objetivo de ampliar la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

La decisión se adoptó de manera unánime en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y fue ratificada en sesión plenaria ordinaria con 56 votos a favor. El dictamen establece que el Ministerio de Hacienda será el encargado de suscribir el contrato de préstamo, el cual tendrá un plazo de 25 años y contemplará tres años de gracia, bajo una tasa de interés fija de 2.5 % anual.

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Según explicó el diputado William Soriano, los fondos permitirán impulsar la incorporación de tecnología solar fotovoltaica en la matriz energética nacional. Por lo que, la inversión busca “contribuir a satisfacer la demanda nacional eléctrica y fortalecer la resiliencia ante los riesgos del cambio climático”.

Según el parlamentario, la planta generará energía limpia que se canalizará directamente hacia la red de distribución eléctrica para consumo masivo.

El proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías contempla la instalación de paneles solares terrestres, estaciones de inversores, una subestación equipada con dos transformadores, la conexión con la red nacional, vías de acceso y edificaciones destinadas a control y operación.

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Votación unánime de la Asamblea Legislativa a favor del dictamen 227 para el financiamiento de la planta solar fotovoltaica (Cortesía Asamblea Legislativa).
Votación unánime de la Asamblea Legislativa a favor del dictamen 227 para el financiamiento de la planta solar fotovoltaica (Cortesía Asamblea Legislativa).

Las obras iniciales incluirán la habilitación de accesos, la colocación de un cerco perimetral y la preparación del terreno. Posteriormente, se ejecutarán trabajos de canalización subterránea para el cableado eléctrico, nivelación y compactación de la zona, así como la construcción de infraestructura hidráulica para el manejo de aguas pluviales y estructuras para el montaje de los equipos.

Es decir la energía solar constituye un recurso limpio, constante y con un alto potencial de desarrollo en el país. El impulso a proyectos de esta naturaleza se alinea con el objetivo de incrementar la proporción de energía renovable en la matriz nacional, reducir la dependencia de fuentes fósiles y generar nuevas oportunidades de empleo en el sector.

Estándares internacionales y tecnología avanzada en la construcción de la planta

El préstamo aprobado por la Asamblea Legislativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno por diversificar las fuentes de financiamiento internacionales y responder a los compromisos de sostenibilidad ambiental. El Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe es una entidad financiera internacional con experiencia en la financiación de proyectos de infraestructura energética en países en desarrollo.

La Planta Solar Fotovoltaica, según documentos oficiales, transformará la radiación solar en electricidad a gran escala mediante el efecto fotovoltaico. La energía generada será inyectada a la red nacional, aportando al abastecimiento del consumo eléctrico del país y contribuyendo a la mitigación de emisiones contaminantes.

El proceso de construcción prevé la ejecución de obras civiles y eléctricas bajo estándares internacionales de eficiencia y seguridad. Entre los componentes clave figuran la instalación de inversores, transformadores y salas eléctricas, así como la integración de sistemas de monitoreo y control para optimizar el funcionamiento de la planta.

Fotografía aérea de una vasta planta solar fotovoltaica en El Salvador con filas de paneles azules, caminos, una subestación y el logo del Fondo de Kuwait en un muro.
Vista aérea de una planta solar fotovoltaica en El Salvador, mostrando extensas filas de paneles y una subestación eléctrica, con el logo del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe visible en un muro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estiman que el proyecto fortalecerá la seguridad energética y permitirá responder a la creciente demanda de electricidad, al tiempo que favorecerá la transición hacia un modelo energético más sostenible. De acuerdo con lo expuesto en la sesión legislativa, el crédito deberá ser cancelado en un plazo de 25 años, con tres años de periodo de gracia, lo cual permitirá gestionar el repago conforme al flujo de ingresos esperados por la operación de la planta.

La apuesta por la energía solar se presenta como una alternativa estratégica para enfrentar los desafíos del cambio climático y potenciar el desarrollo económico de El Salvador, al integrar tecnología de última generación en la producción de electricidad.

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