Receta de tarta de jamón y queso sin huevo, rápida y fácil

La tarta de jamón y queso es una preparación habitual para resolver cenas, viandas o comidas informales. Se sirve recién horneada, tibia o fría y puede elaborarse con ingredientes de uso cotidiano.
En Argentina, las tartas saladas forman parte de las opciones prácticas para la mesa familiar. Su preparación admite distintas combinaciones de rellenos y requiere pocos pasos.
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Receta de tarta de jamón y queso sin huevo
La tarta de jamón y queso sin huevo se elabora con una tapa de masa para tarta y un relleno de jamón cocido, mozzarella, queso crema y crema de leche. La mezcla no requiere huevo como ligue y se cocina en horno hasta que la masa esté dorada y el interior alcance una textura cremosa.
Tiempo de preparación
Tiempo activo: 10 minutos.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo total: 35 minutos.
Ingredientes
- 1 tapa de masa para tarta.
- 250 gr de jamón cocido, cortado en tiritas.
- 300 gr de mozzarella, rallada o cortada en cubos pequeños.
- 2 tomates (opcional)
- 100 gr de queso crema.
- 100 cc de crema de leche.
- 1 cucharada de maicena.
- 1 cucharadita de mostaza.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 pizca de nuez moscada.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- 1 cucharadita de aceite o manteca para el molde.
Cómo hacer tarta de jamón y queso sin huevo, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃. Aceitar o enmantecar ligeramente una tartera de 26 cm a 28 cm de diámetro.
- Colocar la tapa de masa en la tartera y acomodarla bien en la base y los bordes. Pinchar el fondo con un tenedor.
- En un bol, mezclar el queso crema, la crema de leche y la maicena hasta obtener una preparación lisa.
- Incorporar la mostaza, el orégano, la nuez moscada y una pequeña cantidad de sal y pimienta.
- Agregar el jamón cocido y la mozzarella. Mezclar hasta distribuir bien todos los ingredientes.
- Volcar el relleno sobre la masa. Si se quiere agregar el tomate y emparejar la superficie con una cuchara.
- Llevar al horno durante 25 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso completamente fundido. La temperatura alta ayuda a que la base quede crocante y el relleno no largue demasiado líquido.
- Retirar del horno y dejar reposar durante 5 minutos antes de cortar. Ese descanso permite que el relleno se afirme y evita que se desarme al servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal.
- Grasas: 27 gr.
- Carbohidratos: 27 gr.
- Proteínas: 20 gr.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera puede conservarse dentro de un recipiente hermético durante 3 días. Mientras que en el freezer, guardado en porciones individuales, bien envueltas, resiste hasta 2 meses.
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Para recalentar, se deben llevar al horno a 180 ℃ durante 10 minutos. También puede utilizarse una sartén tapada a fuego bajo. Dejar enfriar la tarta antes de guardarla y no conservarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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