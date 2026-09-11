Cultura

Receta de tarta de jamón y queso sin huevo, rápida y fácil

Una opción simple, con pocos ingredientes, ideal para un almuerzo de fin de semana

Una mano levanta con una espátula metálica un trozo de tarta relleno de jamón, queso derretido y tomate desde una tabla de madera.
La receta de tarta de jamón y queso sin huevo ofrece una opción rápida y fácil para cenas, viandas o comidas informales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tarta de jamón y queso es una preparación habitual para resolver cenas, viandas o comidas informales. Se sirve recién horneada, tibia o fría y puede elaborarse con ingredientes de uso cotidiano.

En Argentina, las tartas saladas forman parte de las opciones prácticas para la mesa familiar. Su preparación admite distintas combinaciones de rellenos y requiere pocos pasos.

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Receta de tarta de jamón y queso sin huevo

La tarta de jamón y queso sin huevo se elabora con una tapa de masa para tarta y un relleno de jamón cocido, mozzarella, queso crema y crema de leche. La mezcla no requiere huevo como ligue y se cocina en horno hasta que la masa esté dorada y el interior alcance una textura cremosa.

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo total: 35 minutos.

Ingredientes

  • 1 tapa de masa para tarta.
  • 250 gr de jamón cocido, cortado en tiritas.
  • 300 gr de mozzarella, rallada o cortada en cubos pequeños.
  • 2 tomates (opcional)
  • 100 gr de queso crema.
  • 100 cc de crema de leche.
  • 1 cucharada de maicena.
  • 1 cucharadita de mostaza.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 1 cucharadita de aceite o manteca para el molde.
Una mano sostiene una espátula con una porción de tarta de jamón y queso derretido sobre un plato en una mesa de madera.
La receta indica precalentar el horno a 200 ℃ y usar una tartera de 26 a 28 centímetros para cocinar la tarta de jamón y queso sin huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de jamón y queso sin huevo, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃. Aceitar o enmantecar ligeramente una tartera de 26 cm a 28 cm de diámetro.
  2. Colocar la tapa de masa en la tartera y acomodarla bien en la base y los bordes. Pinchar el fondo con un tenedor.
  3. En un bol, mezclar el queso crema, la crema de leche y la maicena hasta obtener una preparación lisa.
  4. Incorporar la mostaza, el orégano, la nuez moscada y una pequeña cantidad de sal y pimienta.
  5. Agregar el jamón cocido y la mozzarella. Mezclar hasta distribuir bien todos los ingredientes.
  6. Volcar el relleno sobre la masa. Si se quiere agregar el tomate y emparejar la superficie con una cuchara.
  7. Llevar al horno durante 25 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso completamente fundido. La temperatura alta ayuda a que la base quede crocante y el relleno no largue demasiado líquido.
  8. Retirar del horno y dejar reposar durante 5 minutos antes de cortar. Ese descanso permite que el relleno se afirme y evita que se desarme al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal.
  • Grasas: 27 gr.
  • Carbohidratos: 27 gr.
  • Proteínas: 20 gr.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera puede conservarse dentro de un recipiente hermético durante 3 días. Mientras que en el freezer, guardado en porciones individuales, bien envueltas, resiste hasta 2 meses.

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Para recalentar, se deben llevar al horno a 180 ℃ durante 10 minutos. También puede utilizarse una sartén tapada a fuego bajo. Dejar enfriar la tarta antes de guardarla y no conservarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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