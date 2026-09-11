El Salvador alista megaoperativo y la participación de más de 3,400 estudiantes para el Desfile de Independencia 2026

Autoridades de Seguridad, Educación, Cultura, Obras Públicas, Bomberos y Protección Civil presentaron el dispositivo para el Desfile de Independencia del 15 de septiembre en San Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Guardar

El Comité Cívico Nacional anunció este viernes un operativo de seguridad, tránsito, atención de emergencias y actividades culturales para el Desfile de Independencia 2026, que se realizará el martes 15 de septiembre en San Salvador, con motivo de los 205 años de independencia de El Salvador.

El recorrido principal comenzará en el monumento al Divino Salvador del Mundo y terminará en el parque Cuscatlán. Para el evento, las autoridades prevén cierres viales desde las 00:00 hasta las 22:00 día 15 de septiembre.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que la PNC asignará más de 500 agentes para custodiar el desfile y las calles de acceso. El dispositivo incluirá a la delegación departamental de San Salvador, fuerzas de tarea y unidades de reserva.

Según Villatoro, los policías trabajarán junto a la Fuerza Armada en labores de vigilancia y de ordenamiento de la circulación vehicular, en coordinación con el Viceministerio de Transporte. Las autoridades pidieron a la población que asista con sus familias y siga las indicaciones de los equipos desplegados.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, señaló que la Fuerza Armada de El Salvador movilizará 3,850 miembros de la institución para formar parte del desfile y presentar sus capacidades operativas.

PUBLICIDAD

La institución también destinará más de 410 efectivos a las tareas de seguridad, que se sumarán a los policías anunciados por Villatoro. De acuerdo con el funcionario, el operativo de resguardo contará con alrededor de mil integrantes de ambas instituciones.

Agentes de la Policía Nacional Civil participarán en el dispositivo de seguridad previsto para el desfile de independencia del 15 de septiembre en San Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

El funcionario detalló que el desfile incluirá 240 medios de la Fuerza Armada, entre ellos 134 vehículos, 26 piezas de artillería, 30 caninos, 50 equinos, 15 helicópteros, 17 aviones y seis unidades navales. El recorrido militar tendrá columnas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina Nacional y vehículos temáticos.

El ministro precisó que unas 15 arterias confluyen sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, una de las zonas donde se desplegará el dispositivo. Esas vías tendrán restricciones temporales durante el paso de las unidades hacia el punto de inicio del desfile.

PUBLICIDAD

Más de 2,200 estudiantes participarán en el bloque educativo

La ministra de Educación, Karla Trigueros, indicó que 2,284 alumnos de 15 centros escolares y colegios privados integrarán el escalón educativo. El grupo desfilará después de Banda El Salvador, desde el monumento al Divino Salvador del Mundo.

El Ministerio de Educación dispondrá de más de 650 colaboradores para acompañar a los estudiantes, supervisar su hidratación y coordinar la asistencia durante el recorrido.

La participación estará dividida en bloques institucionales, cívicos, culturales y artísticos. Los alumnos portarán pancartas de sus centros educativos, pabellones de países, escoltas, grupos de danza, bandas de paz, porristas y botargas.

Banda El Salvador encabezará uno de los bloques del desfile de independencia, que recorrerá las principales avenidas de San Salvador el 15 de septiembre (Cortesía: Gobierno de El Salvador).

Asimismo, el ministro de Cultura, Raúl Castillo, anunció que la cartera aportará 1,200 jóvenes al desfile. Entre ellos habrá 200 alumnos de cuatro escuelas de la Dirección de Formación en Artes y mil integrantes de Banda El Salvador que son:

PUBLICIDAD

Escuela Nacional de Música

Escuela Nacional de Danza Morena Celarié

Escuelas de Teatro y Artes Visuales del Centro Nacional.

Finalmente, la Dirección General de Protección Civil comunicó que habrá un plan de contingencia con apoyo del Cuerpo de Bomberos, el Fondo Solidario para la Salud, el Sistema de Emergencias Médicas, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Comando de Sanidad Militar. Las autoridades recomendaron mantener hidratados a los menores de edad y evitar la exposición prolongada al sol de los adultos mayores.