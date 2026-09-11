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La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones

En el primer turno, a las 17, Newell’s recibirá a Vélez. Luego, a las 19.15, Defensa y Justicia se medirá con Gimnasia de Mendoza

Previa Newells vs Velez Defensa y Justicia vs Gimnasia de Mendoza
Newell's-Vélez y Defensa-Gimnasia de Mendoza, los primeros partidos de la jornada del viernes
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Aunque buena parte de las miradas estarán centradas en lo que sucederá en el choque entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero, la Fecha 9 del Torneo Clausura comenzará antes con dos compromisos que pondrán en juego el liderazgo de la Zona A: Newell’s recibirá a Vélez y Defensa y Justicia chocará contra Gimnasia de Mendoza

NEWELL’S-VÉLEZ:

Previa Newells vs Velez
Newell's recibirá a Vélez en el Coloso

Newell’s recibirá a Vélez este viernes 11 de septiembre, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido contará con la televisación de ESPN Premium, Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR. La Lepra buscará afirmarse en los puestos de clasificación, mientras que el Fortín defenderá su lugar en la cima de la Zona A.

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El conjunto rosarino llega con una racha de tres encuentros sin derrotas en el campeonato. En su última presentación igualó 1 a 1 ante Rosario Central en el clásico, con un tanto sobre el cierre, luego del empate sin goles frente a Estudiantes y la victoria por 2 a 1 contra Banfield. Newell’s suma 12 puntos y buscará extender su buen momento ante su público para sostenerse entre los equipos que avanzan a los playoffs.

Vélez atraviesa un presente sólido en el Clausura, con ocho partidos invicto y 16 unidades que lo ubican entre los líderes de la Zona A. El equipo de Guillermo Barros Schelotto venció 1 a 0 a Estudiantes en la fecha pasada, tras los empates ante Deportivo Riestra y River. Además de intentar conservar el liderazgo de su zona, el Fortín apunta a reducir la distancia en la tabla anual, donde Argentinos Juniors ocupa el primer puesto con 46 puntos.

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Probables formaciones:

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo o Bruno Cabrera; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

DEFENSA Y JUSTICIA-GIMNASIA DE MENDOZA:

Previa Defensa y Justicia vs Gimnasia de Mendoza
Defensa y Justicia recibe en Florencio Varela a Gimnasia de Mendoza

Defensa y Justicia recibirá este viernes a Gimnasia de Mendoza en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 19:15, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal. Adrián Franklin estará a cargo del VAR.

El Halcón afronta el encuentro desde la cuarta posición de la zona, con 14 puntos tras cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. El equipo de Florencio Varela venía de vencer de forma consecutiva a Belgrano y Platense, aunque en la fecha pasada cayó por 1 a 0 ante Lanús como visitante. Ante su gente, buscará recuperarse y sostenerse entre los equipos de vanguardia.

Gimnasia de Mendoza llega como líder de la Zona A, con 16 unidades y una racha de cuatro partidos sin derrotas. El conjunto mendocino igualó 2 a 2 frente a Boca en su última presentación, luego de encadenar triunfos ante Talleres, Gimnasia de La Plata e Independiente. Con esos resultados, el equipo se instaló en lo más alto de la tabla y buscará extender su buen presente en Florencio Varela.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini DT: Darío Franco.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Adrián Franklin.

Hora: 19:15.

TV: TNT Sports.

Tabla de posiciones:

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