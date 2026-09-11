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Tras los bombardeos entre Camboya y Tailandia, la UNESCO pide medidas urgentes para proteger el templo de Preah Vihear

Una misión de expertos relevó el sitio en marzo y documentó daños estructurales y marcas de metralla en los muros del complejo. Pese al cese del fuego, observadores de la ASEAN detectaron además nuevas construcciones militares en la zona

Los bombardeos destruyeron elementos arquitectónicos de Preah Vihear y dañaron muros, inscripciones, piezas decorativas y acantilados del templo - REUTERS/Soveit Yarn
Los bombardeos destruyeron elementos arquitectónicos de Preah Vihear y dañaron muros, inscripciones, piezas decorativas y acantilados del templo - REUTERS/Soveit Yarn
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Graves daños en Preah Vihear tras la guerra fronteriza de 2025 entre Camboya y Tailandia llevaron a la UNESCO a reclamar medidas urgentes para proteger este sitio del Patrimonio de la Humanidad. El organismo describió la destrucción como “incomparable” con la de conflictos anteriores en la zona y advirtió que “ninguna área fue perdonada” por los bombardeos.

El informe, elaborado por una misión conjunta de la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), permaneció meses sin difundirse. Recién el 9 de septiembre fue publicado en la página del Centro del Patrimonio Mundial, luego de que el organismo rechazara semanas antes una solicitud formal de acceso presentada por la organización Eye on Global Transparency, que reclamaba conocer sus conclusiones.

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La versión final del documento, de 104 páginas, está fechada el 21 de julio y contiene mapas y fotografías del estado del templo.

La UNESCO exigió medidas urgentes para proteger Preah Vihear tras los graves daños causados por la guerra fronteriza de 2025 entre Camboya y Tailandia - REUTERS/Soveit Yarn
La UNESCO exigió medidas urgentes para proteger Preah Vihear tras los graves daños causados por la guerra fronteriza de 2025 entre Camboya y Tailandia - REUTERS/Soveit Yarn

Los expertos documentaron 562 áreas dañadas

Los especialistas recorrieron el sitio entre el 1 y el 6 de marzo. Su relevamiento distinguió el origen de los impactos: 142 zonas dañadas corresponden a los ataques de julio de 2025 y 420 a los de diciembre del mismo año, lo que arroja un total de 562 puntos afectados dentro del complejo monumental.

El texto detalla que varios elementos arquitectónicos quedaron completamente destruidos por impactos directos, mientras otros permanecen dislocados o volcados por el efecto de explosiones de gran magnitud. Según la misión, numerosas piezas decorativas e inscripciones sufrieron mutilaciones o se perdieron de forma definitiva. Las superficies de la mayoría de los muros presentan además marcas de metralla, y el bombardeo constante podría haber debilitado los acantilados sobre los que se asienta el templo, con riesgo para su estabilidad estructural.

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El templo de Preah Vihear, ubicado en la provincia homónima al norte de Camboya, integra la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2008 y es considerado una obra maestra de la arquitectura jemer del siglo XI. La disputa fronteriza entre ambos países, de larga data, derivó el año pasado en enfrentamientos con aviones, artillería, tanques y tropas terrestres que dejaron 640.000 personas desplazadas en el punto más álgido de la crisis.

La UNESCO exigió medidas urgentes para proteger Preah Vihear tras los graves daños causados por la guerra fronteriza de 2025 entre Camboya y Tailandia - (AP Foto/Heng Sinith)
La UNESCO exigió medidas urgentes para proteger Preah Vihear tras los graves daños causados por la guerra fronteriza de 2025 entre Camboya y Tailandia - (AP Foto/Heng Sinith)

Recomendaciones para las intervenciones futuras

El informe advierte que las futuras tareas de reparación necesarias para restaurar la seguridad y la integridad del sitio probablemente afecten su autenticidad en una escala mayor a la prevista inicialmente. Entre las medidas inmediatas, la misión reclama el desminado de la zona y la protección de las estructuras dañadas e inestables, con el objetivo de evitar nuevos deterioros en un conjunto ya golpeado por los combates.

El documento también pide a Tailandia que “considere una participación más activa” para garantizar que los trabajos de emergencia se realicen sin riesgo para los trabajadores, la administración del sitio y los equipos internacionales. En una etapa posterior, según el texto, ambos países podrían avanzar hacia la recuperación turística y la gestión ambiental de la región fronteriza, con beneficios económicos compartidos.

La misión propuso además la organización de consultas multilaterales presididas por la UNESCO, con la eventual participación del presidente del Comité del Patrimonio Mundial y sus miembros, para reactivar el diálogo entre las partes y avanzar hacia un cese el fuego estable.

El informe reclamó una participación más activa de Tailandia y propuso consultas multilaterales para reactivar el diálogo y avanzar hacia un cese el fuego estable - REUTERS/Soveit Yarn
El informe reclamó una participación más activa de Tailandia y propuso consultas multilaterales para reactivar el diálogo y avanzar hacia un cese el fuego estable - REUTERS/Soveit Yarn

El marco jurídico y el reclamo de cooperación bilateral

El texto recuerda que Camboya y Tailandia forman parte del Convenio de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. También subraya que “la responsabilidad penal individual sigue vigente para cualquiera que haya cometido un acto contra los bienes culturales […] o que haya emitido una orden que resulte en su destrucción o daño”.

La UNESCO reclamó, en ese sentido, que ambos países reactiven de forma conjunta la Comisión Conjunta de Límites, el mecanismo bilateral encargado de estudiar y demarcar la frontera reconocida internacionalmente entre los dos países.

La tensión persiste pese al cese del fuego

El acuerdo de cese del fuego entre ambos países entró en vigor el 27 de diciembre de 2025, tras la Declaración Conjunta de Paz firmada el 26 de octubre de ese año. Sin embargo, la calma en la frontera sigue siendo frágil.

La UNESCO recordó que Camboya y Tailandia están bajo el Convenio de La Haya de 1954 y pidió reactivar la Comisión Conjunta de Límites - REUTERS/Soveit Yarn
La UNESCO recordó que Camboya y Tailandia están bajo el Convenio de La Haya de 1954 y pidió reactivar la Comisión Conjunta de Límites - REUTERS/Soveit Yarn

El 10 de septiembre, el Equipo de Observadores de la ASEAN realizó una visita de verificación al área del templo y confirmó actividades del lado tailandés que generan “nuevos hechos consumados” sobre el terreno, entre ellas la instalación de contenedores marítimos, alambre de púas, la excavación de trincheras y la construcción de búnkeres y caminos de concreto cerca del complejo.

El Ministerio de Defensa de Camboya calificó esas acciones como una violación del derecho internacional y de los acuerdos vigentes entre ambos países. Por su parte, el Ministerio de Información camboyano insistió en que el cese el fuego “detiene los disparos” pero “no traza un nuevo mapa” y que los términos firmados en diciembre no constituyen un tratado de límites capaz de reemplazar los mapas a escala 1:200.000 ni los tratados franco-siameses en los que se basa la frontera entre ambos países.

Una comisión constituida bajo los auspicios de la Corte Permanente de Arbitraje tiene previsto reunirse por primera vez en Singapur entre el 14 y el 16 de septiembre para abordar aspectos del litigio fronterizo.

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