Economía

De comprar en cuotas a pagar el supermercado: cómo los argentinos llegaron a estos niveles de endeudamiento

Martín Lousteau describió en Infobae a la Tarde el proceso detrás del aumento de la mora: salarios que perdieron poder de compra, gastos que crecieron y ahorros que comenzaron a agotarse antes de recurrir al financiamiento

Martín Lousteau atribuyó el aumento de la mora a la pérdida de poder adquisitivo, el alza de tarifas y transporte y el agotamiento de los ahorros de los hogares
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El uso del crédito cambió. Ya no se trata solamente de financiar la compra de un auto, un electrodoméstico o algún otro bien de mayor valor: cada vez más hogares recurren a tarjetas y billeteras virtuales para afrontar consumos cotidianos. Para Martín Lousteau, ese cambio permite entender el aumento de la mora.

El diputado analizó en Infobae a la Tarde cómo se llegó a ese escenario y puso el foco en lo que ocurrió antes de que aparecieran los atrasos: la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de los gastos que no pueden postergarse y la progresiva utilización de los ahorros para sostener el nivel de consumo.

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Alrededor de 20 millones de argentinos tienen algún tipo de deuda y cerca de seis millones registran atrasos superiores a 90 días. Al considerar el crédito bancario y no bancario, estimó que la morosidad alcanza el 17%.

Cómo llegamos a estos niveles de endeudamiento

Para Lousteau, detrás del aumento de la mora hay primero un deterioro en la capacidad de pago de los hogares. Según sus estimaciones, el salario registrado cayó en promedio un 10%, con una baja del 5% en el sector privado y del 20% en el público. A la vez, crecieron tarifas, transporte y otros gastos que no pueden postergarse.

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Un hombre y una mujer sentados a la mesa con tres niños mientras examinan facturas de servicios con sellos de vencido y una calculadora.
El endeudamiento en la Argentina creció hasta alcanzar a unos 20 millones de personas y la morosidad llegó al 17% entre el crédito bancario y no bancario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese doble movimiento redujo el dinero disponible y obligó a muchas familias a recurrir a sus reservas. Lousteau también señaló una caída de casi 40% en la cantidad de cuentas de plazo fijo de personas físicas y describió ese proceso con una expresión gráfica: “La gente se fue consumiendo el canuto”.

Cuando los ingresos dejaron de alcanzar y los ahorros ya no pudieron cubrir la diferencia, el crédito pasó a ocupar ese lugar. “Una vez que otra vez tengo un nivel de consumo, no alcanzo, además tengo más gastos fijos, me consumí el ahorro, ¿qué me queda? Endeudarme”, planteó.

En ese contexto, afirmó que el stock de financiamiento con tarjetas se duplicó entre comienzos de 2024 y mediados de 2025, mientras que los créditos personales se multiplicaron por cuatro. Para Lousteau, el fenómeno no respondió solamente a una mayor disposición a consumir, sino a una necesidad creciente de financiar el gasto corriente.

El uso del crédito para pagar cosas cotidianas

Uno de los puntos centrales del análisis de Lousteau fue el cambio en el destino del financiamiento. No es lo mismo tomar un crédito para comprar un bien durable que utilizarlo para pagar alimentos u otros consumos básicos.

El crédito dejó de usarse solo para bienes durables y pasó a financiar gastos cotidianos como alimentos y consumos básicos
El crédito dejó de usarse solo para bienes durables y pasó a financiar gastos cotidianos como alimentos y consumos básicos

La diferencia, explicó, está entre el crédito utilizado para “suavizar el consumo” y aquel que funciona como un “puente de que no te alcanza”.

El supermercado aparece como uno de los ejemplos más claros. Lousteau citó datos de la encuesta de supermercados del INDEC y señaló que la utilización de tarjetas de crédito como medio de pago pasó del 37% al 44%. Si se suman tarjetas y billeteras virtuales, afirmó, la proporción pasó de poco más del 42% a más del 66%.

El contexto inflacionario también modificó esa conducta. Lousteau marcó que utilizar una tarjeta para comprar alimentos podía tener una lógica distinta cuando la inflación anual rondaba el 200%: “Pagar el supermercado con tarjeta de crédito cuando la inflación es doscientos por ciento es mucho más lógico que pagar el supermercado con tarjeta de crédito cuando la inflación es treinta”.

El problema aparece cuando el financiamiento deja de ser una herramienta para distribuir un consumo en el tiempo y comienza a compensar una insuficiencia persistente de ingresos.

A eso se suma el costo de los préstamos. Lousteau cuestionó que los consumidores se concentren en el monto de la cuota y no en el costo total del financiamiento. “La gente mira la cuota y no la tasa”, resumió.

Un hombre se cubre el rostro con la mano frente a una mesa con facturas y un dibujo. Una mujer y un niño están en el fondo
El financiamiento con tarjetas se duplicó entre comienzos de 2024 y mediados de 2025, mientras los créditos personales se multiplicaron por cuatro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del endeudamiento y las tarjetas de crédito

El deterioro de la capacidad de pago impacta con particular fuerza entre los jóvenes y los deudores de menores ingresos. Según los datos presentados por Lousteau, la mora alcanza al 40% entre las personas de 18 a 25 años y llega al 36% entre quienes tienen deudas inferiores a $90.000.

Las plataformas digitales ocupan un lugar cada vez más importante en ese escenario por la facilidad de acceso al financiamiento. Lousteau mencionó especialmente a Mercado Pago y sostuvo que ese tipo de crédito puede convertirse rápidamente en una obligación difícil de afrontar cuando el ingreso no alcanza.

El diputado también cuestionó las explicaciones que atribuyen la mora principalmente a nuevos consumos prescindibles. Según planteó, entre quienes ya tenían deuda bancaria en abril de 2024, las personas que debían más de cinco salarios se cuadruplicaron y explican el 60% del total de la mora.

El problema, además, no termina con el atraso. Lousteau explicó que los deudores pueden quedar registrados en las centrales de riesgo y enfrentar mayores dificultades para acceder al sistema financiero.

La mora golpea con más fuerza a los jóvenes de 18 a 25 años y a los deudores de menores ingresos, con niveles del 40% y del 36% respectivamente
La mora golpea con más fuerza a los jóvenes de 18 a 25 años y a los deudores de menores ingresos, con niveles del 40% y del 36% respectivamente

Frente a ese escenario, recordó las experiencias de refinanciación implementadas durante su paso por el Banco Central y el Banco Provincia. En esta última entidad, relató, se recalcularon las obligaciones y se establecieron planes de pago que, según afirmó, permitieron una quita del 40% y la recuperación de miles de deudores.

Para el escenario actual, Lousteau propuso abrir una instancia de negociación con los principales proveedores de financiamiento digital. “¿Realmente no lo podés sentar a Mercado Pago a una mesa?”, planteó al reclamar una respuesta que permita refinanciar las deudas antes de que los atrasos se vuelvan permanentes.

El diagnóstico que dejó en Infobae a la Tarde apunta, así, a un cambio más profundo en la relación de los hogares con el crédito: cuando el salario pierde margen, los gastos fijos aumentan y el ahorro se agota, la tarjeta deja de ser solo una herramienta para financiar compras y empieza a ocupar un lugar cada vez más central en la economía cotidiana.

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