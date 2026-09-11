Tini Stoessel se confesó con sus fans y habló de su ánimo: “Sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo”

La cantante se presentó por primera vez en el país y, en el bloque de Un Mechón de pelo, abrió su corazón (Video: X/TiniData)

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En medio de un panorama familiar marcado por dificultades, conflictos legales, un distanciamiento y con la reanudación de su gira internacional, Tini Stoessel volvió a posicionarse en el centro de la escena musical y mediática. Durante su reciente recital en Costa Rica, su primera visita al país, la cantante no solo desplegó un show que hizo vibrar a miles de personas, sino que volvió a abrir su corazón con un mensaje que resonó tanto en el público como en las redes sociales.

En un momento de pausa sobre el escenario, Tini se dirigió a sus fans con palabras cargadas de emoción. “A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros”, comenzó, antes de referirse al presente que atraviesa: “Y yo hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”, dijo, mientras el público estallaba en una ovación.

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La cantante continuó su reflexión con una mirada hacia atrás en su propia historia. “Estar acá para mí es... En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, expresó con la voz temblorosa, en una frase que remite de manera directa al contexto complejo que atraviesa su entorno familiar en la actualidad.

Tini profundizó luego en el reconocimiento de su propia fortaleza, pese a definirse como una persona sensible. “Sé de la fuerza que tengo, por más de lo sensible que soy. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo”, afirmó ante el estadio.

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Desde que comenzó a gira, la cantante usa su espacio en el escenario para confesarse (Instagram)

El mensaje cerró con un agradecimiento directo hacia quienes la acompañaron en ese momento del show: “Gracias a todos por acompañarme”, dijo, en una frase que fue recibida con una nueva ovación del público presente en Costa Rica.

En el concierto realizado en Monterrey días atrás, Stoessel volvió a utilizar el escenario para referirse en esta ocasión a la salud mental, un asunto que reviste una gran relevancia para ella, ya que habló de su lucha personal. Stoessel, mientras recibía una ovación y notoriamente conmovida, dijo: “(Quiero agradecer) a todo mi equipo que también hace lo posible, y que no se ve, que esto sea realidad. Y, y yo también los quiero muchísimo”.

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Al referirse al álbum “Un mechón de pelo”, lanzado en 2025, añadió: “Este álbum, yo siempre lo digo, en su momento me dio... No sé si miedo, pero evidentemente no era algo a lo que yo estuviera acostumbrada a exponer, a decir. Y me generó incertidumbre”. Siguió: “Estar de gira con lo que es FUTTTURA, pasar de Violetta y llegar a este momento de mi vida, también pasar por este álbum, ver cómo los acompañé también a ustedes... Cómo de alguna manera, quizás con alguna canción, hoy los está acompañando”.

En medio de su última noche en suelo mexicano, en la ciudad de Monterrey, Tini Stoessel habló a corazón abierto ante sus fanáticos y resaltó la importancia de la salud mental (@stoesselmexico/X)

Al presentarse ante su público, la cantante puso especial atención en los temas personales. “Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos o estamos pasando por algún proceso. Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos. Creo que hablar de salud mental para muchas personas quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros”, afirmó la artista con franqueza. También agregó: “Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales; hay que adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor”.

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Tini remarcó: “Al final siempre es uno el que, más allá de todas las personas que estén alrededor, se termina salvando”. La cantante, que en el ámbito familiar atraviesa momentos difíciles, concluyó con el siguiente mensaje para quienes puedan estar afrontando algo: “Si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren. Los amo”. El público, atento al discurso, le respondió con una ovación.