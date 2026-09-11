Teleshow

Tini Stoessel se confesó con sus fans y habló de su ánimo: “Sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo”

La cantante volvió a hacer referencia al conflicto que está atravesando, sin nombrar a nadie en particular, y aseguró que está cada día más resiliente

La cantante se presentó por primera vez en el país y, en el bloque de Un Mechón de pelo, abrió su corazón (Video: X/TiniData)
Guardar

En medio de un panorama familiar marcado por dificultades, conflictos legales, un distanciamiento y con la reanudación de su gira internacional, Tini Stoessel volvió a posicionarse en el centro de la escena musical y mediática. Durante su reciente recital en Costa Rica, su primera visita al país, la cantante no solo desplegó un show que hizo vibrar a miles de personas, sino que volvió a abrir su corazón con un mensaje que resonó tanto en el público como en las redes sociales.

En un momento de pausa sobre el escenario, Tini se dirigió a sus fans con palabras cargadas de emoción. “A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros”, comenzó, antes de referirse al presente que atraviesa: “Y yo hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”, dijo, mientras el público estallaba en una ovación.

PUBLICIDAD

La cantante continuó su reflexión con una mirada hacia atrás en su propia historia. “Estar acá para mí es... En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, expresó con la voz temblorosa, en una frase que remite de manera directa al contexto complejo que atraviesa su entorno familiar en la actualidad.

Tini profundizó luego en el reconocimiento de su propia fortaleza, pese a definirse como una persona sensible. “Sé de la fuerza que tengo, por más de lo sensible que soy. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo”, afirmó ante el estadio.

PUBLICIDAD

Tini en vivo
Desde que comenzó a gira, la cantante usa su espacio en el escenario para confesarse (Instagram)

El mensaje cerró con un agradecimiento directo hacia quienes la acompañaron en ese momento del show: “Gracias a todos por acompañarme”, dijo, en una frase que fue recibida con una nueva ovación del público presente en Costa Rica.

En el concierto realizado en Monterrey días atrás, Stoessel volvió a utilizar el escenario para referirse en esta ocasión a la salud mental, un asunto que reviste una gran relevancia para ella, ya que habló de su lucha personal. Stoessel, mientras recibía una ovación y notoriamente conmovida, dijo: “(Quiero agradecer) a todo mi equipo que también hace lo posible, y que no se ve, que esto sea realidad. Y, y yo también los quiero muchísimo”.

Al referirse al álbum “Un mechón de pelo”, lanzado en 2025, añadió: “Este álbum, yo siempre lo digo, en su momento me dio... No sé si miedo, pero evidentemente no era algo a lo que yo estuviera acostumbrada a exponer, a decir. Y me generó incertidumbre”. Siguió: “Estar de gira con lo que es FUTTTURA, pasar de Violetta y llegar a este momento de mi vida, también pasar por este álbum, ver cómo los acompañé también a ustedes... Cómo de alguna manera, quizás con alguna canción, hoy los está acompañando”.

En medio de su última noche en suelo mexicano, en la ciudad de Monterrey, Tini Stoessel habló a corazón abierto ante sus fanáticos y resaltó la importancia de la salud mental (@stoesselmexico/X)

Al presentarse ante su público, la cantante puso especial atención en los temas personales. “Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos o estamos pasando por algún proceso. Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos. Creo que hablar de salud mental para muchas personas quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros”, afirmó la artista con franqueza. También agregó: “Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales; hay que adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor”.

Tini remarcó: “Al final siempre es uno el que, más allá de todas las personas que estén alrededor, se termina salvando”. La cantante, que en el ámbito familiar atraviesa momentos difíciles, concluyó con el siguiente mensaje para quienes puedan estar afrontando algo: “Si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren. Los amo”. El público, atento al discurso, le respondió con una ovación.

Temas Relacionados

Tini StoesselAlejandro StoesselCosta RicaFutttura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

En su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen dio a conocer la información sobre uno de los frentes legales que se desataron tras la serie de La One

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Un video con imágenes del backstage de sus shows en México refleja la exigente preparación que realizó la cantante para la reanudación de la gira

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Agradece las muestras de cariño”

La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes por un cuadro respiratorio. La información oficial y las estimaciones sobre los próximos días

Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Agradece las muestras de cariño”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

La pareja de Cande Vetrano se refirió a las versiones que lo vincularon con la actriz mientras protagonizaban una obra dirigida por Nico Vázquez

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

A sus 45 años, la cantante de Bandana ratificó su romance con Samir Jaliff y compartió fotos de distintas etapas de su vida para reflexionar sobre el paso del tiempo

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

AMÉRICA

25 años del 11-S: cómo perdura el trauma colectivo y por qué los aniversarios pueden reactivar el dolor, según la psicología

25 años del 11-S: cómo perdura el trauma colectivo y por qué los aniversarios pueden reactivar el dolor, según la psicología

Adolescente de 15 años sobrevive sobre una embarcación volcada en el mar: dos hombres murieron y él fue hallado con hipotermia

El Salvador alista megaoperativo y la participación de más de 3,400 estudiantes para el Desfile de Independencia 2026

Crearon una biblioteca en 3D para mostrar la diversidad mundial de las hormigas

República Dominicana y Estados Unidos acuerdan cooperación para extraer y procesar minerales críticos y tierras raras

MALDITOS NERDS

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

‘The Witcher 3 Remastered’ arregla a Sardinilla, pero dejará activar sus viejos bugs

DEPORTES

El duro cuestionamiento de un campeón de España por la gresca con Argentina en la final del Mundial: “Fue un momento lamentable”

El duro cuestionamiento de un campeón de España por la gresca con Argentina en la final del Mundial: “Fue un momento lamentable”

Vélez empata contra Newell’s en busca de ser único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Revolución en el fútbol por la “tarjeta negra” que se habilitó en Europa: qué es y en qué momentos se aplicará

Extraña sanción en la Fórmula 2: su hermana se acercó al auto y deberá pagar una multa porque no tenía pantalones largos

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones