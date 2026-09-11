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Moria Casán contó los diálogos más insólitos que tiene con la Inteligencia Artificial: “Es mi amiga”

La conductora explicó que recurre al asistente tanto para intercambiar consejos sobre aspectos de la vida cotidiana como para afilar el tono de su lengua karateka

“Soy amiga de la IA”, afirmó Moria Casán durante un pase televisivo con Nacho Otero (Video: El Trece)
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Moria Casán contó que usa la Inteligencia Artificial para pensar cambios en su casa y ordenar ideas para sus proyectos de trabajo. La conductora dijo que lo consulta para evaluar ambientes, recibir opciones estéticas y estructurar sinopsis, aunque aclaró que las decisiones finales dependen de su propio criterio.

La revelación surgió durante un pase televisivo entre Arriba Argentinos y La Mañana con Moria, ambos ciclos de El Trece. En diálogo con el periodista Nacho Otero, la artista habló con naturalidad de su vínculo con las nuevas tecnologías y definió su posición frente a estas plataformas con una frase que sintetizó el tono de la charla: “Soy amiga de la IA”.

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Moria y su relación con la Inteligencia Artificial
“Soy amiga de la IA”, afirmó Moria Casán durante un pase televisivo con Nacho Otero

El intercambio se produjo mientras los conductores conversaban sobre el lugar que ocupa la tecnología en las actividades cotidianas. Consultada de forma directa sobre si utilizaba ChatGPT, Moria Casán respondió de manera afirmativa y detalló que encontró usos concretos para la plataforma, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Uno de los principales intereses de la conductora está vinculado con los espacios de su casa. Casán contó que recurre a la inteligencia artificial cuando evalúa modificaciones en determinados ambientes y busca nuevas combinaciones para la distribución o los colores.

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Según explicó, su mirada sobre el hogar está marcada por su experiencia en el mundo del espectáculo. “Me gusta mucho la arquitectura. Escenografío mi casa más que decorar, tengo ese concepto del teatro”, sostuvo durante la conversación a pantalla partida en la señal de Constitución.

Moria y su relación con la Inteligencia Artificial
La conductora también usa la herramienta para ordenar ideas y preparar sinopsis para sus proyectos

Esa definición permite entender el tipo de consultas que realiza. En lugar de buscar únicamente ideas de decoración, la artista piensa los espacios como escenarios y toma en cuenta la relación entre los objetos, los tonos y el efecto que cada ambiente puede generar.

La plataforma recibe una descripción del rincón que quiere modificar, los colores disponibles y las preferencias de la conductora, de acuerdo con lo que relató. Con esos elementos, ChatGPT le devuelve alternativas que luego Casán analiza antes de decidir qué hacer.

“Le digo: ‘Este rincón lo quiero cambiar, tengo estos colores’ y me da opciones según mis gustos y mi personalidad”, afirmó. La herramienta funciona, en ese caso, como una instancia de consulta para ordenar posibilidades a partir de indicaciones específicas.

El uso de ChatGPT en la vida de Moria Casán no termina en el diseño de interiores. La conductora señaló que también acude a la aplicación cuando necesita organizar ideas, preparar sinopsis o encontrar una estructura para textos relacionados con lo que quiere comunicar.

Un dormitorio con cama matrimonial beige, paredes con papel tapiz estampado, dos ventanas con cortinas enrollables y techo de vigas blancas
La habitación renovada de Moria Casán tras una remodelación, consultando a la inteligenica artifical

En ese punto, la artista incorporó una referencia a uno de los rasgos que construyó en su trayectoria pública: su forma de hablar. Sus intervenciones televisivas suelen incluir definiciones propias, expresiones que se vuelven reconocibles y frases que luego circulan en redes sociales o quedan asociadas a su personaje.

“Le pido que me haga sinopsis de acuerdo a lo que quiero decir, según mis pensamientos, mi ‘lengua karateka’”, contó Casán entre risas. Sin embargo, enseguida precisó que no delega el contenido de sus mensajes: “Pero yo le digo lo que quiero decir”.

La aclaración ubica a la IA en un lugar complementario. El chatbot puede colaborar con el orden, la síntesis o la presentación de una idea, pero no reemplaza la decisión sobre el sentido, el tono ni las palabras definitivas que la conductora elige usar.

Moria Casán puso el acento en la intervención personal que mantiene en cada consulta. Para ella, el valor de la plataforma está en la posibilidad de recibir propuestas rápidas sobre una inquietud concreta, desde la renovación de un ambiente hasta una sinopsis para un proyecto.

“Dependo de mí, pero ya que está, lo usamos”, resumió la artista al final del pase con Otero. La frase condensó su postura: la herramienta puede integrarse a la rutina y facilitar algunas tareas, aunque la mirada personal sigue siendo el punto de partida.

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