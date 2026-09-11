Cultura

‘70000 Tons of Metal’: el mundo sin héroes de Dark Tranquillity a bordo del crucero heavy más grande del mundo

Mikael Stanne, la voz de una banda crucial de la escena extrema escandinava, indaga en el Caribe sobre la magia del pasado de cara al futuro del movimiento y homenajea a un amigo y pionero

Un cantante con micrófono en el centro de un escenario iluminado con luces rojas, acompañado por un guitarrista y un tecladista al fondo
Stanne al frente de Dark Tranquillity en la edición 2026
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(DESDE EL CARIBE - ENVIADO ESPECIAL) Esto es lo que pasa cuando uno ama a una forma de arte que avanza durante más de 50 años sin chance de detenerse. Algunos héroes envejecen y se retiran, los tenientes, capitales, grandes generales que empujaron hasta el final. Hoy, Iron Maiden procede con una nueva gira mundial, una de tantas en su carrera; su histórico baterista, Nicko McBrain, decidió jubilarse. Rob Halford, la voz de Judas Priest, tiene 75 años. Todavía gira con la banda que definió al heavy metal mismo. Aún se sube a su clásica moto en el escenario; se baja de ella con un bastón. ¿Qué decir de Lemmy de Motörhead, Ozzy, Ronnie James Dio, que murieron rockeando?

Otros, en cambio, mueren jóvenes. Tomas Lindberg, cantante de At The Gates, la banda que fue crucial para reinventar la historia del metal extremo a mediados de los años 90, perdió la vida el 16 de septiembre de 2025, víctima de un cáncer que le arrasó la boca. Murió en Gothenburg, Suecia, en la ciudad en donde fundó la escena del death metal melódico, emulada en Argentina, en casi todo el mundo, junto a bandas hermanas como Dark Tranquillity, sus vecinos, sus amigos, con Mikael Stanne, su histórico cantante, un amigo de Lindberg, el chico de la cuadra en Gothenburg, al que, básicamente, engendró.

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A bordo del 70000 Tons of Metal, el crucero heavy más grande del mundo, frente a casi 3 mil personas de 72 países que navegaron desde Miami hacia Bahamas junto a otras 60 bandas, Dark Tranquillity ofreció un show triunfal. Junto a su nuevo catálogo, revisó su era clásica con su disco The Gallery, un símbolo para el metal extremo de mediados de los 90s, tan influyente en Latinoamérica; su portada cósmica era una constante en disquerías como Jackflash de Belgrano. Stanne homenajeó a su amigo Lindberg al final. Terminó en lágrimas al cantar una canción de At The Gates, una importantísima: Blinded By Fear.

En un camarote del 70000 Tons of Metal, a bordo del Freedom of the Seas de la línea Royal Caribbean, Stanne mira al Caribe junto a Infobae. Es un lugar curioso para hablar de metal de forma tan íntima, sobre un tiempo en donde era el heavy contra el mundo.

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Hombre sonriente con barba, cabello largo y gafas de sol, apoyado en la barandilla de un barco con el mar al fondo
Stanne frente al Caribe, en un camarote del Freedom of the Seas

-En Argentina, en Latinoamérica, la escena de Gothenburg nos parecía fascinante. Era como el hardcore de New York, el thrash de San Francisco, una marca.

-Pero cuando estás en medio de eso, no te das cuenta. ¿Entendés lo que quiero decir? A ver, ¿cuál era mi impresión de, por ejemplo, la escena del thrash de San Francisco o la escena del death metal de Florida, o la escena del thrash en la zona del Ruhr, en Alemania? Mi impresión era: “Mierda, son simplemente un montón de tipos súper metidos en esto”. Temés esa idea. Y esa no era mi impresión de lo que nosotros estábamos haciendo.

-Hoy, en retrospectiva...

-Eso es exactamente lo que estábamos haciendo. Éramos simplemente un grupo de amigos que vivíamos muy cerca unos de otros, pasábamos todo el tiempo juntos y después empezamos a componer música. Tomas tenía dos años más que yo. Él era mi vecino más cercano. Fui a los ensayos de su primera banda, Grotesque. Tenía 14. Tomas, 16.

-Eran niños.

-Pero ellos eran adultos, en mi perspectiva. Obviamente, en aquel momento, a finales de los 80 y principios de los 90, éramos solo niños y no había nada más que hacer. La música lo era todo. Y Tomas era quien tenía más acceso a la música porque tenía un fanzine y muchos amigos que estaban en bandas.

-Él era quien te mostraba el camino. Era ese tipo cool de la calle al que ibas a tocarle el timbre para ver qué estaba pasando.

-Algo así. Conocía a todo el mundo. Tenía una especie de red de amigos increíble con los que se comunicaba por carta. Todas las bandas venían a Gothenburg para verlo a él, las bandas noruegas, Tiamat, Lars Goran Petrov de Entombed. Era un tiempo mágico. Esto fue antes de la universidad y antes de tener trabajos. Estábamos en la escuela. En el garaje de mis padres, simplemente estábamos allí todo el tiempo que podíamos, ensayando, ensayando, ensayando... El primer concierto de At the Gates fue el mismo día que el tercer concierto de Dark Tranquillity. Tocamos en lugares diferentes de Gotemburgo. Así que tocamos lo nuestro y, después, inmediatamente, nos subimos al tranvía y fuimos a ver a At the Gates. Fue el primer concierto que hicieron en toda su historia.

Anthrax, Kanonenfieber, Hirax y el público a pleno en la edición 2026 de 70000 Tons of Metal

Algo como 70000 Tons of Metal, el Disneyworld de los adultos heavy, era impensado en ese entonces. Creado por el promotor suizo Andy Piller hace casi 20 años, es un festival global a bordo de un crucero de Royal Caribbean, poblado por rockeros que escapan al crudo invierno europeo o latinos que buscan una aventura, con música en vivo casi durante las 24 horas, en tres escenarios.

No es solo el placer que representa un crucero en el Caribe, sino también su relevancia cultural: sobre su cubierta, el heavy, pasado y presente, se discuten a sí mismos. Y la sensación de intimidad es notable. Las mismas bandas que son cabeza de cartel en los mega festivales de Europa con cientos de miles de asistentes, en 70000 Tons of Metal, tocan para unos cientos, sobre la cubierta del crucero, en el viento. Hay un jacuzzi justo frente al escenario. Stanne es un visitante frecuente con sus bandas y proyectos solistas: está allí casi cada año.

Los pasajes para la edición 2027 del crucero ya están a la venta. Navegará desde Miami hacia Puerto Plata, República Dominicana, ida y vuelta, desde el 14 hasta el 18 de enero del año próximo. El cartel, hasta ahora, es fuerte: Exodus, el regreso de Arch Enemy, Enforcer, Moonspell, Uli Jon Roth -el guitarrista original de Scorpions-, la despedida de Rhapsody con sus miembros esenciales, Luca Turilli y Fabio Lione, Naglfar, Hammerfall, Obscura, Primal Fear, etcétera.

La sensación de libertad, por otra parte, es total. Uno puede disfrazarse de hombre lobo, o de banana gigante, o de dinosaurio, sin que nadie opine. Stanne se ríe: “Hay gente que parece salida del Minecraft”.

Escenario de concierto en la cubierta de un crucero con público congregado alrededor y personas dentro de una piscina de hidromasaje
El escenario principal del crucero y su célebre palco-jacuzzi

-Y quizá el metalero ya no viene de la calle, de un lugar de rabia o desconfianza. Quizá viene de un lugar nuevo...¿Cómo te sentís con respecto a la dirección que está tomando el movimiento hoy? Sos un veterano de toda la vida. Estás capacitado para responder esa pregunta.

-Es raro. Es muy difícil explicarle a alguien que no tiene suficiente edad cómo era realmente, cuando la música era algo que estaba medio escondido y tenías que esforzarte para encontrarla.

-Porque era una expresión de rebeldía.

-Sí. Pero además, era nuevo, tenías que pedir una cinta demo a una banda de Brasil para poder escuchar a Sepultura o Sarcofago. Tenía que ir a otra ciudad simplemente para comprar el disco. Ya no hay ningún misterio, y eso apesta un poco. Y ahora, por supuesto, tenemos que crear misterio. Las bandas se ponen máscaras y mierdas así. A mí no me interesa.

-Las bandas disfrazadas son la nueva onda, es cierto. Son las nuevas reglas del juego. Ya no alcanza con jeans y motoquera de cuero.

-Y es realmente difícil. Nosotros estamos en una posición afortunada, por supuesto, porque llevamos haciendo esto muchísimo tiempo y el público que está metido en el death metal melódico, siempre va a estar ahí. Pero tengo muchos amigos que empiezan bandas y me preguntan: “¿Cómo funciona“. Y no tengo ni idea. No tengo ninguna respuesta. Es como: “¿Cómo consigues un contrato? ¿Cómo encuentras un público?” Pero creo que somos afortunados. Los fans del metal son leales de una manera que nadie más lo es, al menos en el mundo de la música.

[Fotos y video: Federico Fahsbender]

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