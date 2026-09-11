Marta Fort presentó a su novio y recibió una romántica propuesta: "Estás esperando un anillo"

La hija de Ricardo Fort comenzó en junio un vinculos con Juan Manuel Ramírez (Video: Blender at Night-Blender)

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Marta Fort y Juan Manuel Ramírez se conocieron de una manera poco convencional: en junio, durante una dinámica en vivo en Blender at Night, el ciclo de José María Listorti, donde la influencer lanzó una búsqueda de candidatos para acompañarla de viaje. Entre los perfiles que aparecieron estaba el del joven uruguayo de 28 años, quien logró captar su atención y conquistó su corazón. La hija de Ricardo Fort tomó la decisión de mantenerlo alejado de los reflectores y, en sus redes sociales, lo mostró tan solo una vez, sin embargo, en el mimso programa en el que lanzó la campaña para concer un novio, se dio un emotivo momento.

La joven había llegado al ciclo conducido por Listorti para brindar un reportaje, y lo hizo acompañada del joven, que aguardaba fuera del cuadro. El conductor lo notó enseguida y lo invitó a sumarse a la transmisión. “¿Sos vos Juan?”, preguntó al aire, mientras uno de los panelistas aclaraba: “Juan se llama”. Listorti insistió con humor: “Juanma, ¿sos vos?”. El joven confirmó entre risas: “Soy yo, estoy acá”.

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Con esa confirmación, el conductor lo presentó ante el estudio: “Señores, Juan Manuel, el novio de Martina”. Ramírez se sumó al panel entre aplausos y saludó al anfitrión, que lo recibió con elogios: “Qué lindo pibe”, “Cuánta facha que tenés”, “Estás impecable”.

La joven modelo compartió por primera vez una foto de Juan Manuel, quien la conquistó en el "casting" de Blender (Instagram)

Una vez en el panel, José María buscó reconstruir la cronología del vínculo y preguntó cuándo habían empezado a salir. “¿Tienen la fecha, digamos, de aniversario, cuál sería?”, quiso saber el conductor. Ramírez respondió de manera imprecisa: “De cuando arrancaron”, y otro de los presentes aportó una referencia aproximada: “En algún momento de junio”.

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La falta de precisión llevó a Listorti a preguntar directamente si ya eran novios. La respuesta los sorprendió: “Nos estamos conociendo, todavía no somos novios”. Ramírez completó esa definición con una frase que generó aplausos: “Todavía no, pero la respeto como si fuera”. “Trámite largo, eh”, agregó entre risas, y el conductor coincidió: “Claro, trámite largo”.

Listorti insistió en encontrar al menos una fecha simbólica. “¿Hay una fecha del primer beso? Tiene que haber una fecha”, planteó. Ramírez sugirió revisar el historial de mensajes para precisarlo y uno de los presentes ofreció una referencia geográfica: “Habrá sido, no sé, la semana y pico de que yo llegué a París”.

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El conductor entonces llevó la conversación a un plano hipotético: “Vos suponete que el día de mañana se casan, tienen hijos. ¿Cuál va a ser la fecha de aniversario?”. La respuesta anticipó lo que vendría: “Cuando nos pongamos de novios”.

En junio pasado, Marta Fort vio diferentes candidatos como próxima pareja y el perfil de Juan Manuel Ramírez captó su atención (Blender at Night - Blender)

Listorti fue más directo: “¿Qué falta para que sean novios en serio? ¿Qué falta?”. “La propuesta, la propuesta”, respondieron desde la mesa. Ramírez interpretó el comentario con humor: “Ah, estás esperando un anillo”. El conductor preguntó si se trataba de un anillo de compromiso, y el joven confirmó: “El compromiso”. Desde la mesa aclararon que ese paso aún no había llegado.

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Listorti no dejó pasar el momento: “Hoy es el día, hoy es el día”. Ramírez asumió el desafío: “Lo tengo que proponer”. Tomó un micrófono, miró a la heredera chocolatera frente al público y lanzó la pregunta: “¿Querés ser mi novia?”. Sin vacilar, la influencer contestó: “Sí, quiero”, y selló la confirmación con un abrazo y un beso en vivo, ante los aplausos del estudio.

El momento quedó registrado en el streaming y rápidamente se viralizó en redes sociales. Así, el mismo programa que en junio sirvió de escenario para que Marta Fort lanzara su búsqueda de pareja fue también el testigo de su oficialización: tres meses después, y ante los mismos panelistas, la hija de Ricardo Fort y el uruguayo Juan Manuel Ramírez cerraron el círculo con un beso en vivo.

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