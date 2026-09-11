Cultura

Proyecto EsCénicas presenta seis obras de teatro disruptivo y contemporáneo en Villa Urquiza, de septiembre a noviembre

Con dos propuestas por mes, el centro cultural Cuerda Mecánica propone un ciclo que resume una diversidad de temáticas y estéticas. Este sábado se presenta ‘No me muero’, unipersonal de Julieta Carrera

Siete mujeres posan en el umbral de una puerta bajo un letrero que dice La Caja de Madera Auditorio
El ciclo teatral Proyecto EsCénicas propone un resumen de la escena contemporánea en el Centro Cultural La Cuerda Mecánica de Villa Urquiza
Guardar

Cuerda Mecánica, el centro cultural independiente de Villa Urquiza (Juramento 4686, C.A.B.A) presenta Proyecto EsCénicas, un ciclo de seis obras escritas por mujeres que se ponen en escena en la sala La Caja de Madera durante los fines de semana de septiembre, octubre y noviembre. Cada mes, dos propuesta ponen en primer plano la actuación, los cuerpos y la palabra, con cruces hacia la música, la poesía, el cine y la performance. El ciclo se presenta como una antología de la escena contemporánea porteña: reúne creadoras de distintas generaciones y momentos de trayectoria en torno a preguntas compartidas sobre identidad, vínculos y representación. La escala concentrada de las puestas y los dispositivos escénicos despojados dialogan con la arquitectura de la sala, donde la cercanía entre intérpretes y espectadores es constitutiva de la experiencia.

La primera dupla del ciclo reúne dos trabajos que, desde lenguajes diferentes, sitúan la actuación y la representación en el centro de la escena: No me muero, primer unipersonal de Julieta Carrera como dramaturga, directora e intérprete que se pone en escena este sábado 12 de septiembre a las 20.30; y La obra siamesa, de Laura Sbdar, que en 2025 obtuvo el Premio de Dramaturgia Argentores/SGAE, tiene funciones los domingos 13 y 27 de septiembre a las 19:30 hs.

PUBLICIDAD

No me muero presenta a Sandra, una empleada de una aseguradora de riesgos del trabajo cuya vida parece detenida en una incomunicación constante. Frente a ese presente, la obra convoca el gesto, la poesía y el acto de interpretar otras vidas como modo de sostener la propia. Construida a partir de fragmentos, la pieza retoma elementos del clown, la máscara y el trabajo actoral para indagar en la actuación como ejercicio de transformación. Carrera se formó con Pompeyo Audivert, Sergio Boris, Gabriel Chamé Buendía y Cristina Moreira. Estrenada en 2023, la obra fue seleccionada para la Fiesta del Teatro CABA 2025.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"No me muero", unipersonal de Julieta Carrera

Escrita y dirigida por Laura Sbdar, La obra siamesa parte de una premisa que tensiona arte, cuerpo y ética: dos artistas contemporáneos convierten a sus hijos siameses en el centro de una performance duracional, exponiendo esas vidas como material de obra. Sbdar, dramaturga, directora, escritora y docente, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y egresada de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), concibió la pieza originalmente como novela antes de trasladarla al teatro y que haya circulado por festivales nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Programa de octubre y noviembre

El ciclo continúa en octubre con Desvelada y sola, de Ximena Banús (domingos 4 y 11), y Cine Herida, de Sofía Palomino (domingos 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre). En noviembre, Ana Schimelman presenta Las Cuerdas (domingos 8 y 15) y Violeta Marquis cierra el ciclo con Confesión tardía de amor (domingos 22 y 29).

Cuerda Mecánica abrió sus puertas en 2019 con el propósito de articular la escena cultural porteña con la identidad del barrio porteño de Villa Urquiza. Su programación abarca música, artes visuales, performance, teatro y talleres. Proyecto EsCénicas profundiza esa búsqueda al asignar a las artes escénicas un espacio propio dentro de la grilla, con un formato que privilegia la regularidad y el trabajo con creadoras de la escena independiente.

[Fotos: prensa Cuerda Mecánica]

Temas Relacionados

Teatro en Buenos AiresTeatroVilla UrquizaJulieta CarreraLaura Sbdar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Ramos relató la increíble historia de las maestras de Sarmiento que cruzaron el mar y llegaron a la casa de Borges

En Infobae en Vivo, la autora del libro ‘Las señoritas’ sobre las 61 docentes estadounidenses que llegaron al Argentina en el siglo XIX, aseguró que ese momento “fundó la educación argentina”

Laura Ramos relató la increíble historia de las maestras de Sarmiento que cruzaron el mar y llegaron a la casa de Borges

‘A week before 911’: el testimonio gráfico de un argentino sobre la rutina en las Torres Gemelas, siete días antes del atentado

Este viernes en Estudio C.A.T. de San Telmo, Mariano Airaldi inaugura una muestra de fotografías que registran el mundo interior del World Trade Center de Nueva York, a principios de septiembre de 2001

‘A week before 911’: el testimonio gráfico de un argentino sobre la rutina en las Torres Gemelas, siete días antes del atentado

George W. Bush, expresidente y artista plástico: 16 obras suyas reviven el 11-S, a 25 años de los atentados que conmovieron al mundo

La Biblioteca Presidencial de Dallas exhibe pinturas que retratan el derrumbe de las Torres Gemelas, el impacto contra el Pentágono y momentos íntimos en la vida del hombre que condujo aquella crisis

George W. Bush, expresidente y artista plástico: 16 obras suyas reviven el 11-S, a 25 años de los atentados que conmovieron al mundo

“Estoy viejo y hago lo que quiero”: Bruce Springsteen habló sobre el costo de una gira con un mensaje político tan explícito

En diálogo con Rolling Stone, el Jefe aludió a las consecuencias de enfrentar a Donald Trump, en la semana en que estrenó gratis la primera parte del documental sobre un show del tour ‘Land of Hope and Dreams’

“Estoy viejo y hago lo que quiero”: Bruce Springsteen habló sobre el costo de una gira con un mensaje político tan explícito

El Ballet del Colón estrenó ‘Principio de éxtasis’, basado en textos de Borges con música de Gustavo Santaolalla y relato de Ricardo Darín

El cuerpo de baile dirigido por Julio Bocca brilla en esta superproducción con coreografía de Goyo Montero. Hay nueve funciones programadas hasta el 20 de septiembre

El Ballet del Colón estrenó ‘Principio de éxtasis’, basado en textos de Borges con música de Gustavo Santaolalla y relato de Ricardo Darín

DEPORTES

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

Argentina revirtió un partido difícil ante México y se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 femenino por segunda vez en su historia

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

TELESHOW

Marta Fort presentó a su novio y recibió una romántica propuesta: "Estás esperando un anillo"

Marta Fort presentó a su novio y recibió una romántica propuesta: "Estás esperando un anillo"

La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

Moria Casán contó los diálogos más insólitos que tiene con la Inteligencia Artificial: “Es mi amiga”

El doloroso final de una amistad que Nicole Neumann mantuvo en secreto durante años: “No nos dejaron vernos más”

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Qué se juega en los Juegos Nómadas: las particulares disciplinas del gran torneo de Asia Central

Qué se juega en los Juegos Nómadas: las particulares disciplinas del gran torneo de Asia Central

Cuba: veterinario continúa detenido tras una protesta por apagones y falta de agua

Honduras: Una niña de 3 años entre las víctimas: Sulaco registra nueva muerte múltiple en una zona bajo presión criminal

El presidente Bernardo Arévalo denuncia campañas de desinformación en medio de los bloqueos

Atragantamiento: las dos acciones comunes que la Cruz Roja Salvadoreña pide evitar desde el primer segundo