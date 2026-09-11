Proyecto EsCénicas presenta seis obras de teatro disruptivo y contemporáneo en Villa Urquiza, de septiembre a noviembre

El ciclo teatral Proyecto EsCénicas propone un resumen de la escena contemporánea en el Centro Cultural La Cuerda Mecánica de Villa Urquiza

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Cuerda Mecánica, el centro cultural independiente de Villa Urquiza (Juramento 4686, C.A.B.A) presenta Proyecto EsCénicas, un ciclo de seis obras escritas por mujeres que se ponen en escena en la sala La Caja de Madera durante los fines de semana de septiembre, octubre y noviembre. Cada mes, dos propuesta ponen en primer plano la actuación, los cuerpos y la palabra, con cruces hacia la música, la poesía, el cine y la performance. El ciclo se presenta como una antología de la escena contemporánea porteña: reúne creadoras de distintas generaciones y momentos de trayectoria en torno a preguntas compartidas sobre identidad, vínculos y representación. La escala concentrada de las puestas y los dispositivos escénicos despojados dialogan con la arquitectura de la sala, donde la cercanía entre intérpretes y espectadores es constitutiva de la experiencia.

La primera dupla del ciclo reúne dos trabajos que, desde lenguajes diferentes, sitúan la actuación y la representación en el centro de la escena: No me muero, primer unipersonal de Julieta Carrera como dramaturga, directora e intérprete que se pone en escena este sábado 12 de septiembre a las 20.30; y La obra siamesa, de Laura Sbdar, que en 2025 obtuvo el Premio de Dramaturgia Argentores/SGAE, tiene funciones los domingos 13 y 27 de septiembre a las 19:30 hs.

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No me muero presenta a Sandra, una empleada de una aseguradora de riesgos del trabajo cuya vida parece detenida en una incomunicación constante. Frente a ese presente, la obra convoca el gesto, la poesía y el acto de interpretar otras vidas como modo de sostener la propia. Construida a partir de fragmentos, la pieza retoma elementos del clown, la máscara y el trabajo actoral para indagar en la actuación como ejercicio de transformación. Carrera se formó con Pompeyo Audivert, Sergio Boris, Gabriel Chamé Buendía y Cristina Moreira. Estrenada en 2023, la obra fue seleccionada para la Fiesta del Teatro CABA 2025.

"No me muero", unipersonal de Julieta Carrera

Escrita y dirigida por Laura Sbdar, La obra siamesa parte de una premisa que tensiona arte, cuerpo y ética: dos artistas contemporáneos convierten a sus hijos siameses en el centro de una performance duracional, exponiendo esas vidas como material de obra. Sbdar, dramaturga, directora, escritora y docente, licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y egresada de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), concibió la pieza originalmente como novela antes de trasladarla al teatro y que haya circulado por festivales nacionales e internacionales.

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Programa de octubre y noviembre

El ciclo continúa en octubre con Desvelada y sola, de Ximena Banús (domingos 4 y 11), y Cine Herida, de Sofía Palomino (domingos 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre). En noviembre, Ana Schimelman presenta Las Cuerdas (domingos 8 y 15) y Violeta Marquis cierra el ciclo con Confesión tardía de amor (domingos 22 y 29).

Cuerda Mecánica abrió sus puertas en 2019 con el propósito de articular la escena cultural porteña con la identidad del barrio porteño de Villa Urquiza. Su programación abarca música, artes visuales, performance, teatro y talleres. Proyecto EsCénicas profundiza esa búsqueda al asignar a las artes escénicas un espacio propio dentro de la grilla, con un formato que privilegia la regularidad y el trabajo con creadoras de la escena independiente.

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[Fotos: prensa Cuerda Mecánica]