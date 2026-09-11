Extraña sanción en la Fórmula 2: su hermana se acercó al auto y deberá pagar una multa porque no tenía pantalones largos

Sebastián Montoya recibió una sanción porque su hermana estaba cerca del monoplaza sin tener pantalones largos (@Formula2)

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Sebastián Montoya no tuvo un inicio positivo en el Gran Premio de España luego de un toque contra el muro que daño su monoplaza durante la sesión de clasificación de la Fórmula 2 y lo relegó a la 21ª posición de la grilla. Aunque el colombiano, hijo del histórico piloto de F1 Juan Pablo Montoya, quedó en el centro de los flashes por una peculiar sanción. La FIA multó al corredor porque su hermana, Paulina, se acercó a su monoplaza en el pit lane sin tener pantalones largos.

La situación ocurrió luego de su golpe contra los muros antes del sector conocido como La Monumental: su monoplaza Prema se puso de costado y el impacto en el neumático trasero derecho dañó la suspensión. Pese a los problemas, el colombiano logró regresar a los boxes. La cámara de la transmisión oficial enfocó el momento en el que los mecánicos comenzaron a trabajar en el vehículo sin meterlo al box, mientras que su hermana, que llevaba un vestido corto de color blanco, miraba de cerca la secuencia.

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El documento oficial de la FIA sobre la sanción a Sebastián Montoya

Según el documento oficial de la categoría (N°27 del GP de España), la sanción responde al “incumplimiento del artículo 22.15 del Reglamento Deportivo de Fórmula 2 de la FIA”. El ítem, que forma parte del apartado “seguridad general”, indica que “todo el personal del equipo y el personal técnico debe llevar pantalones largos en el callejón de boxes durante todas las sesiones de entrenamientos y las carreras”.

La FIA señaló que la razón de la penalización responde a que la hermana del piloto tenía “pantalones que no se llevan en una zona restringida (trabajo en la línea de boxes) junto al auto 11”. Sebastián Montoya se libró de una condena deportiva y recibió una multa de 500 euros.

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Los detalles del apartado que derivó en esta infrecuente sanción están dentro del artículo general 22° que menciona la “seguridad general” en el Reglamento de la F2. Allí, entre otros temas, se puntualiza que “no se permite la presencia de menores de 16 años en el callejón de cocheras” en horarios específicos o que “se prohíbe la presencia de animales, salvo aquellos que hayan sido expresamente autorizados por el Promotor para su uso por parte de los servicios de seguridad, en la pista, en el callejón de cocheras, en el paddock o en cualquier área de espectadores”.

En la explicación detallada de la secuencia que brindó la FIA en su documento, informó que “el representante del equipo explicó que la mujer que llevaba pantalones cortos era una invitada del equipo y no formaba parte del personal operativo del mismo”. Tras examinar las pruebas, el ente que rige en el automovilismo explicó que “el competidor es responsable de todos los actos u omisiones por parte de cualquier persona a la que el competidor haya permitido el acceso a la zona reservada”.

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En esta misma línea, argumentó sobre la norma que rompió Paulina Montoya y la escudería Prema: “El artículo 22.15 del Reglamento Deportivo establece que todo el personal del equipo y el personal técnico debe llevar pantalones largos en el pit lane durante todas las sesiones de entrenamientos y las carreras. Tras examinar el asunto en profundidad, los comisarios determinaron que un miembro del equipo del coche n.º 11, que se encontraba cerca del vehículo, no llevaba pantalones largos durante la sesión y, por lo tanto, decidieron imponer al equipo una multa de 500 euros”.

Paulina Montoya se acercó al monoplaza de su hermano Sebastián con un vestido blanco, sin tener pantalones largos, por lo que fue sancionado (@pala_montoyaa)

Luego de la clasificación, Sebastián Montoya recibió otra sanción por salir a la pista en “condiciones inseguras”. Después de su choque y del arreglo que hicieron los mecánicos —momento en el que su hermana se acercó sin tener pantalones largos en el pit lane—, el colombiano regresó a la pista para intentar marcar un tiempo competitivo. Sin embargo, tras una evaluación detallada, la FIA le impuso una multa de 1000 euros.

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“El delegado técnico informó a los comisarios de que, en su opinión, el componente de la suspensión del brazo oscilante inferior estaba dañado hasta tal punto que no era seguro autorizar la salida del coche a la pista. Tras escuchar tanto al representante del equipo como al delegado técnico y tras revisar las pruebas fotográficas, los comisarios concluyeron que el coche fue autorizado a salir en condiciones inseguras debido al daño constatado en la suspensión”, argumentó la FIA en su documento oficial.

En la qualy de Fórmula 2 del Gran Premio de España hubo cuatro choques en apenas 30 minutos, incluido un golpe fuerte del piloto indio Kush Maini que provocó una de las interrupciones. La segunda bandera roja llegó por el choque del argentino Nicolás Varrone, que se estrelló contra el muro a la salida del túnel cuando venía en vuelta rápida. Al mismo tiempo, Montoya se accidentó con su Prema.

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Sebastián Montoya se ubica 16° en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 2 con 28 unidades (Prema Racing)

Sebastián Montoya, hijo del expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, comenzó a competir en karting en 2013 y dio el salto a los monoplazas en 2020 con Prema Powerteam. Ese año disputó la Fórmula 4 Italiana y la Fórmula 4 ADAC, mientras que en 2021 mejoró sus resultados con nueve podios en el certamen italiano, que terminó en el cuarto puesto, y tres podios en la serie alemana.

En 2022 avanzó a la Fórmula Regional, con un séptimo lugar en el campeonato de Asia y el 13.º puesto en la Fórmula Regional Europea, además de combinar ese calendario con participaciones en la clase LMP2 del IMSA SportsCar Championship. También debutó en la Fórmula 3 con Campos Racing en Zandvoort, donde sumó puntos en sus dos carreras.

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El colombiano completó sus dos primeras campañas a tiempo completo en F3 en 2023 y 2024, primero con Hitech y luego con Campos Racing. Cerró esas temporadas en los puestos 16º y 17º, respectivamente, y consiguió dos podios, entre ellos el segundo lugar en la carrera principal de Spa-Francorchamps en 2024.

Su progresión le permitió ascender a la Fórmula 2 en 2025 con Prema Racing, equipo con el que había iniciado su etapa en monoplazas: terminó su año de debut en el 12.º lugar del campeonato, con 91 puntos y tres podios.

EL RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA FÓRMULA 2