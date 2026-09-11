Ciencia

Crearon una biblioteca en 3D para mostrar la diversidad mundial de las hormigas

El proyecto empleó un acelerador de partículas y herramientas computacionales para agilizar el estudio de la anatomía y la diversidad de estos insectos

Fotografía en plano cercano de una hormiga negra sobre corteza de árbol y musgo sosteniendo un resto de madera.
La digitalización de hormigas se realizó con microtomografía computarizada de rayos X, una técnica que genera imágenes bidimensionales desde varios ángulos y las convierte en modelos 3D (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo de entomólogos creó Antscan, una biblioteca digital interactiva con imágenes de 212 géneros y 792 especies de hormigas, a partir de ejemplares conservados en etanol y escaneados con rayos X en Alemania.

El trabajo, publicado en la revista Nature Methods, fue desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa y colaboradores de otras instituciones.

PUBLICIDAD

Para reunir los especímenes, el equipo recurrió a colecciones de museos, organismos asociados y especialistas de distintos lugares del mundo. Luego clasificó los individuos según grupos y función antes de enviarlos al Instituto de Tecnología de Karlsruhe, conocido como KIT.

Las fotografías pueden utilizarse en estudios científicos, en clases y en producciones digitales, ya que los modelos tridimensionales son compatibles con animaciones y entornos de realidad virtual.

Un acelerador permitió procesar miles de ejemplares

Una hormiga de color marrón en fondo negro junto con diagramas de su estructura interna y etiquetas explicativas de sus órganos
Antscan reúne imágenes 3D de 212 géneros y 792 especies de hormigas a partir de ejemplares conservados en etanol y escaneados con rayos X en Alemania (Gentileza, estudio Fenómica de alto rendimiento de la biodiversidad global de hormigas, publicado en Nature Methods)

La digitalización se realizó mediante microtomografía computarizada de rayos X, una técnica similar a la tomografía que se aplica en medicina, aunque con un nivel de aumento mucho mayor.

Este procedimiento permite obtener numerosas imágenes bidimensionales de un objeto desde diferentes ángulos y, posteriormente, convertirlas en una representación en 3 dimensiones.

Para acelerar el proceso, el KIT empleó un acelerador de partículas llamado sincrotrón que generó un haz de rayos X de alta intensidad capaz de examinar una gran cantidad de muestras en poco tiempo. Un dispositivo robótico rotaba y reemplazaba los ejemplares cada 30 segundos, lo que redujo el tiempo necesario para escanear.

PUBLICIDAD

Julian Katzke, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa y autor del estudio, explicó la diferencia entre el sistema usado y un escáner convencional de laboratorio. “Hemos estimado que si lleváramos a cabo este proyecto con un escáner de tomografía computarizada de laboratorio, requeriría 6 años de funcionamiento continuo”, afirmó.

Con el método instalado en Karlsruhe, el grupo examinó 2.000 especímenes en una sola semana. La velocidad de procesamiento fue posible por la combinación del sincrotrón, el recambio automatizado de muestras y las herramientas informáticas empleadas en las etapas posteriores de análisis.

Las herramientas computacionales aceleraron el análisis

Diagrama filogenético con nombres de hormigas, modelos tridimensionales de insectos y tres cortes transversales de cabezas con escala de medida
El sincrotrón del KIT y un sistema robótico que cambiaba muestras cada 30 segundos permitieron acelerar el escaneo de miles de ejemplares de hormigas (Gentileza, estudio Fenómica de alto rendimiento de la biodiversidad global de hormigas, publicado en Nature Methods)

Los archivos iniciales mostraban a las hormigas en posturas deformadas o poco naturales. Esa condición representaba un obstáculo para producir imágenes que permitieran apreciar la anatomía de cada ejemplar de una forma clara.

Por ese motivo, los investigadores utilizaron herramientas computacionales para transformar los datos brutos en representaciones más cercanas a la apariencia del animal.

Los modelos finales ofrecen un nivel de detalle permite observar estructuras internas, entre ellas músculos, sistemas nerviosos, aparatos digestivos y aguijones. La información puede aportar elementos para comparar variedades y estudiar las diferencias entre las funciones de una misma especie.

Evan Economo, profesor e investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa y de la Universidad de Maryland, señaló que “hacer esto manualmente habría llevado años, así que sin estas herramientas computacionales, básicamente nunca se habría hecho”.

Los modelos 3D ayudan a identificar distintas clases

Diagrama circular en tono rosado con ramas de un árbol filogenético, rodeado por seis imágenes de hormigas y datos estadísticos impresos
Con el método instalado en Karlsruhe, los investigadores examinaron 2.000 especímenes en una semana, un plazo que habría demandado 6 años con un escáner de laboratorio convencional (Gentileza, estudio Fenómica de alto rendimiento de la biodiversidad global de hormigas, publicado en Nature Methods)

Otra investigación publicada en PubMed muestra una aplicación relacionada con la tecnología utilizada. Científicos revisaron el género de hormigas Zasphinctus mediante microtomografía computarizada que permitió examinar virtualmente partes del cuerpo de los ejemplares.

El análisis reconoció 8 especies de obreras, de las cuales 5 fueron descritas por primera vez, lo que evidenció la utilidad de estas imágenes para identificar diferencias anatómicas y clasificar grupos biológicos.

Economo vinculó el alcance del proyecto con la posibilidad de crear repositorios digitales reutilizables: “El valor de este estudio no se limita solo a las hormigas, sino que es mucho más amplio”, declaró.

La disponibilidad de modelos digitales puede evitar que los ejemplares físicos sean la única vía para observar rasgos anatómicos específicos. Además, las representaciones pueden incorporarse a experiencias de realidad virtual o ser animadas.

Temas Relacionados

HormigasInsectosPaleontologíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

Un reportes de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA advierte que parte del país registrará precipitaciones por encima de las marcas habituales. Este panorama meteorológico elevará la probabilidad de desbordes fluviales y anegamientos

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

El riesgo silencioso de las noches calurosas: por qué dormir con altas temperaturas afecta la salud y cuál es la ideal

En exclusiva con Infobae desde Estados Unidos, Oscar Cingolani, cardiólogo de la Universidad Johns Hopkins, explica cómo influye el ambiente en el descanso. Qué es la “grasa marrón” y por qué es metabólicamente buena

El riesgo silencioso de las noches calurosas: por qué dormir con altas temperaturas afecta la salud y cuál es la ideal

Fotografió el 11-S desde el espacio: el impactante relato del astronauta que vio la columna de humo sobre las Torres Gemelas

A bordo de la Estación Espacial Internacional, Frank Culbertson era el único estadounidense fuera de la Tierra durante los atentados de 2001. A 25 años del ataque al World Trade Center, la NASA volvió a difundir el testimonio y las imágenes grabadas por el comandante, quien describió la densidad de las cenizas que se elevaban en el cielo de Manhattan.

Fotografió el 11-S desde el espacio: el impactante relato del astronauta que vio la columna de humo sobre las Torres Gemelas

El Niño pone en riesgo especies emblemáticas de un archipiélago único de América

El alza prevista en la temperatura del Pacífico amenaza con reducir el alimento de pingüinos, aves y mamíferos marinos en las islas Galápagos, mientras las lluvias podrían impulsar el avance de plantas invasoras

El Niño pone en riesgo especies emblemáticas de un archipiélago único de América

El continente perdido bajo las montañas que revela un secreto de la Tierra de hace 550 millones de años

Granitos analizados en el Himalaya y Asia central permitieron ampliar el mapa de Gondwana y relacionar su formación con grandes erupciones volcánicas y la expansión de la vida compleja

El continente perdido bajo las montañas que revela un secreto de la Tierra de hace 550 millones de años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

De DT del PSG a fan de un mexicano: la inesperada admiración de Luis Enrique hacia el ciclista Isaac del Toro

De DT del PSG a fan de un mexicano: la inesperada admiración de Luis Enrique hacia el ciclista Isaac del Toro

Era taquero, influencer y la voz más divertida de Sonora: así vivió El Piturris antes de que lo mataran

Mujer reclama tres pesos de cambio y termina aventando el producto: la bautizan como ‘Lady Jamón’

Lilly Téllez cuestiona actitud de Sheinbaum tras señalamientos de consumo de marihuana: “No se le ve bien a la presidenta”

El misterio detrás del “no aceptamos tarjeta” en Tiendas 3B: esto pasó con sus comisiones

DEPORTES

Extraña sanción en la Fórmula 2: su hermana se acercó al auto y deberá pagar una multa porque no tenía pantalones largos

Extraña sanción en la Fórmula 2: su hermana se acercó al auto y deberá pagar una multa porque no tenía pantalones largos

Vélez visita a Newell’s en busca de ser único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

El doblete de Franco Mastantuono en un minuto para dar vuelta el resultado de Fiorentina

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

ENTRETENIMIENTO

Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió

Arnold Schwarzenegger y su exesposa Maria Shriver juntos otra vez: la celebración familiar que los reunió

¿Mala película o nuevo clásico de culto? “Practical Magic 2” enfrenta a críticos y espectadores

La Broadway Week en Nueva York ofrece entradas 2x1 para 25 espectáculos

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta