Almuerzo y cena: 5 recetas saludables, rápidas y fáciles para hacer en casa

Las recetas saludables para almuerzo y cena permiten preparar platos nutritivos en 35 minutos o menos, sin ingredientes complicados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar comidas saludables entre semana no exige horas en la cocina ni una lista interminable de ingredientes. Cinco recetas pensadas tanto para el almuerzo como para la cena demuestran que la alimentación nutritiva puede ser, al mismo tiempo, rápida y accesible para cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia culinaria.

La clave está en la elección de ingredientes frescos, versátiles y fáciles de conseguir, que permiten armar platos completos en no más de 35 minutos. Las recetas saludables que combinan proteínas, vegetales y carbohidratos de calidad no solo aportan los nutrientes necesarios para el día, sino que también reducen la dependencia de los alimentos ultraprocesados y las comidas por delivery.

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A continuación, una selección de cinco preparaciones que se pueden adaptar a distintos gustos y necesidades, con pasos simples y tiempos de cocción breves.

5 recetas saludables, rápidas y fáciles para hacer en casa

Hamburguesas de arvejas

Las hamburguesas de arvejas son una alternativa económica y nutritiva a las clásicas de carne, con una larga tradición en la cocina argentina, donde esta legumbre aparece en guisos, ensaladas y arroces. Ricas en proteínas, fibra y micronutrientes, funcionan tanto como plato principal como en pan o sobre ensaladas, y admiten variantes con zanahoria, especias o hierbas frescas según el gusto de cada uno.

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Para prepararlas, se procesan 2 tazas de arvejas cocidas junto con una cebolla chica y un diente de ajo salteados, hasta obtener una pasta. Se incorporan un huevo, 4 cucharadas de pan rallado o avena, pimentón dulce, perejil, sal y pimienta. Se forman los medallones con las manos húmedas y se cocinan en sartén antiadherente con un poco de aceite, 2 o 3 minutos de cada lado hasta dorar. El tiempo total es de 30 minutos y la receta rinde entre 4 y 6 hamburguesas. Cada unidad aporta aproximadamente 120 kcal, 6 g de proteína y 18 g de carbohidratos. Las ya cocidas se conservan en heladera hasta 3 días o en freezer hasta 3 meses.

Las hamburguesas de arvejas destacan por su aporte nutricional y su versatilidad como alternativa saludable y económica para toda la familia (Freepik)

Albóndigas de lentejas y verduras

Las albóndigas de lentejas y verduras ganan terreno en las mesas argentinas como opción para picadas, viandas o plato principal. Su combinación de ingredientes simples —lentejas, zanahoria, cebolla y especias— las convierte en una preparación versátil que se puede servir con salsa de tomate, en sándwiches o como parte de una ensalada tibia. Una ventaja adicional es que se pueden elaborar con anticipación y recalentar durante la semana.

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La receta parte de 1 taza de lentejas cocidas mezcladas con zanahoria rallada, cebolla y ajo rehogados, perejil fresco picado, un huevo, 3 cucharadas de pan rallado o avena, pimentón ahumado, sal y pimienta. Se pisa la mezcla hasta obtener una pasta rústica, se forman bolitas del tamaño de una nuez y se cocinan al horno a 200℃ durante 10 a 12 minutos, o en sartén 4 o 5 minutos por lado. El tiempo total es de 35 minutos y la receta rinde 12 albóndigas medianas, equivalentes a 3 o 4 porciones como plato principal. Cada porción aporta 150 kcal y 7 g de proteína. Se conservan en heladera hasta 4 días o en freezer hasta 2 meses.

Las albóndigas de lentejas y verduras son una opción ideal para platos principales, picadas o viandas, con proteínas vegetales y fácil conservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buñuelos de espinaca sin harina ni frituras

Los buñuelos de espinaca sin harina ni frituras son una versión más liviana de la preparación tradicional, apta para personas con intolerancia al gluten y baja en carbohidratos refinados. La receta aprovecha la unión natural del huevo, el queso y la espinaca cocida para lograr una masa compacta que se cocina al horno o en sartén antiadherente sin grasas añadidas. Funcionan como entrada, guarnición o plato principal acompañados de ensalada fresca o salsa de yogur.

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Se preparan con 300g de espinaca cocida bien escurrida, 2 huevos, 100 g de queso rallado —mozzarella, parmesano o una mezcla—, ajo picado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Opcionalmente se puede agregar avena fina para dar más cuerpo. Se mezclan todos los ingredientes, se forman porciones pequeñas tipo croqueta plana y se hornean a 180℃ sobre papel manteca durante 10 a 15 minutos, o se cocinan en sartén con apenas unas gotas de aceite, 2 o 3 minutos por lado. El tiempo total es de 30 a 35 minutos y la receta rinde entre 8 y 10 buñuelos, suficientes para 2 o 3 porciones. Cada porción aporta 180 kcal y 13 g de proteína. Se conservan en heladera hasta 4 días o en freezer hasta 3 meses.

Los buñuelos de espinaca sin harina ni frituras resultan aptos para intolerantes al gluten y ofrecen un bajo contenido de carbohidratos refinados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chop suey de pollo

El chop suey de pollo es un salteado en wok o sartén honda que combina tiras de pechuga con zanahoria, morrón, brócoli, cebolla, zucchini y brotes de soja, todo ligado con salsa de soja y ajo. En Argentina tiene un lugar consolidado en la cocina casera, como alternativa a pedirlo en los restaurantes chinos de barrio: es liviano, lleno de color y se resuelve con lo que hay en la heladera. Se sirve solo o acompañado con arroz blanco.

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Para prepararlo, se cortan 500 g de pechuga de pollo en tiras finas y se doran en wok con aceite y ajo a fuego fuerte. Se incorporan la zanahoria, el morrón, la cebolla y el zucchini en bastones, y el brócoli en ramitos; se saltean 5 a 7 minutos para que las verduras queden crocantes. Se agrega la salsa de soja, 150 cc de agua y, opcionalmente, fécula de maíz disuelta para espesar la salsa. Al final se suman los brotes de soja, se rectifica sal y pimienta, y se sirve caliente. El tiempo total es de 25 minutos y la receta rinde 4 porciones. Cada una aporta 280 kcal y 34 g de proteína. Se conserva en heladera hasta 2 días o en freezer hasta 1 mes.

El chop suey de pollo permite aprovechar vegetales de estación y se convierte en un plato saludable, liviano y lleno de color en menos de media hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ensalada de lentejas con quinoa

La ensalada de lentejas con quinoa se impuso entre las opciones saludables de las mesas argentinas por su practicidad y adaptabilidad. Aparece en tuppers de oficina, picnics y cenas rápidas familiares por igual, y funciona tanto para dietas vegetarianas como para quienes buscan sumar proteína vegetal. Se sirve fría o a temperatura ambiente y admite variaciones según la estación o los ingredientes disponibles.

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La preparación combina 200 g de lentejas secas hervidas y frías con 100 g de quinoa blanca cocida, tomate en cubos, zanahoria rallada, cebolla morada, morrón rojo y perejil fresco, todo aderezado con aceite de oliva y jugo de limón. La clave es dejar enfriar bien tanto las lentejas como la quinoa antes de mezclar, para preservar la textura de los vegetales. Luego se lleva a la heladera al menos 30 minutos antes de servir. El tiempo total es de 30 minutos más el reposo, y la receta rinde 4 porciones abundantes como plato único. Cada porción aporta 320 kcal, 13 g de proteína y 47 g de carbohidratos. Se conserva en heladera hasta 3 días; no se recomienda congelar.

La ensalada de lentejas con quinoa aporta proteína vegetal, es adaptable a diferentes gustos y perfecta tanto para dietas vegetarianas como menús variados (Imagen Ilustrativa Infobae)