Estos son los 10 autos híbridos más baratos que se venden en Argentina

El auto híbrido es la mejor combinación entre precio y economía de uso, ya que permiten un ahorro de combustible en torno al 30% de un naftero convencional equivalente

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Las últimas mediciones del mercado automotor reflejan con claridad que la caída de ventas que preocupa al sector, y que en agosto acumuló un 13,3% tras ocho meses en comparación con 2025, se produce especialmente en autos con motores de combustión, pero no en los modelos híbridos y mucho menos en los eléctricos. Sin embargo, estos últimos todavía tienen un volumen muy chico como para incidir o contrapesar la baja general de patentamientos.

El fenómeno representa un cambio en los hábitos de consumo de una gran franja de compradores de autos 0 km, ya que las marcas tradicionales vendieron casi 100.000 autos menos entre enero y agosto, mientras que las nuevas crecieron en aproximadamente 40.000 unidades. Casi todos esos autos tienen algún tipo de electrificación.

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Los autos híbridos son la mejor solución entre dos variables clave al momento de decidir una compra, porque representan un ahorro significativo de combustible, en torno al 30%, y tienen un precio muy cercano al de los autos con motor naftero. Podrían definirse como la mejor ecuación al comparar el costo de compra y el costo de uso.

Los 10 más baratos

El MG3 es el auto híbrido más accesible del mercado y el único del segmento B de autos de pasajeros.

1 - MG3: USD 23.500 - $36.072.500

Este vehículo importado desde China se destaca por ser una de las pocas alternativas en el segmento B de autos de pasajeros, ya que la mayoría de los híbridos son SUV o autos de mayores dimensiones.

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Tiene una batería de litio LFP de 1,8 kWh que le permite recorrer más de 2.000 metros en modo 100% eléctrico en tránsito urbano, con interrupciones por semáforos, esquinas o la dinámica propia del tránsito. Su motor es un 1.5 litros aspirado de 102 CV y alcanza una potencia combinada de 191 CV al sumar el motor eléctrico.

2 - MG ZS: USD 26.500 - $40.677.500

En el nuevo escenario de apertura y del cupo de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación extrazona, el C-SUV de MG también se destaca por su precio, por debajo de los USD 28.000.

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El ZS híbrido, además, tuvo en agosto y continúa este mes con una bonificación especial de USD 2.000 en la versión Luxury y de USD 1.000 en la Comfort, que mejora aún más su precio. Tiene la misma especificación técnica del MG3, tanto en el motor como en la capacidad de la batería.

3 - Haval Jolión Supreme HEV: USD 28.990 - $44.499.650

Es el más económico de los modelos Great Wall en el mercado. El Haval Jolión híbrido es un C-SUV equipado con un motor 1.5 litros aspirado de 94 CV que, al combinarse con el motor eléctrico, alcanza una potencia total de 188 CV. La batería de litio de este modelo es la típica de 1,8 kWh.

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El Toyota Yaris Cross permitió a la marca ofrecer un híbrido a precios competitivos con los autos del cupo del Gobierno. (Toyota Argentina)

4 - Toyota Yaris Cross Híbrido: $48.457.000

Es el híbrido más accesible entre los modelos que se producen en la región y que, por lo tanto, no llegan al mercado argentino a través del cupo del Gobierno, sino por el canal convencional que rige para los autos brasileños. Estos tampoco pagan arancel de importación, pero no tienen un límite de volumen de unidades.

El Yaris Cross tiene un motor naftero 1.5 aspirado de 91 CV que, combinado con el eléctrico, alcanza una potencia total de 111 CV. La batería de litio NCM es de 0,9 kWh.

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5. Chery Tiggo 4 Hybrid: USD 32.500 - $49.887.500

Este modelo de Chery entra dentro del cupo exento de arancel. También tiene la típica motorización 1.5 litros aspirada de 100 CV, asociada a un motor eléctrico que le permite alcanzar una potencia total de 120 CV.

La batería tiene una capacidad de 1,8 kWh, lo que le permite extender la autonomía en modo 100% eléctrico. También es un SUV del segmento B o SUV compacto.

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El Baic BJ0 4x2 es el híbrido chino más vendido en lo que va del año en el mercado local.

6 - BAIC BJ30 4X2 Hybrid: USD 32.800 - $50.348.000

Este modelo fue uno de los primeros autos en llegar en 2025 con el cupo del Gobierno y el beneficio arancelario. Tiene un perfil offroad aunque es tracción simple. La versión 4x4 es más cara y no está en el cupo por su precio. El BJ30 4x2 híbrido tiene un motor 1.5 turbo y ofrece una potencia total combinada de 330 CV. La batería es LFP de 1,8 kWh. En septiembre tiene una bonificación especial que baja su precio de lista original de USD 35.800.

7 - Toyota Corolla Híbrido sedán: $50.764.000

Es uno de los modelos híbridos clásicos que ya estaban en el mercado argentino antes de la aparición del programa del Gobierno para promover la electromovilidad con beneficios arancelarios.

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Es un sedán del segmento C que se fabrica en Brasil y tiene un motor 1.8 litros aspirado de 98 CV, que se complementa con uno eléctrico que eleva la potencia a 122 CV. La batería del Corolla es de 1,3 kWh.

La Ford Territory Híbrida es el vehículo más vendido con esta tecnología en Argentina. (Ford Argentina)

8 - Ford Territory Híbrida: $52.235.290

Es el auto híbrido más vendido en Argentina en lo que va del año. Se importa desde China dentro del cupo de híbridos y eléctricos exentos del arancel del 35%. Es un C-SUV equipado con un motor 1.5 litros turbo de 150 CV que, al combinarse con el motor eléctrico, permite alcanzar los 245 CV totales.

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La batería de la Territory tiene 1,8 kWh, lo que le da una autonomía de más de 3.000 metros en tránsito urbano.

9 - Haval H6 HEV: USD 35.500 - $54.492.500

Es el C-SUV más grande de los que trae GWM al mercado. También tiene un motor turbo de 1.5 litros capaz de entregar 150 CV.

Con la asistencia del motor eléctrico, el H6 suma 243 CV de potencia total combinada. También está equipado con una batería de litio de 1,8 kWh.

10. Toyota Corolla Cross Híbrida: $57.355.000

Es el segundo C-SUV más vendido en Argentina y otro de los modelos que no están dentro del cupo de autos híbridos y eléctricos, ya que no pagan arancel por provenir de Brasil, del mismo modo que los Yaris Cross y Corolla sedán.

Al igual que este último, tiene un motor aspirado de 1.8 litros de 98 CV y una batería con una capacidad de 1,3 kWh.