Netflix cambia sus planes para los estrenos en cines: ‘La bola negra’ tendrá la ventana de exhibición más larga de toda la plataforma

Penélope Cruz en 'La bola negra'

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La Bola Negra recibirá el estreno en salas más extenso que Netflix haya concedido nunca a una producción propia, según reveló Variety. La película, protagonizada por Penélope Cruz, permanecerá 46 días en cartelera antes de sumarse al catálogo de la plataforma. El filme llegará a los cines el 16 de octubre y desembarcará en Netflix el 2 de diciembre. Se trata de un plazo que supera ampliamente los estrenos limitados que la compañía suele reservar para sus apuestas de cara a los premios.

La Bola Negra, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, se destacó en el Festival de Cannes en mayo pasado. Allí Netflix adquirió los derechos por USD 5 millones y los realizadores recibieron el premio del jurado a mejor dirección. Tras su paso por Cannes, la producción continuó su recorrido en el Telluride Film Festival el fin de semana pasado. El filme se dirige ahora a Toronto, donde tendrá otra presentación de gran magnitud. Este itinerario de festivales, sumado a la ventana teatral extendida, coloca a La Bola Negra entre los proyectos con mayores aspiraciones dentro del calendario de premios de Netflix para esta temporada.

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El caso de La Bola Negra se enmarca en un giro mayor de la compañía hacia el cine tradicional. En 2027, Netflix dará a Narnia: The Magician’s Nephew, de Greta Gerwig, un estreno amplio de casi 50 días, incluidas salas Imax. La producción animada ChCharlie y la fábrica de chocolate tendrá, por su parte, una ventana de 47 días durante la temporada navideña. Ambos títulos se suman a la lista de proyectos con rollouts inusualmente largos para los estándares de la plataforma. Netflix reportará además cifras de taquilla para seis próximas películas, algo que nunca había hecho. Según confirmaron dos fuentes internas a Variety, la lista incluye La Bola Negra, Narnia, Charlie y la fábrica de chocolate, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (de David Fincher), The Mosquito Bowl e Ink.

Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, película de Netflix que ha inaugurado la Mostra de Venecia sobre el tabloide 'The Sun'. Cr. Anthony Dickenson © 2026.

De “un concepto anticuado” a la nueva normalidad

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, había calificado en el pasado la ventana teatral tradicional como un “concepto anticuado” frente al modelo de consumo bajo demanda de la plataforma. En una entrevista posterior con Bloomberg, admitió que podría “ver a la compañía haciendo cosas que no había hecho antes” respecto a los cines, aunque insistió en que Netflix seguirá priorizando el streaming. Un alto ejecutivo de un estudio consultado por Variety señaló: “La verdadera pregunta es qué quiere ser Netflix ahora”. El mismo ejecutivo agregó que, tras haber intentado adquirir Warner Bros. Discovery, la compañía “no puede volver a meter parte de esa pasta de dientes en el tubo”.

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Un distribuidor veterano consideró que un acercamiento de Netflix al circuito teatral sería bien recibido por los exhibidores. “Imaginen si Netflix, de todas las empresas, respaldara una campaña de marketing teatral real, y no solo una jugada de premios”, planteó la fuente. Los cines exigen, sin embargo, que Netflix cumpla con las reglas del sector si va a competir en ese terreno. Eso incluye reportar cifras de taquilla, una práctica que la compañía había evitado hasta ahora, para malestar de distribuidores de estudios e independientes.