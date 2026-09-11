El doloroso final de una amistad que Nicole Neumann mantuvo en secreto durante años: “No nos dejaron vernos más”

Nicole Neumann en el programa "Solo con Niki" narra una historia personal. Relata el final de una amistad durante su adolescencia, cuando su amiga experimentó problemas alimenticios.

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La conversación avanzaba entre recuerdos familiares cuando Nicole Neumann reveló que perdió una amistad de la adolescencia, un vínculo fuerte de cercanía, porque la familia de la joven la responsabilizó por un trastorno alimentario.

La conductora situó la historia en los años en que empezaba a trabajar como modelo, cuando recién se asomaba a la adolescencia, y explicó que la decisión de los padres fue tajante: nunca más pudo volver a verla.

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El tema apareció en Solo con Niki, el ciclo de streaming que comparte con su hermana, Geraldine, además de Juan Otero. A partir de una reflexión sobre la forma en que se trata a quienes quedan expuestos a burlas o exclusiones, Nicole recordó a una compañera a la que, según contó, era motivo de burla de sus compañeros.

“Yo me había hecho re amiga de una chica que le hacían medio bullying, no me acuerdo por qué, y era re buena chica”, comenzó. La modelo explicó que en ese momento tendía a acercarse a quienes atravesaban ese tipo de situaciones. “Yo siempre les digo que protegía a los que bardeaban más, una especie de justiciera”, agregó.

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Nicole Neumann recordó la amistad que perdió durante su adolescencia

La conductora contó que esa relación se consolidó durante la adolescencia y que ambas pasaban tiempo juntas en una dinámica a la que también se sumaba su hermana. “Era una amistad re linda. Íbamos siempre juntas los fines de semana a un campo que nos llevaba tu papá”, rememoró mientras se dirigía a Geraldine.

Nicole señaló que, por entonces, ya había comenzado su carrera en las pasarelas. Con el tiempo, su amiga atravesó problemas de alimentación que la conductora definió como “bastante heavy”. A partir de ese momento, según su versión, los adultos del entorno de la adolescente responsabilizaron a la propia Nicole por lo que sucedía, aludiendo a las exigencias estéticas del mundo de la moda.

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“De golpe me adjudicaron todo el tema a mí y no nos dejaron vernos más”, afirmó Nicole. La modelo sostuvo que la decisión interrumpió el vínculo y que nunca pudo reencontrarse con la joven.

La modelo afirmó que la familia de su amiga la responsabilizó por los problemas alimentarios que atravesaba la joven

La conductora cuestionó la explicación que, según dijo, dieron los padres de su amiga. Remarcó que ella nunca hablaba sobre los cuerpos, ni seguía las restricciones alimentarias, pese a que ya trabajaba en el mundo de la moda.

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“Lo peor de todo es que yo nunca en la vida hice dieta. Era una persona que jamás te iba a hablar del peso, de calorías, de dieta, de un pomo”, expresó. También aseguró que su amiga tenía “un cuerpo normal” y que ella tampoco respondía al estereotipo de extrema delgadez que podía asociarse a las modelos de esa época. “Yo nunca hice dieta”, sentenció Nicole, y agregó que en su familia había una relación descontracturada con la comida. “Tenemos muy buena genética, mi abuela y mi mamá eran de muy buen comer”, señaló.

Luego del testimonio de su hermana, Geraldine Neumann se refirió a la reacción de los padres ante situaciones vinculadas con la alimentación y la crianza. La conductora planteó que, en algunos casos, las familias trasladan la responsabilidad a personas ajenas en lugar de revisar las conversaciones y conductas dentro de la casa.

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“Nos prohibieron la amistad, no la pude ver nunca más”, relató Nicole Neumann durante la charla

“Muchas veces es más fácil echar las culpas afuera en vez de hacernos cargo de qué decimos y cómo lo decimos”, sostuvo Geraldine en el cierre del intercambio.

El testimonio de Nicole dejó al descubierto una historia que había quedado suspendida en su adolescencia: una amistad nacida a partir de la defensa de una compañera que sufría burlas, fortalecida en encuentros familiares y fines de semana compartidos, y cortada sin posibilidad de despedida cuando su trabajo como modelo quedó en el centro de una acusación.

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