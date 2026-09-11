Revolución en el fútbol por la “tarjeta negra” que se habilitó en Europa: qué es y en qué momentos se aplicará

La tarjeta negra se aplicará en Rumania entre las categorías Sub-7 y Sub-16 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fútbol incorporó históricamente tarjetas para sancionar las conductas de quienes participan directamente del juego. La amarilla advierte; la roja excluye. Rumania acaba de sumar un tercer color, pero con una finalidad completamente diferente: la tarjeta negra no está dirigida a los futbolistas, entrenadores ni integrantes de los cuerpos técnicos. Su destinatario simbólico es el adulto que, desde afuera del campo, convierte el partido de los niños en un escenario de violencia, presión o frustración.

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) introdujo esta nueva herramienta disciplinaria para sus competiciones juveniles comprendidas entre las categorías Sub-7 y Sub-16. La determinación estuvo a cargo del Comité de Emergencia de la FRF y fue comunicada este viernes a través de sus canales oficiales. La medida forma parte de la campaña B.R.A.V.O. —Bucurie, Respect, Afecțiune, Voință y Optimism; es decir, Alegría, Respeto, Afecto, Voluntad y Optimismo—, creada para combatir el acoso, la presión y los comportamientos abusivos dentro del fútbol formativo.

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No se trata de una modificación universal de las Reglas de Juego ni de una decisión adoptada por la International Football Association Board (IFAB). Tampoco significa que, desde ahora, todos los árbitros del mundo llevarán una tarjeta negra. Es una disposición particular de la Federación Rumana, incluida en los reglamentos de sus competiciones infantiles y juveniles.

Esta precisión es fundamental: la tarjeta negra no crea una nueva infracción futbolística. Crea una señal visual para comunicar que el entorno ha hecho imposible la continuidad del partido.

Una decisión institucional

La implementación se apoyó en una resolución anterior del Comité Ejecutivo de la Federación Rumana, adoptada el 24 de junio de 2026.

Rumania sostiene que es la primera federación de fútbol que incorpora una tarjeta destinada exclusivamente a responder ante el comportamiento inapropiado de los espectadores. Su filosofía es tan sencilla como contundente: los niños no deben convertirse en víctimas de las ambiciones, presiones o frustraciones de los adultos.

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El procedimiento se activa cuando el árbitro observa directamente una conducta abusiva en las gradas o cuando es informado por el cuarto árbitro u otro oficial del partido.

No se muestra la tarjeta de manera inmediata. Existe un protocolo gradual de tres etapas.

Primer paso: advertencia

El árbitro detiene temporalmente el juego y solicita a los entrenadores que hablen con los padres o seguidores de sus respectivos equipos para que cesen los comportamientos inapropiados. Si el estadio dispone de sistema de megafonía, también puede realizarse una comunicación pública.

La primera respuesta es preventiva. Se busca recuperar el clima adecuado para que los niños puedan continuar jugando.

Segundo paso: suspensión durante diez minutos

Si los insultos, las amenazas, las agresiones o los enfrentamientos continúan, el árbitro suspende el encuentro por diez minutos y envía a ambos equipos a los vestuarios.

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Durante ese intervalo, los entrenadores y responsables de los clubes deben intentar controlar la situación. Ya no se trata de una simple advertencia: el partido queda condicionado por el comportamiento de quienes deberían acompañar y proteger a los menores.

Tercer paso: tarjeta negra

Si después de la reanudación persiste la conducta abusiva, el árbitro da por terminado definitivamente el encuentro y muestra la tarjeta negra.

La señal no expulsa individualmente a un espectador ni establece por sí mismo el resultado administrativo del partido. Comunica de manera pública, inequívoca y oficialmente visible que se ha superado el límite permitido y que el encuentro no puede reanudarse. Las consecuencias deportivas y disciplinarias posteriores corresponden a los órganos competentes de la Federación, de acuerdo con sus reglamentos.

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¿Qué conductas pueden activar el protocolo?

La medida alcanza las acciones de padres y espectadores dirigidas contra los niños, los árbitros, los oficiales, los cuerpos técnicos, los integrantes del equipo adversario o las demás personas presentes.

Entre las conductas contempladas se encuentran:

Los insultos, las expresiones degradantes y el hostigamiento verbal.

Los golpes o actos de violencia contra los propios hijos.

Las agresiones físicas o verbales contra entrenadores y auxiliares.

Los ataques contra futbolistas o integrantes del equipo contrario.

Las protestas permanentes, amenazas o agresiones contra los árbitros.

Los conflictos verbales o físicos entre padres y espectadores.

La enumeración no es taxativa. Esto permite intervenir ante otras conductas que, aunque no estén descriptas literalmente, puedan afectar la integridad de los menores o el normal desarrollo del partido.

La iniciativa no aparece de manera aislada. En 2024, Rumania ya había endurecido su Reglamento Disciplinario frente a los abusos cometidos por entrenadores, estableciendo multas de entre 10.000 y 20.000 leus —aproximadamente entre 2.200 y 4.400 dólares— y suspensiones de licencia de uno a tres años.

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La Federación también implementó el denominado Silent Day en las categorías Sub-13 y Sub-14: dos veces por año, padres y entrenadores deben permanecer en silencio para que los chicos puedan jugar, decidir y equivocarse sin recibir indicaciones o reproches permanentes desde afuera.

El árbitro protege algo más importante que el resultado

La tarjeta negra contiene una definición institucional de enorme valor: en el fútbol infantil, la protección del niño está por encima de la continuidad del espectáculo.

Cuando se llega a esa instancia, el árbitro no castiga a los pequeños futbolistas. Son los adultos quienes, con su conducta, les quitan la posibilidad de seguir jugando. El verdadero sancionado es el entorno, aunque la consecuencia inmediata recaiga dolorosamente sobre los niños.

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Sin embargo, la tarjeta no puede actuar sola. Para que el sistema sea efectivo, el árbitro necesita respaldo reglamentario, capacitación, seguridad y acompañamiento de los organizadores. Suspender un encuentro juvenil frente a padres exaltados puede ser una decisión de gran complejidad. No basta con entregar una tarjeta: hay que construir un protocolo que proteja también a quien debe mostrarla.

Una tarjeta que interpela a los adultos

La tarjeta negra no pretende resolver por sí sola la violencia en el fútbol infantil. Su verdadera fuerza es cultural: hace visible una responsabilidad que durante demasiado tiempo permaneció disimulada.

Muchos adultos creen que acompañan a sus hijos cuando, en realidad, los dirigen desde la tribuna, cuestionan cada decisión, insultan al árbitro, discuten con otras familias o transforman un proceso educativo en una obligación por ganar.

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El fútbol formativo debe enseñar a jugar, convivir, decidir, respetar y tolerar la frustración. Cuando el adulto invade ese espacio con sus propias ambiciones, el niño deja de jugar libremente y comienza a rendir examen ante la tribuna.

Rumania entendió que hay partidos que no deben continuar a cualquier precio. Cuando las advertencias y la suspensión temporal resultan insuficientes, la tarjeta negra declara algo más profundo que el final de un encuentro: señala el fracaso de los adultos para preservar el juego de los niños.

La amarilla advierte al protagonista. La roja lo excluye. La negra interpela a toda la tribuna.