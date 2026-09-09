España Cultura

El director Werner Herzog recuerda sus últimas conversaciones con David Lynch: “Estaba absorto en la meditación”

El cineasta alemán, que pasará por San Sebastián para recoger el Premio Donostia, admite que le hacía ilusión mostrarle su película al director de ‘Mulholland Drive’

Werner Herzog quería enseñarle a Lynch su nueva película, pero no fue fácil hablar con el director de cine.
Werner Herzog quería enseñarle a Lynch su nueva película, pero no fue fácil hablar con el director de cine.
Guardar

Los directores Werner Herzog y David Lynch mantuvieron un respeto mutuo por sus películas, aunque sus últimos encuentros se volvieron más difíciles. El director explicó que Lynch estaba cada vez más volcado a la meditación trascendental y que sus conversaciones habían cambiado antes de la muerte del creador de Twin Peaks, en enero de 2025. Ahora que el alemán vuelve a estar en boca de todos con el estreno de su nueva película, Bucking Fastard, no ha podido evitar rememorar su último encuentro con Lynch.

Herzog relató que el distanciamiento no respondió a una disputa artística. Según contó a IndieWire, Lynch quería hablar sobre paz mundial y meditación, mientras que él no compartía ese interés. Esa diferencia marcó sus contactos finales y evitó que Herzog pudiera mostrarle Bucking Fastard, su nueva película dedicada al cineasta estadounidense. Werner Herzog dijo que existía un “profundo respeto” por el trabajo de David Lynch, pese a que ambos tenían producciones y búsquedas cinematográficas diferentes. El director señaló que pensó en Lynch como una de las primeras personas con las que quería ver su próximo filme.

PUBLICIDAD

Sentí que debía ser el primero en ver la película conmigo”, afirmó Herzog. No llegó a cumplir ese deseo antes de la muerte de Lynch, ocurrida a los 78 años. El cineasta sostuvo que la relación cambió durante los últimos años de vida del autor de Mulholland Drive. “El contacto con David era difícil porque se había metido completamente en la meditación trascendental”, explicó. Herzog recordó una de esas conversaciones frente a frente. Según su relato, Lynch colocaba sobre la mesa una fotografía orientada hacia él, mientras Herzog solo veía el reverso de la imagen.

Imagen de 'Bucking Fastard', de Werner Herzog
Imagen de 'Bucking Fastard', de Werner Herzog

Un regreso a lo grande

La foto era de un gurú. Herzog indicó que, desde su lugar, veía primero esa imagen y, detrás de ella, a Lynch. “Quería hablar de paz mundial y meditación, y eso no es lo mío. Así que cambió”, declaró. David Lynch comenzó a practicar meditación trascendental en 1973. En su sitio web, el director escribió que la disciplina le permitía acceder a una “conciencia pura” y le daba acceso a reservas de energía, creatividad y felicidad. La práctica ocupó un lugar creciente en sus actividades públicas. En 2022, Lynch presentó un programa de salud mental de varios millones de dólares destinado a financiar formación en meditación trascendental para 30.000 estudiantes universitarios de distintos países.

PUBLICIDAD

El plan buscaba que los participantes se convirtieran en expertos avanzados de meditación orientada a la paz y contribuyeran a una “paz global duradera”, según anunció entonces el director. Las declaraciones de Herzog sitúan esa dedicación en el centro de sus últimos diálogos. El realizador no cuestionó la obra de Lynch ni su decisión personal, pero describió cómo aquella inclinación redujo el terreno común entre ambos.

Bucking Fastard está dedicada a David Lynch y se basa en una historia real sobre Joan y Jean, dos hermanas gemelas que viven juntas en los márgenes de la sociedad. Las hermanas Kate y Rooney Mara interpretan a las protagonistas. La película tuvo su estreno reciente en el Festival de Venecia. Herzog había querido compartirla con Lynch antes de su fallecimiento, una intención que no pudo concretarse. El director también pasará por el Festival de San Sebastián para presentar Bucking Fastard. Durante su visita, recibirá el Premio Donostia. La distinción acompañará la presentación de una película que Herzog vinculó de forma directa con Lynch, aunque sus últimos intercambios personales quedaron atravesados por la distancia que, según su testimonio, abrió la meditación trascendental.

Temas Relacionados

Werner HerzogDavid LynchDirectoresFestival de San SebastiánCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Star Wars’ quiere emular a Nolan: la primera película de la saga se reestrenará en IMAX 70mm con motivo de su aniversario

Con motivo de su 50 cumpleaños y del estreno de ‘Starfighter’, la saga regresará a sus inicios como nunca antes se había visto

‘Star Wars’ quiere emular a Nolan: la primera película de la saga se reestrenará en IMAX 70mm con motivo de su aniversario

El director M. Night Shyamalan abandona el cine de terror y se pasa al romance sobrenatural: tráiler y fecha de estreno de ‘Nunca olvides que te quiero’

El director de ‘El sexto sentido’ se alía con el escritor Nicholas Sparks en esta película que primero fue una novela escrita de forma conjunta

El director M. Night Shyamalan abandona el cine de terror y se pasa al romance sobrenatural: tráiler y fecha de estreno de ‘Nunca olvides que te quiero’

Nerea Pérez de las Heras publica ‘Fantasma’: “La precariedad de la vida te hace seguir produciendo, aunque estés recién amputada”

La escritora y comunicadora compone un libro en el que se une la experiencia íntima y el manifiesto político para hablar de lo personal y lo colectivo en un ensayo tan contundente como inspirador

Nerea Pérez de las Heras publica ‘Fantasma’: “La precariedad de la vida te hace seguir produciendo, aunque estés recién amputada”

Heráclito, filósofo griego: “El contenido de tu carácter es tu elección; día a día, lo que haces es en lo que te conviertes”

El pensador presocrático reflexionó sobre cómo nuestras decisiones, hábitos y acciones moldean quiénes somos

Heráclito, filósofo griego: “El contenido de tu carácter es tu elección; día a día, lo que haces es en lo que te conviertes”

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

La actriz que saltó a la fama con ‘Élite’ hace casi una década y Hugo Diego García conversan con ‘Infobae’ sobre ‘Enfrentados: Marfil’, disponible en Prime Video desde este 9 de septiembre

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El error que hace que arruines tus infusiones y que casi todo el mundo hace

El error que hace que arruines tus infusiones y que casi todo el mundo hace

La Armada española sigue a un buque anfibio y dos mercantes de Rusia en el estrecho de Gibraltar

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas