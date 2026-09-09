El director Werner Herzog recuerda sus últimas conversaciones con David Lynch: “Estaba absorto en la meditación”

Werner Herzog quería enseñarle a Lynch su nueva película, pero no fue fácil hablar con el director de cine.

Guardar

Los directores Werner Herzog y David Lynch mantuvieron un respeto mutuo por sus películas, aunque sus últimos encuentros se volvieron más difíciles. El director explicó que Lynch estaba cada vez más volcado a la meditación trascendental y que sus conversaciones habían cambiado antes de la muerte del creador de Twin Peaks, en enero de 2025. Ahora que el alemán vuelve a estar en boca de todos con el estreno de su nueva película, Bucking Fastard, no ha podido evitar rememorar su último encuentro con Lynch.

Herzog relató que el distanciamiento no respondió a una disputa artística. Según contó a IndieWire, Lynch quería hablar sobre paz mundial y meditación, mientras que él no compartía ese interés. Esa diferencia marcó sus contactos finales y evitó que Herzog pudiera mostrarle Bucking Fastard, su nueva película dedicada al cineasta estadounidense. Werner Herzog dijo que existía un “profundo respeto” por el trabajo de David Lynch, pese a que ambos tenían producciones y búsquedas cinematográficas diferentes. El director señaló que pensó en Lynch como una de las primeras personas con las que quería ver su próximo filme.

PUBLICIDAD

“Sentí que debía ser el primero en ver la película conmigo”, afirmó Herzog. No llegó a cumplir ese deseo antes de la muerte de Lynch, ocurrida a los 78 años. El cineasta sostuvo que la relación cambió durante los últimos años de vida del autor de Mulholland Drive. “El contacto con David era difícil porque se había metido completamente en la meditación trascendental”, explicó. Herzog recordó una de esas conversaciones frente a frente. Según su relato, Lynch colocaba sobre la mesa una fotografía orientada hacia él, mientras Herzog solo veía el reverso de la imagen.

Imagen de 'Bucking Fastard', de Werner Herzog

Un regreso a lo grande

La foto era de un gurú. Herzog indicó que, desde su lugar, veía primero esa imagen y, detrás de ella, a Lynch. “Quería hablar de paz mundial y meditación, y eso no es lo mío. Así que cambió”, declaró. David Lynch comenzó a practicar meditación trascendental en 1973. En su sitio web, el director escribió que la disciplina le permitía acceder a una “conciencia pura” y le daba acceso a reservas de energía, creatividad y felicidad. La práctica ocupó un lugar creciente en sus actividades públicas. En 2022, Lynch presentó un programa de salud mental de varios millones de dólares destinado a financiar formación en meditación trascendental para 30.000 estudiantes universitarios de distintos países.

PUBLICIDAD

El plan buscaba que los participantes se convirtieran en expertos avanzados de meditación orientada a la paz y contribuyeran a una “paz global duradera”, según anunció entonces el director. Las declaraciones de Herzog sitúan esa dedicación en el centro de sus últimos diálogos. El realizador no cuestionó la obra de Lynch ni su decisión personal, pero describió cómo aquella inclinación redujo el terreno común entre ambos.

Bucking Fastard está dedicada a David Lynch y se basa en una historia real sobre Joan y Jean, dos hermanas gemelas que viven juntas en los márgenes de la sociedad. Las hermanas Kate y Rooney Mara interpretan a las protagonistas. La película tuvo su estreno reciente en el Festival de Venecia. Herzog había querido compartirla con Lynch antes de su fallecimiento, una intención que no pudo concretarse. El director también pasará por el Festival de San Sebastián para presentar Bucking Fastard. Durante su visita, recibirá el Premio Donostia. La distinción acompañará la presentación de una película que Herzog vinculó de forma directa con Lynch, aunque sus últimos intercambios personales quedaron atravesados por la distancia que, según su testimonio, abrió la meditación trascendental.

PUBLICIDAD