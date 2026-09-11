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La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

La pareja compartió imágenes del festejo familiar, que incluyó adornos brillantes, abrazos, recuerdos y un mensaje sobre el paso de los años

Un hombre y una mujer sonríen junto a dos perros ante una mesa con una pequeña porción de alimento y una vela con el número seis
Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni celebran el sexto cumpleaños de su perro junto a un plato con comida y una vela en su casa.
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Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni celebraron el sexto cumpleaños de India, la bulldog francés que ocupa un lugar central en la familia que construyeron junto a sus mascotas. Hubo una torta pensada para ella, una vela azul con el número seis, granas de colores sobre el plato y una secuencia de fotos que dejó ver una escena doméstica atravesada por el afecto.

La protagonista apareció primero frente a su festejo. Con las orejas erguidas, pequeñas aplicaciones rosas sobre la frente y la mirada fija en el plato, India se acercó a la torta de consistencia compacta, coronada por bocaditos redondos. La vela azul quedó a pocos centímetros de su hocico, como una prueba difícil de ignorar. En otra postal, la perrita ya apoyaba las patas delanteras sobre la mesa mientras degustaba su porción.

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El paso del tiempo fue el eje del mensaje que compartió Calvagni. La empresaria fitness se detuvo en las canas que comenzaron a asomarse en el rostro de India y expresó el deseo de que los días fueran más lentos. “Hoy cumple 6 nuestra bebé pe. Aunque ya tenga la carita un poco más blanca siempre va a ser el bebé amado de la casa”, escribió.

Dos perros bulldog francés miran desde detrás de un mueble hacia un plato blanco con comida para mascotas y una vela azul con el número seis
Los perros de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni posan junto a un plato con una porción de pastel y una vela con el número seis durante la celebración del cumpleaños de una de las mascotas.

La celebración tuvo otra presencia atenta: la segunda bulldog francés de la pareja se ubicó al lado de India, también decorada con piedras brillantes celestes y transparentes sobre la cabeza. Mientras una miraba a cámara, la otra bajaba la vista hacia el plato como si el festejo tuviera dos puntos de atención: la homenajeada y el premio que la esperaba.

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En una de las imágenes, las dos perritas asoman detrás de la mesa negra. Delante de ellas, la vela con el número seis corta la escena y anticipa la llegada de la torta. Las orejas de ambas quedan alineadas sobre el borde, en una postal que resume el clima familiar de la jornada.

La secuencia incluyó recuerdos de India en distintos momentos de su vida cotidiana. En una foto usa un conjunto tejido rosa, con pompones en la espalda y un detalle en el cuello. En otra, posa sobre el piso de mármol con los ojos muy abiertos, mientras el abrigo le cubre el cuerpo. Las imágenes muestran que la celebración no se limitó a un solo día: funcionó también como un repaso por los años compartidos.

Una mujer sostiene en sus brazos a un perro bulldog francés frente a una pared de color oscuro
Carolina Calvagni sostiene en brazos a su perro de raza bulldog francés en el marco de la celebración por el cumpleaños de la mascota.

En varias postales, Caro Calvagni sostiene a India entre sus brazos. La perrita se deja llevar con las patas extendidas y el cuerpo relajado, como si ese lugar fuera parte de una rutina conocida. En una selfie frente al espejo, la influencer la abraza contra el pecho y la cámara queda parcialmente oculta por el teléfono. En otra imagen, India descansa sobre su hombro.

El álbum también dejó ver una escena junto a Nicolás Tagliafico. El futbolista, vestido con una remera blanca, sonríe frente a India, mientras Calvagni la sostiene y la otra perrita espera cerca de la mesa. El momento transcurre en una cocina de muebles de madera clara y detalles oscuros, lejos de las canchas y de las obligaciones públicas del jugador.

Una foto tomada en el interior de un avión mostró otra faceta de la rutina de India. Sentada sobre un asiento beige, con un arnés lila, la perrita mira a cámara mientras la cabina se extiende detrás. En ese viaje, como en las imágenes de la casa, conserva la misma expresión alerta que se repite a lo largo del carrusel.

Un hombre de espaldas con una camiseta blanca sin mangas sostiene a un perro pequeño sobre su hombro
Nicolás Tagliafico carga a su perro sobre el hombro durante la celebración del cumpleaños del animal.

Calvagni acompañó las fotos con una declaración que sintetizó el vínculo de la pareja con sus perros. “Mi mayor compromiso con ellos es ser la mejor mamá del mundo y darles una vida hermosa, llena de amor”, expresó en su publicación.

Luego llegó el saludo final, dirigido a una integrante de la casa a la que llama con distintos apodos: “Feliz cumple mi piojito, mi bebé, mi pe. Te amamos”.

A los seis años, India tuvo su torta, sus piedras de fantasía, el número azul frente a los ojos y un lugar asegurado entre los brazos de sus dueños. La vela marcó una cifra. Las imágenes, en cambio, hablaron de una familia que mide el tiempo de otra manera.

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