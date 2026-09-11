Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

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La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones En el primer turno, a las 17, Newell’s recibirá a Vélez. Luego, a las 19.15, Defensa y Justicia se medirá con Gimnasia de Mendoza

La selección argentina femenina jugará un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: qué necesita para clasificar a octavos El conjunto de Christian Meloni afrontará el tercer desafío en el certamen este viernes con la obligación de ganar para asegurarse la clasificación a la próxima instancia y no depender de otros resultados

Impactante accidente en la Fórmula 2 en el GP de España: un auto se prendió fuego tras chocar directamente con el muro El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak impactó contra las barreras en la curva 19 durante la primera práctica de la F2 en Madrid