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Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

El Xeneize, que tiene la cabeza dividida en la Copa Sudamericana, recibirá al Ferroviario. Desde las 21.30, por ESPN Premium

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12:30 hsHoy

¿Cómo llega Boca Juniors?

Boca llega con impulso tras la victoria por 1-0 ante San Pablo en el partido de ida de la Copa Sudamericana, aunque afronta un calendario que obliga a Rodolfo Arruabarrena a administrar cargas. Con la revancha en Brasil prevista para el martes, el equipo de La Ribera buscará sostener su marcha en el Clausura sin perder de vista los próximos compromisos ante San Lorenzo y Racing (por la Copa Argentina), siempre que no prospere el reclamo de Vélez.

El Vasco dispondría de una formación con habituales suplentes y algunos jugadores de experiencia. Leandro Brey ocuparía el arco ante la ausencia del colombiano Álvaro Montero, que viajó a su país por el fallecimiento de su abuela.

12:00 hsHoy

Probables formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

11:58 hsHoy

El Xeneize y el Ferroviario se verán las caras este viernes 11 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, mientras que sus asistentes serán Pablo Acevedo y Uriel García Leri. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Maximiliano Manduca.

11:55 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura.

AMDEP1800. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 08/09/2026.- Facundo Herrera (d) de Boca Juniors disputa el balón con Jonathan Calleri de Sao Paulo este martes, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Sao Paulo en el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Boca Juniors recibirá a Central Córdoba en La Bombonera (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

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