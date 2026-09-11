Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega Boca Juniors?
Boca llega con impulso tras la victoria por 1-0 ante San Pablo en el partido de ida de la Copa Sudamericana, aunque afronta un calendario que obliga a Rodolfo Arruabarrena a administrar cargas. Con la revancha en Brasil prevista para el martes, el equipo de La Ribera buscará sostener su marcha en el Clausura sin perder de vista los próximos compromisos ante San Lorenzo y Racing (por la Copa Argentina), siempre que no prospere el reclamo de Vélez.
El Vasco dispondría de una formación con habituales suplentes y algunos jugadores de experiencia. Leandro Brey ocuparía el arco ante la ausencia del colombiano Álvaro Montero, que viajó a su país por el fallecimiento de su abuela.
Probables formaciones:
Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.
El Xeneize y el Ferroviario se verán las caras este viernes 11 de septiembre, desde las 21.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, mientras que sus asistentes serán Pablo Acevedo y Uriel García Leri. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Maximiliano Manduca.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura.