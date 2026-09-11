Cultura

‘A week before 911’: el testimonio gráfico de un argentino sobre la rutina en las Torres Gemelas, siete días antes del atentado

Este viernes en Estudio C.A.T. de San Telmo, Mariano Airaldi inaugura una muestra de fotografías que registran el mundo interior del World Trade Center de Nueva York, a principios de septiembre de 2001

“A week before 911″
“A week before 911″: la belleza triste y cotidiana de los días previos al atentado a las Torres Gemelas (Mariano Airaldi)
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El 11 de septiembre de 2001 Mariano Airaldi estaba a doce cuadras de las Torres Gemelas. Vivía en Nueva York, un departamento a metros de la esquina entre las calles Lafayette y Canal, el borde entre Chinatown y Soho. Eran las 8:46, tenía que llevar a su hija a la escuela y todavía no habían salido: estaban llegando tarde. Entonces un avión se metió en la Torre Norte. “Me acuerdo que ella me dice: ‘Daddy, don’t worry’. Salimos a la calle y bueno... era muy impresionante ver la primera torre quemándose”.

“La puse a caballito y empecé a pensar como ingeniero artista qué pasaría, cómo van a apagar el fuego. Cuando me hacía todos planteos, veo que explota la otra torre y la onda expansiva nos tiró al piso”, recuerda ahora, en diálogo telefónico. En unas horas, tenía una reunión en el piso 92 de la Torre Sur: había ganado una beca y le iban a dar un estudio para empezar a trabajar. Esa zona, el World Trade Center, le fascinaba de forma especial: la semana anterior al atentado lo había retratado con su cámara.

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Como fotógrafo experimental, había estado recorriendo ese gran complejo del Bajo Manhattan que sobre sus dos manzanas se elevaban 110 pisos en cada torre, unas 220 hectáreas de superficie. El resultado de ese trabajo se titula A week before 911, muestra que se inaugura este viernes 11 de septiembre en Buenos Aires. Además, con esas imágenes produjo un foto-documental que musicalizó Charly García y que se estrenó en 2006 en el Centro Cultural Borges: también forma parte de esta muestra.

“A week before 911″
Mariano Airaldi (Mariano Airaldi)

Hoy Mariano llegó temprano al trabajo. Desde la mañana está en el Estudio C.A.T. (Ciencia, Arte y Tecnología), el espacio cultural que abrió hace poco más de un año en San Telmo, junto a su pareja, Ana Catalina Ortega. Ahí durante cinco viernes se exponen las fotografías y el foto-documental con sonido envolvente. “Esto es como una especie de continuación de lo que hacía cuando era más chico”, dice. Cuando vivía en Nueva York, entre 1987 y 2006, tuvo diversos centros dedicados a la vanguardia.

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Mariano Airaldi nació en Londres en 1967. Su padre era diplomático. Hasta los veinte años la vida se le fragmenta en recuerdos con distintos paisajes de fondo: La Paz, París, Bruselas, Argel, Washington D.C. “Durante esa época habré pasado en Argentina unos cinco años. Por lo general, en la carrera diplomática estás seis años afuera y uno o dos años en tu país de origen. Entonces me tocó de chico tres veces venir. Pero me crié afuera. Ahora, en los últimos diez años, estoy acá, en Buenos Aires”, cuenta.

“Mi relación con el arte empieza con la fotografía. Ya de chiquito, en la escuela secundaria, en Washington D.C., empecé a sacar fotos. Ahí te dan la posibilidad de tener clases de fotografía, acceso a un cuarto oscuro para revelar. Ahí fui desarrollando mis técnicas. Después pasé a hacer filmaciones con dieciséis milímetros. Hice cosas para Charly García, también le hice a Virus un video, todo en Nueva York, y trabajé con Pérez Celis, haciéndole filmaciones en su estudio, en su proceso creativo”, recuerda.

“A week before 911″
Mariano Airaldi (Mariano Airaldi)

Cuando llegó a Nueva York, a fines de los ochenta, todo “era bastante funky, era picante, pero tenía mucha vida”. Después del 2001 “cambió bastante”. “Yo iba muy a menudo a las torres. Es más: estuve la noche anterior paseando por ahí. Siempre me atrajo mucho toda esa zona del Bajo Manhattan. Me impresionaba mucho ir a la hora de la salida del trabajo, porque uno caminaba en contra de una masa muy grande de gente. Imaginate que había más de diez mil personas trabajando ahí”, cuenta.

Lo que vino después fue esto: “Nueva York estuvo en luto varios meses. Cambió bastante la psicología neoyorquina. Era muy triste ver cartelitos de gente que decía ‘missing’: desaparecidos por todos lados. Entre septiembre y diciembre del 2001 hubo como un levantamiento popular en el sentido de que era mucho amor a la ciudad, mucho amor al prójimo. En mi espacio hacíamos eventos todos los fines de semana y venían bomberos, policías, mucha gente. Fue algo positivo dentro de lo negativo”.

“A week before 911″
Mariano Airaldi (Mariano Airaldi)

Mariano Airaldi y Charly García se conocieron en el año 1988, en Nueva York, en uno de sus espacios culturales. “Nos hicimos muy amigos y mantuvimos una relación. Cada vez que venía a Nueva York pasaba por casa. Su primer concierto que tuvo en Nueva York lo hizo en mi espacio en el año 89. Y cuando hice el foto-documental él lo musicalizó con una melodía bastante sombría que va muy bien con las fotos”, comenta. “Lo importante de este trabajo es que muestra una visión artística”, asegura, “una humanización”.

No son fotos documentales per se. Lo que vemos en estas imágenes sensoriales es una lejanía cercana. No pasó hace tanto, pero sí. Miramos a través del fotógrafo. Somos trabajadores del Wall Trade Center. Bajamos de la punta de un rascacielos luego de un largo día de trabajo. Estamos volviendo a casa, cansados, reventados. Nuestros pies se arrastran y a la vez flotamos en un movimiento casi onírico. Es una belleza triste, una tristeza bella. No lo sabemos: en una semana el mundo va a cambiar para siempre.

* “A week before 911”: viernes 11, 18 y 25 de septiembre y viernes 2 y 9 de octubre de 17 a 20 horas en Estudio C.A.T. (Chacabuco 974, CABA). Entrada libre y gratuita

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