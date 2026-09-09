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Heráclito, filósofo griego: “El contenido de tu carácter es tu elección; día a día, lo que haces es en lo que te conviertes”

El pensador presocrático reflexionó sobre cómo nuestras decisiones, hábitos y acciones moldean quiénes somos

Retrato de Heráclito, filósofo griego, pintado por Abraham Janssens van Nuyssen en 1609.
Heráclito, filósofo griego, pintado por Abraham Janssens van Nuyssen en 1609.
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Cuando pensamos en filósofos griegos, a nuestra mente suelen acudir rápidamente nombres como los de Sócrates, Platón o Aristóteles. Sin embargo, antes de estos se dio lo que se conoce como filosofía presocrática: una serie de pensadores, muchos de ellos vinculados a las colonias griegas del siglo VI a. C., con el objetivo común de explicar el origen del universo a través de la razón y no del mito.

Así pues, su papel en la historia de la filosofía es fundamental, ya que marcaron en Occidente el nacimiento del pensamiento racional, transformando profundamente la historia del conocimiento humano. En ese efervescente contexto destacan figuras como las de Heráclito de Éfeso, un filósofo de carácter enigmático al que dieron apodos como el Oscuro. Nacido en Asia Menor, Heráclito sostenía que la realidad no era estática, sino una corriente en transformación constante que, guiada por una armonía oculta y regida por el permanente devenir del cosmos, daba forma a todo lo que nos rodea.

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Es a este sabio de la Antigüedad a quien se le atribuye popularmente la siguiente máxima: “El contenido de tu carácter es tu elección; día a día, lo que haces es en lo que te conviertes”. Es una máxima que sintetiza a la perfección la visión dinámica de la existencia de Heráclito, ya que, para él, el ser humano no nace con un destino cerrado, sino que está en constante construcción.

Heráclito en el cuadro 'La escuela de Atenas', de Rafael Sanzio.
Heráclito en el cuadro 'La escuela de Atenas', de Rafael Sanzio.

El significado de la frase de Heráclito

Con sus palabras, el filósofo griego nos recuerda que la identidad no es una estatua de mármol, sino un río en continuo movimiento. Y, como decía él mismo, “ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el río ni el hombre son los mismos”. Si aplicamos esta célere paráfrasis a la ética, comprendemos que cada decisión moldea inevitablemente nuestro verdadero ser.

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Es por eso que Heráclito afirmaba que “el carácter del hombre es su destino”, porque, frente a las antiguas creencias en fuerzas divinas inmutables, el filósofo trasladaba la responsabilidad al individuo: la integridad personal es la única brújula real capaz de trazar el camino y definir la propia suerte en el mundo. De alguna forma, podemos entender al filósofo bajo el prisma de los hábitos que hemos desarrollado en nuestra sociedad, y en cómo cada pequeña acción construye a diario nuestro carácter.

Cubierta de 'Heráclito. Fragmentos'. (Ediciones Encuentro)
Cubierta de 'Heráclito. Fragmentos'. (Ediciones Encuentro)

Somos lo que hacemos de nosotros mismos

Siglos después de Heráclito, Aristóteles también abordó este asunto al reflexionar sobre la virtud en su Ética a Nicómaco. El estagirita postuló que la excelencia moral no es una facultad innata, sino un hábito adquirido mediante la práctica diaria. Así, afirmaba que “nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza y valientes realizando actos de valentía”.

En la filosofía moderna también sería un tema muy importante. Jean-Paul Sartre, nombre clave en la filosofía existencialista, llevó estas mismas premisas hasta sus últimas consecuencias en El existencialismo es un humanismo. “El hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo”, sentenciaba el intelectual francés, rechazando cualquier tipo de determinismo y devolviéndole así al ser humano la responsabilidad absoluta sobre su vida.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

De este modo, vemos cómo distintos clásicos de la filosofía han expresado posturas similares a las que hace más de 2.500 años expresó Heráclito para recordarnos que la identidad no se descubre de forma pasiva, sino que se fabrica a diario. Si no queremos ser espectadores de nuestro destino, tenemos que convertirnos en arquitectos de nosotros mismos y atrevernos a elegir qué pensamos, qué decidimos y qué hacemos en cada instante de nuestra breve existencia.

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