Los Javis conquistan Estados Unidos y ‘La bola negra’ inaugura este prestigioso festival de Nueva York: “Han traído una épica que abarca generaciones”

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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La Bola Negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi (conocidos como Los Javis) que ganó el premio a mejor dirección en Cannes y que podría representar a España en los Oscar, inaugurará la edición 38 de NewFest en Nueva York el 15 de octubre. Así lo confirmó la organización del festival de cine LGBTQ+, que se realizará en salas de Manhattan y Brooklyn hasta el 25 de octubre, con funciones virtuales disponibles hasta el 30 del mismo mes a través de la plataforma on demand de NewFest.

A la proyección de apertura asistirán Calvo y Ambrossi, además del actor Julio Torres, protagonista del filme. El programa completo de la muestra se dará a conocer más adelante este mes. La Bola Negra narra la historia de tres hombres gais a lo largo de 85 años de historia española, con la trama distribuida en tres líneas temporales: 1932, 1937 y 2017. El guion se inspira en un fragmento inconcluso de Federico García Lorca. El elenco incluye a Torres, al músico español Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. La banda sonora incorpora la canción original “La Nieve”, coescrita e interpretada por Guitarricadelafuente.

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La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes en mayo, donde recibió una ovación de pie de 16 minutos. En esa edición, Los Javis obtuvieron el premio a mejor dirección, en un empate con Paweł Pawlikowski por Fatherland. Después pasó por el Festival de Telluride para su estreno en Norteamérica. Antes de su paso por Nueva York, “La Bola Negra” será la película de cierre de la 39ª edición del Out on Film Festival de Atlanta, el 4 de octubre.

Los Javis ganaron el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes

Abriendo a lo grande

La directora ejecutiva interina de NewFest, Lesli Klainberg, explicó la elección del filme para abrir el festival. “Javier Calvo y Javier Ambrossi nos han traído una épica que abarca generaciones en ‘La Bola Negra’, exactamente el tipo de narrativa queer audaz que NewFest existe para defender”, afirmó Klainberg el miércoles. “Abrir nuestro festival con una película de esta escala y ambición señala nuestro compromiso de mostrar narrativas LGBTQ+ que sean cinematográficas, políticamente resonantes y visibles sin disculpas en el escenario mundial”, agregó.

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Por su parte, Ambrossi había explicado a Variety horas antes del estreno mundial en Cannes las motivaciones detrás del proyecto. “Necesitaba hacer una película grande con actores gais interpretando personajes gais”, dijo el director. “Queríamos hacer la película más grande que pudiéramos hacer en España y convertirla en una declaración. Merecemos tener películas grandes y las personas LGBT merecen ser las protagonistas de películas grandes”, sostuvo.

Ambrossi añadió: “Cuando era niño, no tenía superproducciones protagonizadas por hombres gais. Quería darle al mundo esta idea de una superproducción dirigida por un autor pero también muy queer. Podemos hacer cosas grandes”. Netflix distribuirá “La Bola Negra” en cines a partir del 16 de octubre. La plataforma tiene previsto su estreno en streaming para el 2 de diciembre, lo que marca una ventana de 47 días entre ambos lanzamientos, la más extensa registrada hasta el momento para la compañía.

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