República Dominicana

República Dominicana y Estados Unidos acuerdan cooperación para extraer y procesar minerales críticos y tierras raras

El instrumento suscrito en Santo Domingo busca identificar proyectos bilaterales, facilitar financiamiento e impulsar inversiones desde la exploración hasta la separación y el tratamiento de materiales, con coordinación para reforzar cadenas de abastecimiento estratégicas

El convenio firmado en Santo Domingo busca identificar proyectos de interés común, facilitar financiamiento y reforzar las cadenas de suministro para tecnologías avanzadas./ (Ministerio de Relaciones Exteriores)
El convenio firmado en Santo Domingo busca identificar proyectos de interés común, facilitar financiamiento y reforzar las cadenas de suministro para tecnologías avanzadas./ (Ministerio de Relaciones Exteriores)
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República Dominicana y Estados Unidos acordaron un marco de cooperación para la extracción y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras, con el objetivo de identificar proyectos de interés común, facilitar financiamiento y reforzar las cadenas de suministro de recursos destinados a tecnologías avanzadas.

El convenio fue firmado el 10 de septiembre en Santo Domingo por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos. En el acto también participó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el instrumento busca promover inversiones y desarrollo en las distintas etapas de la actividad minera, desde la extracción hasta la separación y el procesamiento de los materiales. Las partes prevén además mecanismos de coordinación para proteger sus mercados y detectar iniciativas ubicadas en ambos territorios.

Bisonó sostuvo que el acuerdo abre una posibilidad para elevar el aprovechamiento local de los recursos dominicanos. “Es una oportunidad que debemos abordar con visión de largo plazo y con una brújula muy clara: proteger nuestros intereses nacionales y procurar que el desarrollo de nuestros recursos genere cada vez mayor valor para el país y para nuestra gente”, afirmó.

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El principal foco de las expectativas sobre tierras raras está en la provincia de Pedernales, en el suroeste dominicano. Allí, la Reserva Fiscal Minera Ávila reúne depósitos de bauxita kárstica que han sido objeto de estudios para determinar la presencia y el potencial de elementos de tierras raras, además de galio y escandio.

La República Dominicana y Estados Unidos establecieron un Marco de Cooperación para fortalecer la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, así como promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo vinculadas a la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras. /(Ministerio de Relaciones Exteriores)

La bauxita, materia prima para la producción de aluminio, tuvo actividad extractiva en Pedernales durante décadas. Datos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de República Dominicana (EITI-RD) señalan que la provincia posee grandes reservas explotables de este mineral y que contienen indicios de elementos de tierras raras.

La zona comprende sectores de la Sierra de Bahoruco, una formación geológica compartida entre Pedernales, Independencia y parte de Barahona. El potencial señalado hasta ahora no equivale a una reserva certificada ni supone que exista una explotación inmediata: los estudios de caracterización y evaluación deberán precisar la concentración, viabilidad técnica y rentabilidad de los yacimientos.

Campos vinculó la cooperación con la necesidad de reducir dependencias externas en la cadena de suministro de recursos estratégicos. “Este acuerdo no se limita únicamente a minerales; se trata sobre soberanía, seguridad y prosperidad compartida”, declaró la representante diplomática estadounidense.

La embajadora agregó que el propósito es que ambos países actúen “como socios de confianza, y no como países que dependan de la buena voluntad de otro” al momento de extraer, procesar y fabricar materiales necesarios para industrias del futuro.

Oro, plata, cobre y ferroníquel integran la base minera del país

La riqueza mineral de República Dominicana incluye recursos metálicos, minerales industriales, rocas ornamentales y piedras semipreciosas. El mapa de recursos del Servicio Geológico Nacional identifica depósitos e indicios de oro, plata, cobre, zinc, hierro, níquel y bauxita en formaciones de la Cordillera Central, la Cordillera Oriental, el Cibao y la Sierra de Bahoruco.

FOTO DE ARCHIVO: La base minera de República Dominicana incluye oro, plata, cobre y ferroníquel, con producción concentrada en Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. / (REUTERS/Leonhard Foeger)
FOTO DE ARCHIVO: La base minera de República Dominicana incluye oro, plata, cobre y ferroníquel, con producción concentrada en Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. / (REUTERS/Leonhard Foeger)

La producción metálica se concentra principalmente en Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega. En Cotuí, Sánchez Ramírez, opera la mina Pueblo Viejo, que extrae oro y plata. En Maimón, Monseñor Nouel, se encuentran operaciones y recursos de cobre, zinc, oro y plata. La explotación de ferroníquel se sitúa en la franja de Loma Caribe, entre Monseñor Nouel y La Vega.

Las provincias de Hato Mayor y El Seibo presentan condiciones geológicas favorables para depósitos de oro, plata, cobre y otros metales básicos, aunque varias de esas áreas permanecen en etapa de prospección. En San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago y Santiago Rodríguez también se han identificado zonas con potencial para oro, plata y metales básicos.

Estados Unidos ha suscrito marcos de cooperación similares con 27 países, según la Cancillería dominicana. El acuerdo ahora firmado no anuncia una concesión minera específica, sino una plataforma bilateral para estudios, proyectos, inversión y posibles desarrollos en recursos considerados estratégicos.

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