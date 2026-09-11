El duro cuestionamiento de un campeón de España por la gresca con Argentina en la final del Mundial: “Fue un momento lamentable”

Fabian Ruiz lamentó la escena que derivó en el enfrentamiento entre argentinos y españoles en la final del Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

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A casi dos meses de que España venciera a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026, Fabián Ruiz cuestionó la pelea que estalló tras el alargue en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y reclamó una conducta acorde con la exposición del fútbol ante las nuevas generaciones.

El mediocampista de París Saint-Germain sostuvo que el enfrentamiento entre integrantes de ambos planteles no debe convertirse en una referencia para los aficionados más jóvenes. “Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver. Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, afirmó en una entrevista junto a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia para The Athletic.

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Ruiz también pidió que el episodio no eclipse la conquista española. “Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, ​​desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento lamentable en una final de Copa del Mundo. Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables”. La situación a la que se refirió el mediocampista tuvo consecuencias disciplinarias para varios integrantes de Argentina y también para la Asociación del Fútbol Argentino.

El volante español pidió preservar el recuerdo de las celebraciones (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La sanción más extensa recayó sobre Leandro Paredes, quien fue suspendido por 10 partidos y multado con USD 90.000 después de tomar del cuello al defensor Eric García y empujar al suelo al mediocampista Gavi durante los festejos españoles. La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió el castigo tras los incidentes posteriores al partido decisivo.

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La pena para Paredes puede tener un alcance deportivo cercano a un año. El calendario internacional solo contempla 10 encuentros de selecciones nacionales hasta junio de 2027, por lo que el mediocampista argentino podría cumplir la totalidad de la suspensión en ese período. Reuters señaló que la medida iguala, en gravedad, la sanción que recibió el delantero uruguayo Luis Suárez durante el Mundial de 2014.

El defensor Nahuel Molina recibió siete partidos de suspensión y una multa de USD 90.000 por golpear a Rodri mientras el mediocampista español celebraba el título. La FIFA también castigó a Thiago Almada con un encuentro de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva. Las decisiones alcanzaron a los futbolistas argentinos involucrados en los hechos ocurridos después de la definición mundialista.

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La resolución disciplinaria también incluyó a Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni. El integrante del cuerpo técnico deberá cumplir tres partidos de suspensión y pagar USD 30.000 por agredir a Dani Olmo al término del encuentro. Del lado español, Gavi fue el único sancionado: recibió un partido de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.

El pasado 21 de agosto la FIFA dio a conocer las sanciones a los involucrados ene el altercado en la final del Mundial (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

La sanción de Gavi corresponde al partido de la Liga de Naciones frente a Inglaterra, previsto para el 26 de septiembre en Wembley. La FIFA incorporó además entre las infracciones institucionales de Argentina la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” después de la victoria ante Inglaterra en semifinales, al considerar que se trató de una manifestación de carácter no deportivo.

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En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino recibió una multa total de USD 321.000 por las infracciones cometidas durante el torneo. La entidad también deberá disputar su próximo encuentro como local con el estadio habilitado al 50% de su capacidad. De ese monto, USD 100.000 se destinarán a un plan contra la discriminación por los cánticos de los hinchas argentinos durante el campeonato, según informó Reuters.

El 25 de agosto, el entrenador español Luis de la Fuente sostuvo que los futbolistas de España fueron quienes padecieron las consecuencias del altercado posterior a la final. En una entrevista con el programa 25 horas de Radio Nacional de España, el técnico descartó que sus dirigidos hubieran intervenido en la escalada de agresiones y cuestionó la imagen que dejó el cierre del encuentro: “Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas. Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”.

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El entrenador de España se expresó tras la sanciones impuestas por la FIFA

El técnico español evitó pronunciarse sobre la dimensión de las sanciones que se resolvieron a raíz de los incidentes. De la Fuente no evaluó si las penas fueron adecuadas ni abordó de manera individual los castigos aplicados, aunque remarcó que las decisiones corresponden a las entidades responsables de analizar cada caso. “Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar”, expresó en Radio Nacional de España, al fijar su posición sobre la intervención de las autoridades disciplinarias.

De la Fuente también reveló que recibió disculpas de Lionel Scaloni, a quien tuvo como alumno en la escuela de entrenadores, además de mensajes de algunos miembros del plantel argentino. El español distinguió aquellos hechos de la relación personal que conserva con el técnico campeón del mundo en 2022 y consideró que el argentino no compartió lo ocurrido. Sobre ese vínculo, afirmó: “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”.

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