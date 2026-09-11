Adolescente de 15 años sobrevive sobre una embarcación volcada en el mar: dos hombres murieron y él fue hallado con hipotermia

Un adolescente de 15 años sobrevivió tras quedar sobre un bote volcado en el mar de Bering, cerca de la isla de San Lorenzo en Alaska. (Carlos Escartín, publicado en Anchorage Daily News)

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Un adolescente de 15 años sobrevivió tras quedar sobre una embarcación volcada en el mar de Bering, cerca de la isla de San Lorenzo, en Alaska, mientras que dos hombres que viajaban con él murieron. La Guardia Costera de Estados Unidos localizó al joven el lunes 7 de septiembre, luego de una búsqueda que comenzó por el reporte de atraso de un bote que había salido de Savoonga tres días antes. El operativo reunió recursos federales, estatales y civiles en una zona afectada por condiciones meteorológicas que demoraron la respuesta aérea, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

El adolescente fue hallado sobre el casco invertido de una embarcación de 5,5 metros, a unos 6,4 kilómetros al este de la isla de San Lorenzo. Una aeronave HC-130 Hercules desplegó una balsa y equipos de supervivencia, mientras el centro de coordinación de la Guardia Costera organizaba la llegada del pesquero Northwest Explorer para concretar la evacuación. El joven presentaba síntomas de hipotermia al ser rescatado, de acuerdo con el comunicado revisado de la Guardia Costera de Estados Unidos.

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Los Alaska State Troopers identificaron a los dos fallecidos como Sidney Kulowiyi, de 35 años, y Barton Rookok, de 34, ambos residentes de Savoonga. La embarcación había zarpado el viernes 4 de septiembre y debía regresar en las primeras horas del domingo 6. Las autoridades no han precisado cuándo se produjo el vuelco, qué lo causó ni cuánto tiempo permaneció el sobreviviente sobre el bote, según los partes públicos de la Policía estatal y la Guardia Costera de Estados Unidos.

¿Qué pasó con el adolescente rescatado de un bote volcado en Alaska?

La Guardia Costera informó que el adolescente de 15 años fue localizado el lunes 7 de septiembre sobre el bote volcado, después de que la embarcación fuera reportada como atrasada. La agencia corrigió versiones iniciales que situaban la edad del sobreviviente en 14 años y confirmó que el joven estaba vivo cuando el HC-130 Hercules lo detectó en el mar de Bering. La búsqueda concluyó después de su rescate y de la recuperación de los otros dos ocupantes, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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El avión localizó el casco invertido a las 10:30, de acuerdo con el comunicado corregido de la institución. La aeronave no realizó una evacuación directa, por lo que lanzó una balsa y material de supervivencia cerca del joven. El operativo aéreo debió reorganizarse porque el HC-130 necesitaba retirarse para cargar combustible. Antes de hacerlo, la tripulación dejó bengalas sobre la ruta marítima para señalar la posición del bote al Northwest Explorer, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

La embarcación pesquera civil llegó luego al área indicada y recuperó al adolescente. Un video difundido tras el operativo mostró al joven sobre el casco del bote antes de ser asistido mediante una línea de rescate desde el Northwest Explorer. El pesquero trasladó posteriormente al sobreviviente y a los dos fallecidos a Nome, en la costa occidental de Alaska, de acuerdo con la información divulgada por la Guardia Costera de Estados Unidos y recogida por KNOM Radio Mission.

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La Guardia Costera de Estados Unidos localizó al joven el lunes 7 de septiembre después del reporte de atraso de una embarcación que había salido de Savoonga. (Captura de pantalla)

¿Dónde ocurrió el naufragio cerca de la isla de San Lorenzo?

El rescate se produjo a unas cuatro millas, equivalentes a 6,4 kilómetros, al este de la isla de San Lorenzo, en el mar de Bering. La isla se encuentra frente a la costa occidental de Alaska y alberga las comunidades de Savoonga y Gambell. El bote involucrado en el accidente había salido desde Savoonga, según los comunicados oficiales difundidos por la Guardia Costera de Estados Unidos.

La agencia describió la embarcación como un bote de pesca de 18 pies, una medida equivalente a aproximadamente 5,5 metros. No informó cuál era el destino previsto del viaje, qué tipo de actividad realizaban los tres ocupantes ni si contaban con equipos de comunicación o dispositivos personales de flotación. La información pública tampoco detalla si el bote fue revisado tras ser localizado o si permaneció a flote después del rescate, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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La situación meteorológica condicionó las primeras horas de la búsqueda. Las autoridades recibieron el aviso sobre la embarcación atrasada el domingo 6 de septiembre, pero la baja visibilidad y el mal tiempo limitaron el despliegue de aeronaves hasta el lunes por la mañana. La búsqueda incluyó recursos estatales, federales y locales por la distancia de la isla respecto de los principales centros de rescate de Alaska, de acuerdo con Alaska Public Media.

¿Cómo encontró la Guardia Costera al joven de 15 años?

La aeronave que detectó al adolescente fue un HC-130 Hercules de la Guardia Costera, con base en Kodiak. Ese tipo de avión puede realizar misiones de vigilancia y búsqueda a larga distancia, una capacidad relevante para operaciones en áreas marítimas alejadas de Alaska. La tripulación encontró al joven sobre el bote invertido y lanzó recursos de emergencia antes de coordinar la llegada del Northwest Explorer, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

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El teniente comandante Jonathon Resch, piloto que participó en el operativo, afirmó a ABC News que el hallazgo combinó el alivio por encontrar a un sobreviviente con la confirmación de que los otros dos navegantes no pudieron ser rescatados con vida. “Estamos más que contentos y agradecidos de haberlo encontrado, y al mismo tiempo lamentamos profundamente no haber encontrado a los otros dos a tiempo”, declaró a la cadena.

Resch calificó el operativo como una “montaña rusa emocional”, una expresión que corresponde a su entrevista con ABC News y no al comunicado institucional. La Guardia Costera, por su parte, limitó su reporte a la cronología de la búsqueda, el despliegue de una balsa y equipos de supervivencia, el apoyo del Northwest Explorer y el traslado de los tres ocupantes hacia Nome. La institución no divulgó el estado médico posterior del adolescente, según su parte oficial.

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El rescate ocurrió a 6,4 kilómetros al este de la isla de San Lorenzo, donde un HC-130 Hercules detectó el casco invertido del bote de 5,5 metros. (Captura de pantalla)

¿Cuántos grados Celsius son 40 grados Fahrenheit?

La temperatura mencionada por Resch fue de alrededor de 40 grados Fahrenheit, equivalentes a 4,4 °C. El dato fue citado por ABC News a partir de una entrevista con el piloto de la Guardia Costera. Los comunicados oficiales revisados sobre el rescate no incluyeron una medición de temperatura del agua ni un informe meteorológico detallado sobre las condiciones existentes en el punto donde fue localizado el bote.

La conversión se obtiene al restar 32 a la cifra expresada en Fahrenheit, multiplicar el resultado por cinco y dividirlo por nueve. En este caso, 40 °F menos 32 da ocho; al multiplicar ocho por cinco y dividirlo por nueve, el resultado es 4,4 °C. La equivalencia permite expresar el dato con el sistema métrico utilizado de forma general en países hispanohablantes.

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La Guardia Costera confirmó que el adolescente presentaba síntomas de hipotermia, aunque no indicó la gravedad del cuadro ni el tratamiento aplicado después de llegar a Nome. Tampoco precisó qué prendas utilizaba el joven, si tuvo acceso a la balsa lanzada desde el avión o si recibió ayuda antes de que llegara el Northwest Explorer. Esos aspectos no aparecen en los reportes institucionales consultados ni en los datos atribuidos a ABC News.

¿Quiénes eran los dos hombres que murieron en el mar de Bering?

Los Alaska State Troopers identificaron el 10 de septiembre a los dos hombres recuperados sin vida como Sidney Kulowiyi, de 35 años, y Barton Rookok, de 34. Ambos eran residentes de Savoonga, según el registro público de incidentes de la Policía estatal. La autoridad señaló que los familiares habían sido notificados, pero no ofreció detalles sobre los vínculos entre las víctimas y el adolescente que sobrevivió.

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Los cuerpos fueron recuperados del agua sin respuesta y llevados al Northwest Explorer, según la Guardia Costera. El pesquero trasladó a los tres ocupantes hasta Nome, donde llegó durante la madrugada del martes 8 de septiembre, de acuerdo con KNOM Radio Mission, que citó la información oficial. Las autoridades no difundieron causas de muerte, resultados forenses ni precisiones sobre el momento en que fallecieron los dos hombres.

La identificación de Kulowiyi y Rookok actualizó las primeras versiones divulgadas sobre el caso. La publicación inicial de ABC News señalaba que no se habían informado los nombres de los fallecidos ni del sobreviviente. El reporte posterior de los Alaska State Troopers confirmó la identidad de los dos adultos, mientras que el nombre del adolescente continúa reservado por las autoridades estatales.

El adolescente rescatado en Alaska presentaba síntomas de hipotermia, aunque las autoridades no informaron su estado médico posterior. (Captura de pantalla)

¿Qué autoridades participaron en el rescate cerca de Savoonga?

La operación reunió al Distrito Ártico de la Guardia Costera, la estación aérea de Kodiak, los Alaska State Troopers, autoridades locales de Savoonga, el Centro de Coordinación de Rescate de Alaska y equipos vinculados a la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. El Northwest Explorer participó como embarcación civil de apoyo después de ser contactado por los coordinadores del operativo, según la Guardia Costera de Estados Unidos.

El contraalmirante Bob Little, comandante del Distrito Ártico, destacó la participación de las agencias y del pesquero que evacuó al sobreviviente. “Agradecemos los esfuerzos del buque Northwest Explorer, de los equipos federales, estatales y de las comunidades”, sostuvo Little en una declaración institucional. La Guardia Costera también expresó condolencias a las familias de los dos navegantes fallecidos.

La información disponible confirma el rescate de un adolescente, la recuperación de dos cuerpos y la identificación oficial de las víctimas, pero deja pendientes las causas del vuelco. La Guardia Costera y la Policía estatal no anunciaron nuevas búsquedas ni comunicaron una investigación técnica sobre la embarcación. Cualquier actualización sobre el accidente dependerá de reportes posteriores de los organismos competentes en Alaska, según los Alaska State Troopers y la Guardia Costera de Estados Unidos.