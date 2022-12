El escándalo de los ascensos irregulares en las FF.AA. que involucra a Pedro Castillo, generales PNP y exministros de Estado

Caso de ascensos irregulares en las FF.AA.

En noviembre de 2021, a solo cuatro meses de haber asumido como presidente de la República, Pedro Castillo enfrentaba uno de los primeros escándalos de su gobierno. El excomandante general del Ejército peruano, José Vizcarra Álvarez denunció las presiones que el exmandatario, a través de su secretario Bruno Pacheco y el exministro de Defensa Walter Ayala, estaba ejerciendo en las instituciones armadas para ascender irregularmente a personas que no cumplían con los estándares, estudios ni categoría para estar en el cuadro de honor. El pedido era claro: “todo se puede hacer si se quiere”.

Hoy, un año después de investigaciones y contrastes con los colaboradores eficaces, el Ministerio Público realizó un megaoperativo en el que se allanaron varias viviendas, entre ellas las del exministro Ayala, y se ordenó la detención de seis generales de la Policía Nacional acusados de haber pagado 40 mil dólares para ser ascendidos irregularmente. Cuatro de los involucrados fueron apresados, pero dos están en calidad de no habidos.

En este caso de ascensos irregulares, Vizcarra Álvarez contó que esta situación comenzó entre el 11 y 13 de octubre. “El señor ministro (Ayala) llamó por teléfono a Palacio (de Gobierno) y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario (Pacheco) estaba incómodo”.

Agregó que le explicó a Bruno Pacheco que no era posible realizar el ascenso de los recomendados y que este le respondió que “todo se puede hacer si se quiere”.

Ante la presión que sintió por parte estos dos exfuncionarios, el ex militar solicitó reunirse con Pedro Castillo y fue así que el 15 de octubre el ex jefe de Estado le abrió las puertas de Palacio de Gobiern. En la reunión, el ex comandante le explicó al ex dignatario por qué no era posible ascender a los “recomendados” y que el intentar hacerlo generaría “impacto negativo sobre la institución”.

Según el oficial, el presidente entendió su preocupación y que sintió el respaldo del expresidente, pero días después de haber conversado con Castillo Terrones fue pasado al retiro.

“Yo sí recibí algunos pedidos que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, manifestó el ex jefe del Ejército a RPP Noticias.

Te puede interesar: Walter Ayala sobre allanamiento a su vivienda: “Esto es un show, yo no soy ladrón”

José Vizcarra fue dado de baja en noviembre del año al recibir presiones para generar ascensos por orden del presidente. Foto: AP Noticias

Los Tacabambinos

El ex comandante del Ejército del Perú indicó que los recomendados por el Gobierno de Pedro Castillo para el ascenso eran los coroneles EP Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, nacidos en Tacabamba, mismo distrito donde nació el expresidente.

Ambos “recomendados” durante dicho proceso de ascensos, visitaron a Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno.

“El ministro de Defensa y el secretario general de Palacio insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar dos, hablamos del coronel Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra. Ambos [Ayala y Pacheco] insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las Fuerzas Armadas, pero ellos no pudieron entender”, manifestó Vizcarra en RPP Noticias.

Según la Fiscalía, los generales PNP investigados habrían abonado jugosas coimas para obtener el grado. (El Comercio)

En la mira de la Fiscalía

Días después de hacerse público este escándalo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción decidió abrir una investigación en contra de los involucrados en el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Este nuevo proceso se suma a la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción al Ministerio Público para iniciar una proceso preliminar por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general del Despacho Presidencial, y quienes resulten responsables.

En aquel entonces, el expresidente Castillo se prónunció en Twitter desde donde se defendió y trató de ‘limpiarse’ del caso.

“En nombre de mi Gobierno, ratifico nuestro respeto irrestricto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que son garantes de la integridad territorial, el Estado de derecho y el orden constitucional. Sigamos trabajando unidos por el bien del país. Eso hemos fortalecido hoy”, indicó el mandatario.

Ante esto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó las acciones que se habrían tomado para beneficiar a un grupo de oficiales que buscaban ascender de manera ilegal.

“Es lamentable que no se recuerde que los pronunciamientos del personal en actividad son actos de deliberación política. Las FF.AA. se mantienen respetuosas del orden constitucional, pero firmes en sus convicciones. Nuestra fortaleza está en mantenernos Unidos, Firmes y Dignos”, escribieron en Twitter.

La ruta del dinero

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, este caso de corrupción también alcanzó a otros oficiales de la PNP, como el ex comandante general de la Policía, Javier Gallardo, quien habría recibido los pagos de 40 mil dólares para que sus colegas pudieran ascender sin ningún problema y así obtener beneficios como el bono de gasolina, ser jefes de algunas regiones policiales, entre otros.

Para el Ministerio Público, Gallardo, quien fue designado por el expresidente Pedro Castillo, habría cobrado este dinero a los oficiales Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Rivera López.

Este nombramiento también generó cruces con el entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, quien en todo momento buscó la manera de que Gallardo salga de la institución policial por considerar dudosa su integridad moral, pero esto solo terminó con su alejamiento del Gabinete y que el general PNP se convierta en el informante de Castillo sobre cualquier acción relacionada con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y otros personajes de su entorno involucrados en otros casos de corrupción.

Legua Egocheaga fue asignado como jefe del Frente Policial VRAEM, Pedro Villanueva Nole pasó a jefe de la Región Policial Cusco, Nicasio Zapata Súclupe ocupó el cargo de jefe de la Región Policial Tumbes y Manuel Rivera López asumió como jefe de la Región Policial Tacna.

Corrupción en el poder

Tras los cuestionamientos, presiones y rutas sin salida, Walter Ayala renunció al cargo como ministro de Defensa, el pasado 14 de noviembre de 2021.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente al Ministerio de Defensa, gracias presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, aseveró en su red social.

Walter Ayala sigue como ministro de Defensa

Son “puro humo” las acusaciones, dice Ayala

Luego de siete meses desde que se conoció el caso de los ascensos irregulares, Walter Ayala, en su calidad de persona natural, expresó que estas acusaciones son “puro humo” y decidió no prestar más importancia a ello, ya que aseguró que tiene la “conciencia limpia”.

“Los ascensos han sido llevados con respeto, por parte del Ministerio de Defensa y el presidente Pedro Castillo. El problema acá es cuando se pasó al retiro al comandante general José Vizcarra, que ha reclamado”, manifestó a los medios de comunicación en junio del 2022.

“Todas las acusaciones han sido puro humo, desde un comienzo. Han pasado más de 6 meses y no hay nada. No hay ni un chat donde diga que asciendan a alguien. Tuve que renunciar al ministerio porque asumí la responsabilidad política, pero nunca ha existido responsabilidad administrativa ni penal, por eso es que tengo la conciencia limpia. Prueba de ello no hay audio ni chats”, agregó.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, junto al ministro de Defensa, Wálter Ayala. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Detenciones y allanamientos

Es así, que la Fiscalía Anticorrupción junto a miembros de la Diviac realizaron el lunes 26 de diciembre una serie de intervenciones en la vivienda y oficinas del exministro de Defensa Walter Ayala, en el marco de las investigaciones por los asensos irregulares en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Pedro Castillo.

Este allanamiento fue dictado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima y se desarrolló de manera simultánea en la capital, así como en los departamentos de Cusco, Tumbes, Áncash, Piura, entre otras.

Fueron un total de 27 predios allanados con el fin de incautar material importante para vincular a los responsables por el caso de ascensos irregulares. Entre estos inmuebles figuran dos relacionados con el general PNP Max García Esquivel, quien en agosto de este año recibió 15 meses de prisión preventiva por el delito de cohecho pasivo impropio.

| Imagen: Cuarto Poder

No habidos

Durante las operaciones policiales registraron la vivienda del ex comandante general de la PNP, Javier Gallardo Mendoza, quien se encuentra no habido. La misma situación ocurre con el general PNP Pedro Rodolfo Villanueva Nole, información que proporcionó la misma Fiscalía.

“Todas las diligencias fueron realizadas bajo el respeto irrestricto de la ley, los derechos humanos y en el marco de la lucha contra la corrupción al interior de la PNP, liderada por la presidente de la República, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Víctor Rojas”, se leyó en un tuit emitido por el Ministerio Público tras realizar estas diligencias.

Detenidos por caso de ascensos irregulares.

Según la disposición de la Fiscalía, los altos mandos de la Policía Nacional, presuntamente involucrados, tienen prisión preliminar de 10 días:

1. GRL Nicasio Zapata Suclupe

2. MYR Luis Tuesta Ramón

3. GRAL Luis Legua Egocheaga

4. GRAL Manuel Rivera López

5. SB PNP Jorge Tarrillo Gálvez

6. Oscar Monge Macarlupu

“No soy ladrón”

Horas después de que la Fiscalía y la PNP allanaran la vivienda de Walter Ayala, exministro de Defensa, salió a defenderse y a asegurar que él no es ningún ladrón y que le llama la atención que luego de un año recién inicien las diligencias por este caso.

“Yo estoy presto a que se investigue y he dado las facilidades del caso de manera transparente, pero lo que yo no comparto estas diligencias porque para mí esto es un show. A mí se me está investigando por unos supuestos ascensos ocurridos en el año 2021, supuestamente entre octubre y setiembre. Ha pasado cerca de año y medio, o sea, después de año y medio qué van a encontrar, pienso que esta diligencia ha sido innecesaria y cuál es la prueba de eso que no han encontrado nada”, expresó para la prensa nacional, Walter Ayala.

SEGUIR LEYENDO