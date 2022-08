Bruno Pacheco habría detallado los cobros por ascensos a la PNP y FF. AA. que llegarían hasta US$ 50.000

Más revelaciones y detalles que seguirían “hundiendo” al presidente de la República, Pedro Castillo. Así lo describieron en la última edición del programa “Cuarto Poder”, donde presentaron un informe especial con declaraciones de Bruno Pacheco y un “colaborador” de la justicia.

En primera instancia, el dominical señala que el exsecretario general y hombre de confianza del jefe de Estado, habría confirmado la “mafia” que existe a cargo del guardaespaldas del mandatario, Luis Tarrillo.

Según el reportaje del noticiero de América Televisión, se cobraba la suma de 20 mil dólares por ascensos dentro de la Policía Nacional del Perú, dinero que era recolectado por el integrante de la escolta presidencial para luego ser entregado al mandatario.

Estas nuevas revelaciones de Bruno Pacheco contra Castillo Terrones, estarían poniendo la “soga al cuello” al presidente del Perú. Pero eso no es todo, “Cuarto Poder” también indica en su investigación emitida públicamente el domingo 7 de agosto, que para los ascensos en las Fuerzas Armadas del Perú el cobro de “cupos” era mucho más alto.

“Sobre las F.F.A.A. el monto para ascender se establecía entre US$ 40.000 y US$ 50.000; sin embargo, el escolta del jefe de Estado indicó que el monto se mantenía en US$ 20.000″, habría señalado el exsecretario general de Palacio.

Por otro lado, en el dominical se indicó que un colaborador, quien no se identificó por motivos de seguridad, ya habría relatado mayores detalles ante la Fiscalía. “En el caso de los cargos policiales, el señor Jorge Tarrillo Gálvez, por encargo del presidente Pedro Castillo, entregó a Bruno Pacheco la lista de cinco nombres de los policías que solicitó para ascenso”, revelaron.

“Luego de ello, me enteré de que Jorge Tarrillo cobraba 20.000 dólares para ser entregados al presidente Castillo, en consecuencia, de haber ascendido a dichos policías”, precisó el colaborador a “Cuarto Poder”.

El exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados por un escándalo de presunta corrupción que salpica al mandatario Pedro Castillo, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días, informó el martes la fiscalía.

“Tengo conocimiento que Pacheco le increpó a Tarrillo, que se lo estaba llevando ‘todito’, porque escuché comentarios que le estaban pagando además 40.000 y 50.000 dólares, respondiendo que el pago era US$ 20.000 y que este era entregado directamente al presidente Pedro Castillo”, añadió al noticiero de América Televisión.

Además, el dominical argumenta que Bruno Pacheco luego de reclamarle al guardaespaldas del jefe de Estado por la ‘repartija’ en las cobranzas de los ascensos, este le habría entregado en una bolsa oscura la suma de US$ 40.000, monto que fue devuelto a los días porque se hizo pública una denuncia sobre el caso.

“Al día siguiente de la entrega de la lista, Jorge Tarrillo le entregó a Bruno Pacheco una bolsa de dinero diciéndole que había 40.000 dólares, lo cual se lo devolvió y le dijo que no le entregara el dinero porque, en aquel momento, ya estaba la denuncia de los ascensos militares y pensó que lo querían comprometer”, detalló el colaborador durante el reportaje de “Cuarto Poder”.

Como se recuerda, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, habría indicado ante la Fiscalía que, desde Palacio de Gobierno, se manejaban los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Por otro lado, el noticiero de América, contó que nuevas revelaciones ha recibido la fiscalía por parte de su más reciente colaborador eficaz, el exsecretario del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco. Este habría compartido información sobre una figura clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mientras el prófugo Juan Silva estaba a cargo de la cartera. Se trata de Karol Lizzeth Vílcrez Ramírez, quien se habría encargado del cierre de contratos de obras públicas.

Un informe del dominical Cuarto Poder mostró que en noviembre del 2021, una bachiller en derecho identificada como Karol Vílchez llegó hasta el MTC para recibir un sueldo de S/ 14000. Durante dos meses se habría encargado de la elaboración de informes de monitoreo y evaluación en la institución. En marzo, nuevamente la contrataron por el mismo monto, para el seguimiento de contratos, convenios y concesiones en el ministerio.

Tras el desarrollo de sus labores permaneció en el MTC gracias a que el entonces ministro Juan Silva la colocaría como parte del equipo de Asesores de Gabinete de dicha cartera, con un sueldo de 8.000 soles mensuales. En dicho puesto se mantuvo hasta junio de este año y según el colaborador eficaz Bruno Pacheco se habría convertido en una pieza clave del ministro Silva durante el cierre de contrato de obras públicas.

