Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

La abogada de Christian Cueva asegura que el futbolista pagó el colegio de sus hijos y que la deuda de 60 mil soles se generó por la administración de Pamela López. Conoce los detalles y la versión de ambas partes. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, salió al frente para desmentir que el futbolista no haya cumplido con el pago del colegio de sus hijos, en medio de la polémica por una deuda de S/ 60.000 que involucra a Pamela López, madre de los menores.

En el set del streaming ‘Q’ Bochinche’, Barrientos expuso documentación y defendió la posición del deportista, señalando que la responsabilidad de la deuda recae en la administración de López.

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Durante su intervención, Barrientos explicó que antes de la resolución judicial que otorgó la pensión anticipada a Pamela López, Christian Cueva pagaba directamente las pensiones escolares de sus hijos.

“Esta deuda ha sido generada por la misma señora Pamela López. Mostré vouchers antes de la demanda de alimentos, el señor Christian hacía los pagos directamente al colegio”, declaró la abogada.

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos. IG

¿A quién corresponde la deuda escolar? La versión de la defensa de Cueva

Según la defensa legal, la situación cambió cuando el juzgado dispuso la pensión anticipada y Pamela López pasó a administrar el dinero destinado a los menores.

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“Cuando sale la resolución de pensión anticipada, la administradora de ese dinero era la señora López. Lamentablemente, empezaron a llegar correos diciendo que la señora no estaba cumpliendo con los pagos”, indicó Barrientos.

La abogada precisó que se notificó al juzgado sobre el incumplimiento, presentando pruebas de que Pamela López no estaba priorizando la educación de los menores. “Se le corrió traslado al juzgado para decirle: esta es la situación, la señora no está administrando bien el dinero, porque lo más importante de todo es la educación”, añadió.

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Barrientos sostuvo que la defensa de Pamela López justificó el uso de los fondos en otras áreas, como la recreación, lo que fue duramente criticado por el equipo legal de Cueva.

“La defensa de la señora López respondió diciendo que se le estaba dando prioridad a otras cosas. Entre esas cosas, según el escrito, era la recreación, lo cual nos parece una irresponsabilidad”, enfatizó.

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Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, asegura que futbolista siempr ecumple con sus hijos durante su participación en ‘Q’ Bochinche’. YouTube

Propuesta de aumento y negociación antes de ‘La Granja’

La controversia llegó a un punto crítico antes de la participación de Pamela López en el reality ‘La Granja’.

La abogada de Cueva reveló que se convocó una reunión entre las partes para intentar llegar a un acuerdo sobre la pensión de alimentos. “Antes que la señora ingrese a La Granja, nosotros como estudio y defensa de Christian Cueva nos reunimos con el doctor Gino Zamora y con ambas partes. Presentamos una propuesta en la que se le asignaría una pensión de alimentos de S/ 18.000, en lugar de los S/ 12.000 que se entregaban hasta ese momento”, explicó Barrientos.

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Pese a la disposición de aumentar la pensión, la deuda escolar continuó acumulándose. Según la abogada, Christian Cueva manifestó su voluntad de saldar el monto pendiente por única vez, para evitar que sus hijos sean retirados del colegio.

“El señor Christian Cueva, pese a que no era responsable de esa deuda, le dijo: ‘Pamela, yo voy a pagar esa deuda de S/ 60.000 por esta vez, voy a pagar la matrícula de los niños para que se mantengan en el mismo colegio’”, señaló Barrientos.

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Pamela López, visiblemente afectada y llorando con indignación, aparece junto a Christian Cueva, quien muestra un semblante serio e impasible en un fondo neutral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos y pruebas: la defensa de Cueva insiste en su versión

En su momento, Barrientos mostró vouchers y documentos que respaldan los pagos realizados por Christian Cueva antes de la intervención judicial.

Sostuvo que el futbolista siempre priorizó la educación de sus hijos y que la deuda surgió cuando la administración de los fondos pasó a manos de Pamela López.

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“La responsabilidad de esta deuda es exclusivamente de la señora López. Christian Cueva cumplió con su obligación hasta el momento en que la ley determinó que la madre sería la encargada de administrar el dinero de la pensión”, reiteró la abogada.

El caso ha generado debate en redes sociales y medios de espectáculos, donde los seguidores del futbolista y la opinión pública exigen transparencia sobre el destino de los fondos destinados a la educación de los menores.

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Ilustración acuarela muestra a Pamela López y Christian Cueva enfrentados en un contexto legal, con balanza y mazo de justicia difuminados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)