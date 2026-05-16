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Golazo de Marco Huamán con un espléndido ‘misil’ en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026

El joven defensor nacional se asomó al área y conectó un disparo incontestable con el que rompió la igualada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuyo aforo local fue máximo

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El lateral sacó un potente remate para abrir el marcador en la ciudad del Cusco - Crédito: L1MAX.

Marco Huamán acaba de anotar uno de los goles más especiales de Alianza Lima en la temporada. El joven lateral, por unos instantes, abandonó su vocación defensiva para trepar metros hacia adelante e instalarse en los linderos del área con el único propósito de vestirse de goleador ante Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

A los 47’ minutos, jugándose el tiempo agregado consignado por el árbitro Edwin Ordoñez, los visitantes se animaron a realizar una llegada peligrosa a partir de un disparo de larga distancia de Luis Advíncula que no llegó a ser correctamente despejado por el portero Gustavo Falcón.

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Marco Huamán, héroe de la noche cusqueña. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol
Marco Huamán, héroe de la noche cusqueña. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Aunque hubo un rebote, este fue muy largo y no pudo ser respondido, inicialmente, por un Eryc Castillo volcando en ataque. En esas, de manera inesperada, Marco Huamán se hizo presente en la zona de castigo y, aprovechando la inacción llamativa del bloque defensivo del Cienciano, sacó un ‘misil’ con dirección al arco.

El balón eyectado de la pierna derecha de ‘Marquito’ se introdujo en el palo más cercano del arquero uruguayo, quien se quedó estático siguiendo la trayectoria del loable remate con la mirada. La anotación hizo enloquecer a los aliancistas ubicados dentro del campo.

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Con las pulsaciones encima, Huamán salió raudo para celebrar. Primero dio un salto y luego se dejó resguardar por Jesús Castillo y Paolo Guerrero, quienes en todo momento lo señalaban como el héroe de la noche cusqueña. Los festejos continuaron a un costado de la cancha al tiempo que los camarógrafos enfocaban la efusiva escena.

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