Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Marcelo Tinelli envió un mensaje al hermano de Milett Figueroa pidiendo a Mimi Alvarado, pareja de su primo, que deje de hablar de él y de la modelo peruana. Amor y Fuego.

En medio de una creciente ola de rumores y declaraciones cruzadas, Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa, solicitando que la prima de la modelo, Mimi Alvarado, deje de difundir comentarios sobre el entorno familiar de la modelo peruana.

La polémica, que involucra acusaciones de brujería y cuestionamientos a la sinceridad de la relación entre el conductor argentino y la modelo peruana, marcó un nuevo capítulo tras la intervención pública de Tinelli.

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Durante la última emisión del programa Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González leyó al aire el mensaje que Tinelli envió a Helmut Lindner, hermano de Milett, para defenderse de las declaraciones de Mimi Alvarado, pareja de Luciano “El Tirri” Giugno, primo de Tinelli. En el texto, Tinelli expresó su malestar y afirmó haber pedido personalmente a Mimi que cese las declaraciones y deje de vincularlos en polémicas públicas.

El mensaje de Tinelli y la tensión familiar

El mensaje de Marcelo Tinelli fue revelado por Rodrigo González en vivo y rápidamente se convirtió en tendencia.

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“Hoy en la mañana hablé personalmente con esta mujer que había dicho estas barbaridades de ustedes y le dije que deje de decir cosas horribles y más aún con una familia de bien como lo son ustedes. Le prohibí que me nombre y que nombre a Milett. Este tema lo hablé yo personalmente, lo desconocía”, leyó Peluchín.

Esta intervención directa de Tinelli buscó poner fin a los comentarios de Mimi Alvarado, quien en las últimas semanas había realizado graves acusaciones contra Milett Figueroa y su madre, Martha Valcárcel, llegando incluso a calificarlas de “brujas” y a poner en duda la autenticidad de la relación sentimental con el conductor argentino.

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos. IG

Milett Figueroa anuncia acciones legales contra prima de Tinelli

La polémica escaló cuando Milett Figueroa se quebró en vivo durante el programa, revelando los motivos reales de su ruptura con Tinelli. La modelo peruana afirmó que la presión mediática y el hostigamiento por parte de familiares indirectos influyeron en su decisión.

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“Él muchas veces habló con ella y le decía: ‘¿Por qué dices eso? Tú sabes que estamos bien. ¿Por qué dices que no estamos juntos?’”, relató Milett, dando cuenta de la insistencia de Mimi Alvarado en propagar rumores sobre una supuesta relación por contrato.

Durante su intervención, Milett anunció que tomará acciones legales contra Mimi Alvarado, asegurando que no permitirá más injurias contra su familia.

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“Ya le va a llegar una carta documento también. Porque con mi familia no te vas a meter. Le voy a poner un bozal legal”, declaró en vivo, calificando a Alvarado como “una payasa” y cuestionando su conducta pública.

Milett Figueroa enviará una carta documento a Mimi Alvarado, prima de Marcelo Tinelli para que deje de hablar de ella y de su familia, tras las acusaciones de brujería y ruptura. Amor y Fuego.

Las declaraciones de Mimi Alvarado y el impacto mediático

Mimi Alvarado, pareja del primo de Tinelli, fue la protagonista de las acusaciones más polémicas. En una entrevista con el programa argentino A la tarde, Alvarado acusó abiertamente a Milett Figueroa y a su madre de practicar brujería para influir en Marcelo Tinelli. Sus palabras, cargadas de calificativos, generaron una fuerte reacción en redes y entre los seguidores de ambas figuras.

En la entrevista, Alvarado no solo calificó a Martha Valcárcel como “la bruja más grande del Perú”, sino que también puso en tela de juicio la sinceridad de Milett, señalando: “Dudo. Dudo. Al final no le creí, pues la tipa es actriz”. Además, afirmó haber tomado medidas de protección, como recurrir a anillos, debido a los rumores de prácticas de macumba en la familia Figueroa.

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La pareja del primo de Tinelli también acusó a la madre de Milett de insinuar que estaba enamorada de Marcelo, lo que consideró una falta de respeto dada su relación de veinte años con Luciano Giugno. Alvarado concluyó: “No me arrepiento de nada de lo que digo. La maldita bruja del Perú. La bruja más grande. Si vuelve con Marcelo, seguro es por macumba”.

Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli, acusó a Milett Figueroa de hacer brujería tras la separación del conductor argentino.

El trasfondo de la ruptura y la defensa pública de Milett

La presión mediática y las continuas declaraciones de Mimi Alvarado terminaron por afectar la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. La modelo peruana, visiblemente afectada en el set de Amor y Fuego, reconoció que la exposición y los comentarios constantes terminaron por debilitar el vínculo con el conductor argentino.

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Milett sostuvo que, de haber sido una relación por contrato, no habría anunciado la ruptura tan pronto, desestimando los rumores sobre acuerdos confidenciales. “No hubiera sido tan corta de anunciar una separación cuando no me convenía anunciarla de alguna manera”, afirmó, desmontando la teoría de una relación ficticia.