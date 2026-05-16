ONPE al 100%: ¿Qué falta para el conteo final y dar los resultados oficiales del Senado 2026?

El Palacio Legislativo de Perú, sede del Congreso, con la bandera nacional ondeando, donde se establecerá el retorno a la bicameralidad con un Senado de 60 miembros. (Infobae Perú)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el último 15 de mayo el conteo oficial al 100% de las Elecciones Generales 2026, confirmando el pase a segunda vuelta de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Pese a que los resultados presidenciales ya están prácticamente definidos, aún falta una etapa clave para conocer oficialmente cómo quedará conformado el nuevo Senado.

La duda se ha intensificado, ya que este proceso marca el retorno de la bicameralidad en el Perú y todavía existen procedimientos administrativos y legales pendientes antes de la proclamación definitiva de congresistas y senadores electos.

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¿Qué falta para la proclamación oficial de resultados?

El balotaje presidencial del próximo 7 de junio enfrentará oficialmente a Fujimori y Sánchez. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía debe realizar la proclamación formal de resultados.

El especialista en temas electorales José Tello explicó en RPP que el siguiente paso corresponde a los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de las proclamaciones descentralizadas.

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“Lo que falta ahora son las proclamaciones descentralizadas. Cada uno de los jurados electorales especiales tiene que proclamar los resultados de la elección presidencial”, detalló. En total existen 60 Jurados Electorales Especiales a nivel nacional.

Luego de ello, el Jurado Nacional de Elecciones consolidará toda la información para emitir la proclamación oficial de los candidatos que pasarán a segunda vuelta. Según el cronograma electoral, el proceso descentralizado culminará como máximo el sábado 16 de mayo y el domingo 17 el JNE realizará la proclamación oficial presidencial.

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¿Cuándo se conocerá oficialmente la composición del Senado?

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Aunque ya existen proyecciones bastante claras sobre qué partidos tendrán representación parlamentaria, la conformación oficial del nuevo Congreso bicameral todavía tardará algunos días más.

José Tello estimó que la proclamación definitiva de senadores podría concretarse hacia finales de mayo o durante la primera semana de junio. Después de la proclamación, comienza la etapa de entrega de credenciales: el Jurado otorga las credenciales que permiten a cada parlamentario iniciar el trámite administrativo ante la Oficialía Mayor del Congreso.

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Ese procedimiento es necesario antes de la juramentación oficial prevista para el próximo 26 de julio.

¿Cuántos partidos ingresarían al nuevo Congreso?

Según explicó el especialista, actualmente existen seis organizaciones políticas que ya tendrían prácticamente asegurada representación parlamentaria. La agrupación País para Todos, vinculada a Carlos Álvarez, quedaría fuera debido a que no habría cumplido con los requisitos de la valla electoral. Aunque el partido habría alcanzado más del 5% de votos válidos, no logró obtener el número mínimo de representantes exigidos por la ley para acceder al Congreso bicameral.

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Tello indicó que lo más variable en este momento es el voto preferencial dentro de cada partido político. Aunque ya se conoce aproximadamente cuántas curules tendrá cada agrupación, aún existe competencia interna entre candidatos de una misma lista para definir quién finalmente ocupará cada escaño.

“Entre los propios candidatos de un determinado partido hay una competencia por quién ocupa la curul”, afirmó Tello. Por ello, los resultados individuales para Senado todavía podrían registrar ajustes menores en los próximos días.

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¿Todavía se pueden presentar impugnaciones?

José Tello explicó que la normativa contempla un plazo de tres días para presentar observaciones o impugnaciones, pero únicamente por errores materiales en las actas de proclamación.

“El marco normativo contempla un espacio de tres días para impugnar, pero básicamente por un tema de error material”, precisó.

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Además, indicó que los escenarios de nulidad previstos por ley son extremadamente difíciles de configurar debido a que requerirían que votos blancos, nulos o viciados superen determinados porcentajes establecidos en la normativa electoral.

Por ello, consideró improbable que las denuncias impulsadas por sectores de Renovación Popular prosperen en los organismos electorales.

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Un proceso marcado por tensión y polarización

El cierre del conteo oficial llega luego de más de cinco semanas de controversia política, denuncias de presuntas irregularidades y acusaciones de fraude electoral impulsadas principalmente desde sectores de Renovación Popular.

Aunque el JNE y la ONPE continúan avanzando hacia la proclamación definitiva, el escenario político permanece marcado por la polarización y la expectativa frente a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 7 de junio y que definirá al próximo mandatario del Perú.