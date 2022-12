Walter Ayala sobre allanamiento a su vivienda: “Esto es un show, yo no soy ladrón”

| Foto: Agencia Andina

Luego de que la Fiscalía allanara su vivienda, el exministro de Defensa, Walter Ayala, decidió conversar con los medios de comunicación para defenderse de las acusaciones en su contra tras ser investigado por las presuntas irregularidades en los ascensos a los altos mandos de la PNP y Fuerzas Armadas.

El extitular del Mindef, señaló que no está de acuerdo con la forma en cómo se ha llevado a cabo esta diligencias porque ya pasó mucho tiempo. “Después de año y medio qué cosa van a encontrar”, exclamó.

“Yo estoy presto a que se investigue y he dado las facilidades del caso de manera transparente, pero lo que yo no comparto estas diligencias porque para mí esto es un show. A mí se me está investigando por unos supuestos ascensos ocurridos en el año 2021, supuestamente entre octubre y setiembre. Ha pasado cerca de año y medio, o sea, después de año y medio qué van a encontrar, pienso que esta diligencia ha sido innecesaria y cuál es la prueba de eso que no han encontrado nada”, expresó para la prensa nacional, Walter Ayala.

Te puede interesar: Walter Ayala renunció al cargo de ministro de Defensa tras escándalo de ascensos en las Fuerzas Armadas

Por otro lado, también se refirió a la detención preliminar de otros generales que estarían involucrados en el pago de 30 mil soles para efectuar dichos ascensos.

“Tengo conocimiento que hay de detenciones preliminares a otros generales, lo cual también está mal porque no estamos hablando de culpabilidad. La detención preliminar tiene como objetivo asegurar la presencia del investigado en estos 10 días. Esos señores (los generales de la PNP) tienen trabajos estables, son gente que tienen trayectoria más de 30 años en la policía y no es posible que los agarren como animales y quieran meterlos a una cárcel para presionarlos, eso está mal”, agregó.

Además, explicó qué artefactos tecnológicos, la PNP y la Fiscalía ha incautado como parte del proceso de investigación.

“Tengo computadoras, celulares, han hecho copia de todo. Se han llevado algunos dispositivos tecnológicos, pero no han encontrado nada y yo tengo la conciencia tranquila2, sostuvo el exministro de Pedro Castillo.

¿Quiénes han sido detenidos en estas diligencias?

Según la disposición de la Fiscalía, estas personas presuntamente involucradas tienen una prisión preventiva de 10 días.

1. GRL NicasioZapata Suclupe

2. MYR Luis Tuesta Ramón

3. GRAL Luis Legua Egocheaga

4. GRAL Manuel Rivera López

5. SB PNP Jorge Tarrillo Gálvez

6. Oscar Monge Macarlupu

El presidente de Perú, Pedro Castillo, junto al ministro de Defensa, Wálter Ayala. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

“Yo no soy ladrón”

Durante el diálogo que mantuvo con la prensa, el exministro Walter Ayala, explicó que le llama mucho la atención que luego de año y medio se realicen recién estas diligencias y que al ser un caso grave, la Fiscalía hubiera actuado rápido. Además, ratificó su defensa al sostener que él no es ningún ladrón.

“Esto es innecesario, como vuelvo a repetir, ha sido un allanamiento después de año y medio y más aún si los hechos han pasado en Palacio de Gobierno se debió investigar de inmediato, en año y medio la justicia no es verdad. Ahora en este caso recién lo están haciendo. Yo no soy ladrón, lo vuelvo a repetir, y si fuera ladrón hubiera robado siendo ministro porque yo tenía a mi cargo millones de soles y no me voy a manchar las manos”, sostuvo el exministro de Defensa, Walter Ayala.

SEGUIR LEYENDO